Toyota Crown Sport PHEV từ 1,3 tỷ đồng “ăn” chỉ 4,9 lít xăng/100 km

Mới đây, hãng xe Nhật Bản đã chính thức cho ra mắt Toyota Crown Sport PHEV 2024 mới tại thị trường nội địa. Theo đó, tại Nhật Bản xe chỉ được cung cấp một bản trang bị là RS. Mức giá xe Toyota Crown Sport PHEV 2024 lên đến 7,65 triệu Yên (khoảng 1,3 tỷ đồng). Mẫu xe SUV Toyota Crown Sport PHEV 2024 được định vị trong phân khúc hạng trung, xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.710 x 1.880 x 1.560 mm và chiều dài cơ sở 2.770 mm. Thiết kế của Toyota Crown Sport PHEV 2024 gợi liên tưởng đến Ferrari Purosangue như cụm đèn pha hình chữ "C", ôm lấy 2 góc đầu xe. Nằm giữa 2 đèn pha của Toyota Crown Sport cũng là khe gió nhỏ, tương tự Ferrari Purosangue. Điểm khác biệt so với siêu xe nước Ý chính là hốc gió trung tâm cỡ lớn với lưới hình mắt cáo và 2 khe gió giả hình tam giác nằm dọc. Toyota Crown Sport PHEV 2024 được trang bị bộ mâm 21 inch kết hợp bộ lốp 235/45. Hệ thống treo độc lập phía sau có hệ thống đánh lái bánh sau – Dynamic Rear Steering (DRS) mang lại sự linh hoạt ở tốc độ thấp và ổn định hơn ở tốc độ cao. Ở phía sau, Toyota Crown Sport gây ấn tượng với cụm đèn hậu nối liền nhau bằng nẹp màu đen bóng, nằm vắt ngang đuôi xe. Tạo hình bên trong cụm đèn hậu khiến người ta nhớ tới mẫu xe Mercedes-Benz GLB và Toyota GR Supra. Ngoài ra, xe còn có tem chữ nổi "Crown" trên cửa cốp, khe gió nằm dọc khá dài ở hai góc đuôi xe và cản sau sơn màu đen bóng. Điểm nổi bật trên Toyota Crown Sport PHEV 2024 có lẽ nằm ở hệ truyền động vừa hiệu suất vừa tiết kiệm nhiên liệu. Theo đó, cung cấp “sức mạnh” cho Crown Sport PHEV 2024 là động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L, kết hợp cùng mô-tơ điện 5NM nằm trên cầu trước và mô-tơ điện 4NM nằm trên cầu sau. Hệ truyền động plug-in hybrid này cho tổng công suất 302 mã lực với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Toyota Crown Sport PHEV 2024 sử dụng pin lithium-ion 51 Ah, cung cấp phạm vi hoạt động thuần điện lên tới 90 km. Nhờ đó, mẫu xe này chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 20,3 km/lít (khoảng 4,9 lít/100 km). Khi đổ đầy bình xăng 55 lít và sạc đầy pin, Toyota Crown Sport PHEV 2024 có thể đi quãng đường tối đa lên tới 1.200 km. Toyota Crown Sport PHEV 2024 còn có thể sạc các thiết bị ngoài với công suất sạc 1,5 kW. Trong trường hợp khẩn cấp, người dùng có thể sử dụng hệ thống V2H của xe để cung cấp điện cho ngôi nhà của mình. Sau khi sạc đầy pin và đổ đầy bình xăng, Toyota Crown Sport PHEV 2024 có thể cung cấp điện cho một ngôi nhà trong 6,5 ngày, dựa trên mức tiêu thụ điện trung bình 10 kWh.Về nội thất, khoang cabin của Toyota Crown Sport PHEV 2024 sở hữu cấu hình 5 chỗ ngồi. Xe được trang bị nội thất bọc da màu đen - đỏ tương phản, đây là chi tiết không có trên Crown Sport HEV. Một số trang bị tiện ích nổi bật bên trong chiếc SUV cỡ trung này có: bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm nối liền nhau có cùng kích thước 12,3 inch. Ngoài ra, xe còn có vô lăng ba chấu, tích hợp các phím chức năng, điều hòa tự động đi kèm màn hình nhỏ, cần số điện tử, phanh tay điện tử, sạc điện thoại không dây, tự động giữ phanh tạm thời và ghế nhớ vị trí. Là phiên bản thể thao, nên xe cũng có nội thất mang hơi hướng cá tính, hiện đại như ghế xe thể thao được thiết kế ôm lấy thân người ngồi. Ghế của xe có đủ tính năng sưởi, nhớ vị trí. Ghế lái của xe là loại chỉnh điện 8 hướng trong khi ghế phụ lái chỉnh điện 4 hướng. Phía sau hàng ghế thứ hai có một khoang hành lý khá rộng rãi, thoải mái cho người dùng chứa đồ trong mỗi chuyến đi. Về trang bị an toàn, xe sở hữu nhiều tính năng hỗ trợ lái như: hệ thống cảnh báo tiền va chạm, hệ thống hỗ trợ đánh lái khẩn cấp, cảnh báo bị "tạt đầu", hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ bám làn đường, cảnh báo lệch làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ nhận biết biển báo giao thông, hỗ trợ lái chủ động, cảnh báo điểm mù Cảnh báo va chạm khi mở cửa, cảnh báo khi có xe đi tới từ phía sau, phanh sau va chạm, hỗ trợ phanh khi đỗ xe, camera hành trình trước/sau, hỗ trợ đỗ xe từ xa và camera 360 độ (hiển thị cả khu vực bên dưới nắp ca-pô)... Toyota dự định chỉ sản xuất khoảng 300 chiếc Crown Sport PHEV mỗi tháng. Điều này sẽ khiến thời gian giao xe bị kéo dài. Video: Xem chi tiết mẫu xe Toyota Crown Sport PHEV 2024 mới.

