Toyota Crown Kluger "thay tim" mới, giá bán dự kiến rẻ hơn

Toyota Crown Kluger là mẫu SUV hạng trung đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Trung Quốc vào tháng 4 năm ngoái. Ban đầu, nhiều người tưởng rằng đây là phiên bản SUV của mẫu sedan cao cấp Toyota Crown. Tuy nhiên, hóa ra, Crown Kluger lại là phiên bản đổi tên của Toyota Highlander và chỉ dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Tại thị trường tỷ dân này, Toyota Crown Kluger và Highlander do 2 liên doanh khác nhau của Toyota sản xuất đồng thời được bán song song với nhau. Sau hơn 1 năm, Toyota Crown Kluger 2023 mới chuẩn bị được bổ sung phiên bản nâng cấp. Điểm nhấn của phiên bản này chính là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L mới. Hiện thông số của động cơ này vẫn chưa được công bố. Chỉ biết rằng, động cơ sẽ đồng hành với hộp số tự động 8 cấp. Theo thông tin rò rỉ, Toyota Highlander tại Trung Quốc cũng sắp được bổ sung động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L mới. Động cơ này cho công suất tối đa 182 kW (khoảng 244 mã lực). Đây dự kiến cũng sẽ là động cơ dành cho Toyota Crown Kluger 2023. Trong khi đó, phiên bản đang bán tại Trung Quốc của Toyota Crown Kluger dùng hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L và mô-tơ điện. Thêm vào đó là hộp số biến thiên vô cấp E-CVT và hệ dẫn động 4 bánh điều khiển điện tử. Ngoài động cơ mới, Toyota Crown Kluger 2023 tại Trung Quốc không thay đổi về thiết kế. Qua hình ảnh đăng lên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, mẫu SUV hạng trung này vẫn sở hữu thiết kế giống Highlander bản XSE tại thị trường Mỹ. Do đó, Toyota Crown Kluger trông thể thao hơn so với Highlander bán tại Trung Quốc. Trên đầu xe, Crown Kluger được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác đi kèm logo riêng hình vương miện chứ không phải là logo của hãng Toyota. Đây cũng chính là logo dùng cho dòng sedan được mệnh danh "xe bộ trưởng" Toyota Crown. Bên dưới lưới tản nhiệt là hốc gió trung tâm hình thang cỡ lớn, đi kèm những nan nằm ngang khiến phần đầu xe trông như rộng hơn. Đèn sương mù trước cũng được tích hợp vào 2 góc dưới của hốc gió trung tâm. Ngoài ra, mẫu SUV hạng trung này còn có đèn pha LED sắc sảo, vuốt ngược về phía sau, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L", khe gió nằm dọc với viền màu đen bóng, cánh lướt gió màu bạc dưới đầu xe và nắp ca-pô dập gân thể thao. Trên cửa cốp của xe xuất hiện logo quen thuộc của thương hiệu Toyota. Tuy nhiên, khác với phiên bản hybrid, Toyota Crown Kluger 2023 bản 2.0L mới không dùng logo màu xanh dương. Dự kiến, nội thất của Toyota Crown Kluger bản 2.0L cũng không khác gì phiên bản hybrid cũ. Nếu đúng như vậy, xe sẽ được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, đi kèm logo hình vương miện và màn hình thông tin giải trí nằm độc lập trên mặt táp-lô. Hiện giá xe Toyota Crown Kluger bản 2.0L mới tại Trung Quốc vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, xe được dự đoán sẽ rẻ hơn phiên bản hybrid của Toyota Crown Kluger hiện đang được bán với giá từ 275.800 - 350.800 Nhân dân tệ (khoảng 965 triệu đến 1,22 tỷ đồng). Video: Giới thiệu chi tiết Toyota Crown Kluger thế hệ mới.

