Toyota Fortuner Leader 2023 từ 888 triệu đồng tại Thái Lan, sắp về VN

Mới đây, Toyota đã vén màn phiên bản nâng cấp của dòng SUV hạng trung Fortuner ở thị trường Thái Lan. Tương tự trước đây, Toyota Fortuner 2023 tại Thái Lan cũng được chia thành phiên bản thường, Legender và GR Sport. Tuy nhiên, phiên bản thường của dòng SUV cỡ D này đã được đổi tên thành Toyota Fortuner Leader. Khác với 2 phiên bản Legender và GR Sport, mẫu xe SUV Toyota Fortuner Leader 2023 đã được nâng cấp ở ngoại hình. Điều thú vị là mẫu xe này được bổ sung thiết kế đầu xe mới, giống với Toyota Fortuner Legender 2023. Điều này có thể khiến người dùng nhầm lẫn giữa 2 phiên bản của xe. Trên đầu xe, Toyota Fortuner Leader 2023 được trang bị lưới tản nhiệt mới. Tiếp đến là cản trước mới, tích hợp hốc gió trung tâm cỡ lớn. Cả hai chi tiết này đều được bao quanh bằng viền màu đen bóng. Thêm vào đó là cụm đèn pha LED, đèn sương mù trước nằm trong hốc màu đen ở hai góc đầu xe và dải đèn LED định vị ban ngày được đặt thấp bên dưới. Bên sườn, Toyota Fortuner Leader được bổ sung bộ vành hợp kim 18 inch với thiết kế 5 chấu kép, sơn 2 màu thể thao. Bộ vành này được thiết kế giống với mâm của Toyota Fortuner Legender 2023. Ngoài ra, xe còn có bệ bước chân màu đen mới. Tương tự ở đầu xe, tại khu vực đuôi xe, Toyota Fortuner Leader 2023 cũng có thêm cản sau khác biệt so với phiên bản cũ. Bên cạnh đó là logo "Leader" màu đen trên cửa cốp và màu sơn ngoại thất trắng Platinum White Pearl mới. Các màu sơn ngoại thất còn lại của xe là xanh đậm, đỏ, xám, đen và bạc. Ngoài những thay đổi trên, các trang bị ngoại thất khác của Toyota Fortuner Leader 2023 vẫn giống phiên bản cũ. Xe cũng được trang bị đèn pha LED với tính năng tự động bật/tắt và tự động chỉnh cao/thấp, ốp trang trí màu bạc dưới cản trước, gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ/đèn chờ dẫn đường, đèn hậu LED, đèn phanh LED trên cao, cửa cốp đóng/mở chỉnh điện cũng như anten hình vây cá. Bên trong Toyota Fortuner Leader 2023 là nội thất bọc da màu đen, đi kèm vô lăng chỉnh 4 hướng, ghế trước chỉnh điện 6 hướng...Màn hình màu đa thông tin 4,2 inch trong bảng đồng hồ. Màn hình cảm ứng 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Gương chiếu hậu chống chói, nút bấm khởi động máy. Điều hòa tự động, hệ thống âm thanh 6 loa. 2 ổ điện 12V và 1 ổ AC 220V. Thay đổi duy nhất trong nội thất của xe là hệ thống lọc không khí PM2.5. Bù lại, Toyota Fortuner Leader 2023 có thêm những trang bị an toàn mới như cảm biến khoảng cách trước/sau, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Những trang bị an toàn khác của xe bao gồm 7 túi khí, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, camera lùi và hệ thống cân bằng điện tử. Đáng tiếc là xe vẫn chưa có phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời dù giá không quá rẻ. Tại thị trường Thái Lan, Toyota Fortuner Leader 2023 chỉ có 1 loại động cơ là máy dầu 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.4L, sản sinh công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Động cơ đi kèm hộp số tự động 6 cấp với lẫy chuyển số sau vô lăng và hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu. Xe có 3 chế độ lái là Eco, Normal và Sport. Khi mua mẫu xe này, khách hàng Thái Lan có thể chọn 1 trong 3 bản trang bị là G 6AT 4×2, V 6AT 4×2 và V 6AT 4×4. Giá xe Toyota Fortuner phiên bản Leader mới dao động từ 1,371 - 1,56 triệu Baht (khoảng 888 triệu đến 1,01 tỷ đồng). So với phiên bản cũ, xe tăng giá 20.000 Baht (13 triệu đồng). Video: Giới thiệu chi tiết Toyota Fortuner Leader 2023 tại Thái Lan.

