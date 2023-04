Toyota Crown Estate 2024. chiếc SUV "chủ tịch" lộ diện sau 15 năm

Nói đến cái tên Toyota Crown chủ tịch, nhiều người có lẽ sẽ nghĩ ngay đến dòng sedan cao cấp của Nhật Bản, từng phục vụ các quan chức cấp cao tại Việt Nam. Tuy nhiên, ở thế hệ mới đã ra mắt vào năm ngoái, dòng xe này không chỉ bó hẹp ở phân khúc sedan mà còn mở rộng với 3 phiên bản mới mang tên Crown Crossover, Crown Sport và Crown Estate. Trong đó, mẫu xe SUV Toyota Crown Estate là cái tên quay trở lại thị trường Nhật Bản sau 15 năm vắng bóng. Trước đây, cái tên này từng được dùng để gọi phiên bản station wagon thực dụng của dòng xe Toyota Crown. Tuy nhiên, ở lần trở lại này, Toyota Crown Estate không còn là xe station wagon nữa mà thuộc phân khúc SUV. Mới đây, trên trang web dành riêng cho dòng xe Crown, hãng Toyota đã hé lộ một số thông tin chi tiết hơn về Crown Estate 2024. Theo đó, mẫu xe này có kích thước cụ thể bao gồm chiều dài 4.930 mm, chiều rộng 1.880 mm, chiều cao 1.620 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm. Như vậy, xe có chiều dài cơ sở giống hệt Toyota Land Cruiser LC300 trong khi các kích thước còn lại nhỏ hơn. Ngoài ra, Toyota Crown Estate còn có kích thước lớn hơn người anh em Crown Sport. Nếu so với Toyota Crown Crossover, mẫu SUV này rộng hơn 40 mm, cao hơn 80 mm trong khi chiều dài và chiều dài cơ sở tương đương. So với phiên bản concept ra mắt vào năm ngoái, Toyota Crown Estate 2024 thay đổi nhẹ ở thiết kế đầu xe, bao gồm lưới tản nhiệt, đèn pha và hốc gió trung tâm. Tương tự Crown Sport, Toyota Crown Estate 2024 cũng được trang bị hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe. Trong đó, dải đèn LED định vị ban ngày cực mỏng của xe nằm phía trên và đèn pha đặt bên dưới, nối liền với khe gió thẳng đứng ở hai góc cản trước. Ở giữa 2 dải đèn LED định vị ban ngày là khe gió hẹp và hộp chứa cảm biến phục vụ các tính năng an toàn chủ động ADAS Trong khi đó, lưới tản nhiệt của xe được thiết kế theo phong cách tương tự Lexus RX thế hệ mới. Bên dưới còn có hốc gió trung tâm khá rộng. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ bắt gặp bộ vành la-zăng có đường kính 21 inch với thiết kế đa chấu, sơn màu xám khỏe khoắn, đi cùng cùm phanh màu đỏ thể thao. Trong khi đó, ốp gương chiếu hậu và các cột bên sườn đều được sơn màu đen, tạo hiệu ứng nóc trôi nổi cho mẫu SUV này. Đằng sau, Toyota Crown Estate 2024 đi kèm cụm đèn hậu mỏng và vắt ngang đuôi xe. Phía dưới đèn hậu là logo khá nhỏ của hãng Toyota. Trong khi đó, khu vực đầu xe lại đi kèm logo hình vương miện đặc trưng của dòng Toyota Crown. Những chi tiết đáng chú ý còn lại ở ngoại thất bao gồm cánh gió mui lớn, anten vây cá và cản sau đều sơn màu đen. Xe có tổng cộng 10 tùy chọn màu sắc như trắng, đen, xanh, đỏ, nâu, xanh - nóc bạc, nâu - nóc đen, đỏ - nóc đen, xanh - nóc đen và trắng - nóc đen. Nhìn chung, Toyota Crown Estate 2024 có thiết kế ngoại thất khá vuông vức, khiến người ta liên tưởng đến những mẫu SUV khác của thương hiệu Nhật Bản như Highlander. Tiến vào bên trong Toyota Crown Estate 2024, người dùng sẽ bắt gặp không gian nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Nội thất của xe có 3 tùy chọn màu là đen, nâu và xanh đậm - đen. Bên cạnh đó là những điểm nhấn màu đồng như nẹp trên mặt táp-lô, tapi cửa, cụm điều khiển trung tâm và viền cửa gió điều hòa. Nội thất của Toyota Crown Estate 2024 có thiết kế không gây bất ngờ vì khá giống 3 phiên bản còn lại của dòng Crown thế hệ mới. Xe cũng được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch, nối liền với nhau. Trước mặt người lái là vô lăng 3 chấu, tích hợp logo của dòng xe Crown và các phím chức năng. Thêm vào đó là điều hòa tự động đi kèm màn hình nhỏ, khởi động bằng nút bấm, cần số điện tử gọn gàng, phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. Ghế sau của xe có thể gập gọn xuống sàn, tăng thể tích khoang hành lý. Khi mua mẫu SUV này, khách hàng có thể chọn 1 trong 2 loại động cơ, bao gồm hybrid (HEV) và plug-in hybrid (PHEV). Thông tin về 2 loại động cơ này chưa được công bố. Tuy nhiên, xe được dự đoán sẽ dùng động cơ giống với Toyota Crown Sport 2024. Dù dùng động cơ nào, Toyota Crown Estate 2024 cũng đi kèm hệ dẫn động 4 bánh 4WD tiêu chuẩn. So với 3 phiên bản còn lại của dòng Crown thế hệ mới, Toyota Crown Estate 2024 hoàn toàn mới sẽ ra mắt muộn nhất. Dự kiến, mẫu SUV này sẽ chính thức trình làng vào năm sau. Video: Giới thiệu dòng xe Toyota Crown thế hệ hoàn toàn mới.

