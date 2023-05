Toyota Crown Sport 2024, chiếc "SUV chủ tịch" chỉ từ 757 triệu đồng?

Toyota Crown Sport 2024 mới là 1 trong 4 phiên bản được vén màn tại Nhật Bản vào năm ngoái. Theo kế hoạch, xe sẽ chính thức ra mắt tại thị trường Nhật Bản vào mùa thu năm nay, có thể là tháng 8. Trước thời điểm đó, hãng Toyota đã bất ngờ tổ chức sự kiện lái thử mẫu xe này ở Nhật Bản. Nhờ đó, chúng ta có thể ngắm thiết kế "bằng xương, bằng thịt" của Toyota Crown Sport 2024. Trong sự kiện lái thử diễn ra vào cuối tháng 4/2023, hãng đã mang những chiếc xe SUV Toyota Crown Sport với màu sắc khác nhau đến, bao gồm đỏ, trắng và đen nhám. Dù ở màu sơn nào, mẫu xe Nhật Bản này cũng thu hút sự chú ý nhờ thiết kế ngoại thất ấn tượng. Những chiếc Toyota Crown Sport 2024 trong sự kiện lái thử đều là xe nguyên mẫu, chưa phải là phiên bản thương mại bán ra thị trường. Tuy nhiên, phiên bản thương mại của mẫu xe này dự kiến sẽ không thay đổi về thiết kế. Theo thông tin do hãng Toyota công bố vào hôm 12/4/2023, Toyota Crown Sport 2024 sở hữu chiều dài 4.710 mm, chiều rộng 1.880 mm, chiều cao 1.560 mm và chiều dài cơ sở 2.770 mm. Với kích thước này, xe được định vị trong phân khúc SUV hạng trung. So với người anh em Toyota Crown Crossover (bên trái), mẫu xe này rộng hơn 40 mm nên trông bề thế hơn. Toyota Crown Sport 2024 mang trên mình ngoại hình khiến nhiều người liên tưởng đến siêu xe gầm cao Ferrari Purosangue. Có thể thấy rõ điều này qua thiết kế dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "C", mũi xe dốc xuống dưới, đèn hậu và cửa cốp của mẫu xe Nhật Bản. Mũi xe với thiết kế lấy cảm hứng từ cá mập đầu búa của Toyota Crown Sport 2024 sắc sảo hơn so với người anh em Crown Crossover. Trên đầu xe, mẫu SUV hạng trung này được trang bị hệ thống đèn 2 tầng với đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ nằm trên và đèn pha LED bên dưới. Ở giữa 2 dải đèn LED định vị ban ngày là lưới tản nhiệt hẹp, tích hợp hộp chứa radar phục vụ các hệ thống trợ lái nâng cao ADAS. Ngoài ra, mẫu xe này còn được trang bị hốc gió trung tâm rộng với mắt lưới hình quả trám và sơn màu đen bóng. Trong khi đó, nắp ca-pô của xe có những đường dập gân mạnh mẽ và thể thao. Trên nắp ca-pô còn xuất hiện logo hình vương miện đặc trưng của dòng xe Toyota Crown. Bên sườn, Toyota Crown Sport 2024 được trang bị bánh sau dịch về phía trước 80 mm so với Crown Crossover, tạo cảm giác nhỏ gọn hơn. Vành la-zăng đa chấu của mẫu xe này có đường kính 21 inch, sơn màu đen bóng, và đi kèm lốp 235/45R21. So với Toyota Crown Crossover, mẫu SUV hạng trung này được trang bị lốp rộng hơn. Chi tiết thu hút sự chú ý nhất ở khu vực phía sau xe là cụm đèn hậu LED nhỏ gọn. Không chỉ Ferrari Purosangue mà cụm đèn hậu này còn giống cả Toyota GR Supra. Trên cửa cốp còn có cánh gió nhỏ màu đen, kéo dài sang hai bên và bao quanh đèn hậu. Cánh gió này tích hợp logo rất nhỏ của hãng Toyota trong khi phía dưới là tem chữ nổi "Crown". Những chi tiết thiết kế đáng chú ý còn lại của Toyota Crown Sport 2024 là ăng-ten vây cá, cánh gió mui sơn cùng màu thân xe, tích hợp đèn phanh trên cao, cản sau đen bóng, khe gió nằm dọc ở hai góc đuôi xe và ống xả được giấu kín, tạo cảm giác gọn gàng. Bên trong Toyota Crown Sport 2024 là không gian nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Thiết kế nội thất của mẫu xe này khá giống với 2 người anh em Toyota Crown Crossover và Crown Sedan. Nội thất của xe có 3 tùy chọn màu sắc là đen, nâu và đỏ - đen. Tương tự những phiên bản còn lại trong dòng Toyota Crown thế hệ mới, Crown Sport cũng được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số... Màn hình cảm ứng trung tâm nối liền nhau, cùng có kích thước 12,3 inch. Thêm vào đó là vô lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng/lẫy chuyển số thể thao... Cần số điện tử, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Để phù hợp với cái tên Toyota Crown Sport 2024, ghế của xe được thiết kế theo phong cách thể thao, ôm lấy thân người ngồi. Ghế của xe có đủ tính năng sưởi, nhớ vị trí. Với phiên bản nội thất đỏ - đen, xe có thêm những điểm nhấn màu đỏ như viền chỉ trên vô lăng/ghế và dây đai an toàn. Ngay cả chấu vô lăng cũng được trang trí màu đỏ. Bên cạnh đó là những chi tiết màu đồng trên mặt táp-lô, tapi cửa, cụm điều khiển trung tâm và viền cửa gió điều hòa. Vì không phải là xe dẫn động cầu sau nên Toyota Crown Sport 2024 đi kèm cụm điều khiển trung tâm nằm thấp hơn so với Crown Sedan. Đằng sau hàng ghế thứ hai là khoang hành lý khá rộng rãi. Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama cũng được trang bị cho Toyota Crown Sport 2024. Tại thị trường Nhật Bản, mẫu SUV hạng trung này sẽ có 2 phiên bản là hybrid (HEV) và plug-in hybrid (PHEV). Phiên bản HEV sẽ ra mắt trước, dự kiến vào mùa thu năm nay. Đến mùa đông năm 2023, sẽ tới lượt Toyota Crown Sport PHEV 2024 trình làng. Cả hai phiên bản đều dùng hệ dẫn động 4 bánh 4WD. Hiện thông tin cụ thể của hai hệ dẫn động này vẫn chưa được hé lộ. Nhiều khả năng phiên bản hybrid sẽ dùng động cơ xăng hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L hoặc máy xăng tăng áp 2.4L, kết hợp với mô-tơ điện. Trong khi đó, phiên bản PHEV có thể sẽ dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L, 2 mô-tơ điện và hộp số e-CVT, tương tự Toyota Harrier. Trong quá trình lái thử, phóng viên Nhật Bản cảm thấy Toyota Crown Sport 2024 có khả năng quay đầu tốt và ôm cua ổn định. Bên cạnh đó là khả năng tăng tốc mạnh mẽ và phản hồi vô lăng nhanh nhạy. Xe cũng có hệ thống đánh lái cầu sau DRS tương tự Toyota Crown Crossover. Hiện giá xe Toyota Crown Sport 2024 chưa được công bố. Theo dự đoán, xe sẽ có giá dao động từ 4,35 - 6,7 triệu Yên (khoảng 757 triệu đến 1,16 tỷ đồng) tại thị trường Nhật Bản. Video: Toyota tổ chức sự kiện lái thử Crown Sport 2024 mới ở Nhật Bản.

