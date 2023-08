Toyota Fortuner 2023 nâng cấp từ 949 triệu đồng, thêm bản máy dầu 2.8L

Trong khi mọi sự chú ý đang dồn vào màn ra mắt của Toyota Land Cruiser Prado 2024 thì tại thị trường Thái Lan, hãng xe Nhật Bản lại lặng lẽ vén màn Toyota Fortuner 2023 nâng cấp với 3 phiên bản là Leader, Legender và GR Sport. Đầu tiên là Toyota Fortuner Leader 2023 mới, xe không có nhiều thay đổi về mặt thiết kế hay động cơ. Thay vào đó, xe chỉ có thêm 2 trang bị mới là sạc điện thoại không dây và cảnh báo áp suất lốp. Những trang bị còn lại của xe cũng sẽ vẫn giữ nguyên như cũ. Mẫu SUV hạng trung này sở hữu lưới tản nhiệt màu đen bóng, đèn pha LED với tính năng tự động bật/tắt, đèn chờ dẫn đường, đèn sương mù trước/sau, vành hợp kim 18 inch, đèn hậu LED, đèn LED báo rẽ tuần tự, gương chiếu hậu gập điện, chỉnh điện, tích hợp xi-nhan/đèn chào mừng, cửa cốp đóng/mở chỉnh điện và ăng ten vây cá mập. Bên trong mẫu xe SUV Toyota Fortuner Leader 2023 ở Thái Lan là nội thất màu đen chủ đạo với mặt táp-lô/ghế/vô lăng bọc da, ghế trước chỉnh điện 6 hướng, đèn trên 4 cửa, vô lăng chỉnh 4 hướng/tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin 4,2 inch, gương chiếu hậu chống chói tự động... Các trang bị khác như; màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động, lọc không khí PM2.5, 2 cổng sạc 12V, 1 cổng sạc 220V, hệ thống âm thanh 6 loa, chìa khóa thông minh và khởi động máy bằng nút bấm. Cuối cùng là những trang bị an toàn như 7 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống kiểm soát lực kéo, kiểm soát tốc độ khi xuống dốc, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera lùi và cảm biến trước/sau. Giá xe Toyota Fortuner Leader 2023 tại Thái Lan được chia thành 3 bản trang bị với giá dao động từ 1,375 - 1,575 triệu Baht (khoảng 949 triệu đến 1,08 tỷ đồng). Tương tự phiên bản Leader, Toyota Fortuner Legender 2023 mới cũng chỉ có thêm trang bị mới là màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây và hệ thống cảnh báo áp suất lốp. So với phiên bản Leader, Fortuner Legender có sự khác biệt lớn nhất là 2 tùy chọn động cơ. Cụ thể, ngoài máy dầu 2.4L như phiên bản Leader, Toyota Fortuner Legender 2023 còn có động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.8L, tạo ra công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp với lẫy chuyển số sau vô lăng, hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu. Bên cạnh đó, Toyota Fortuner Legender 2023 còn có những trang bị vượt trội so với bản Leader như vành 20 inch, đèn pha LED với thấu kính kép có tính năng tự động điều chỉnh luồng sáng cao/thấp, đèn sương mù LED phía trước, cảm biến đá cốp. Xe cũng được trang bị đầu ống xả bằng thép không gỉ, nội thất bọc da/ốp gỗ với viền chỉ màu bạc, hệ thống đèn viền ở khoang hành khách, 2 cổng USB/nút chỉnh điều hòa dành cho hành khách phía sau, hệ thống âm thanh JBL 11 loa đi kèm ampli và hệ thống kết nối viễn thông T-Connect. Đặc biệt, Toyota Fortuner Legender 2023 còn được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense, bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn đường, tích hợp hỗ trợ đánh lái, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Mức giá xe Toyota Fortuner Legender 2023 cho 4 bản trang bị từ 1,618 - 1,874 triệu Baht (khoảng 1,11 - 1,29 tỷ đồng). Khác với phiên bản Leader và Legender, Toyota Fortuner GR Sport 2023 lại có thay đổi quan trọng là động cơ. Theo đó, phiên bản này dùng động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.8L với công suất tối đa 224 mã lực tại tua máy 3.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 550 Nm tại dải tua máy 1.600 - 2.800 vòng/phút. So với phiên bản cũ, xe mạnh hơn 20 mã lực và 50 Nm. Động cơ đi với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Đây là động cơ đã được dùng cho Toyota Hilux GR Sport ở một số thị trường. Bên cạnh đó, Toyota Fortuner GR Sport 2023 còn có khóa vi sai chống trượt tự động. Ngoài động cơ, Toyota Fortuner GR Sport 2023 không có gì mới về mặt thiết kế hay trang bị. Xe vẫn có thiết kế thể thao hơn phiên bản Leader và Legender đồng thời dùng vành hợp kim 20 inch với cùm phanh màu đỏ thể thao. Nội thất của Toyota Fortuner GR Sport 2023 tạo sự khác biệt với 2 phiên bản Leader và Legender bằng cách phối màu đen - đỏ tương phản cũng như bộ bàn đạp ốp kim loại. Trên tựa đầu ghế, vô lăng và chìa khóa của xe đều có logo GR Sport. Trong khi đó, trang bị nội - ngoại thất của Fortuner GR Sport về cơ bản là giống Fortuner Legender. Tại thị trường Thái Lan, giá xe Toyota Fortuner GR Sport 2023 có mức bán ra dao động từ 1,939 - 1,959 triệu Baht (1,33 - 1,35 tỷ đồng), tùy cách phối màu ngoại thất. Video: Toyota Fortuner 2023 sắp về Việt Nam đấu Everest.

