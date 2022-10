Toyota Crown Crossover từ 717 triệu đồng bị chê xấu, vẫn "cháy hàng"

Toyota Crown Crossover 2023 mới đã chính thức trình làng ở thị trường Nhật Bản vào hồi giữa tháng 7 năm nay. Đây là thành viên ra mắt đầu tiên của dòng Toyota Crown thế hệ mới đồng thời cũng sở hữu thiết kế gây tranh cãi nhất. Theo đó, Crown Crossover 2023 mang trên mình ngoại hình như lai giữa xe sedan và SUV.Tuy bị "người khen, kẻ chê", mẫu xe này vẫn "bán chạy như tôm tươi" ở thị trường Nhật Bản. Vào hôm 30/9 vừa qua, đại diện hãng Toyota đã hé lộ số lượng đơn đặt hàng dành cho mẫu xe này. Cụ thể, đã có 25.000 người đặt mua Toyota Crown Crossover 2023 trong thời gian 1 tháng sau khi xe ra mắt. Con số này gấp khoảng 7,8 lần so với doanh số kỳ vọng của hãng Toyota dành cho Crown Crossover trong 1 tháng. Trong số đó, có 70% khách hàng Nhật Bản đặt mua phiên bản hybrid với động cơ xăng 2.5L. Những khách hàng còn lại đặt mua phiên bản hybrid với động cơ xăng tăng áp 2.4L. Đây không phải là thế hệ đầu tiên của Toyota Crown có lượng đơn đặt hàng cao ở thị trường Nhật Bản. Vào năm 2012, Toyota Crown thế hệ thứ 4 (S210) đã nhận được 25.000 đơn đặt hàng sau khi ra mắt. Con số tương ứng của thế hệ thứ 5 (S220) trình làng vào năm 2018 là 30.000 đơn đặt hàng. Như thông tin đã đưa, Toyota Crown Crossover 2023 được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA-K. Xe sở hữu chiều dài 4.930 mm, chiều rộng 1.840 mm, chiều cao 1.540 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 20 mm, rộng hơn 40 mm, cao hơn 85 mm và chiều dài cơ sở giảm 70 mm. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Toyota Crown Crossover 2023 là 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L, kết hợp với 2 mô-tơ điện tương tự Toyota Camry. Mô-tơ điện trên cầu trước có công suất tối đa 119,7 mã lực và mô-men xoắn cực đại 202 Nm. Hai con số tương ứng của mô-tơ điện trên cầu sau là 54,4 mã lực và 121 Nm. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của hệ truyền động này là 22,4 km/lít (khoảng 4,46 lít/100 km). Thứ hai là hệ truyền động hybrid Dual Boost Hybrid System với máy xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 2.4L, tạo ra công suất tối đa 272 mã lực và mô-men xoắn cực đại 460 Nm dành cho Crown Crossover RS 2023. Ở phiên bản dẫn động cầu trước FWD, xe sẽ dùng mô-tơ điện mạnh 82,9 mã lực và 292 Nm cũng như hộp số tự động 6 cấp. Ở phiên bản dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD, Toyota Crown Crossover RS 2023 có thêm mô-tơ điện eAxle mạnh 79,7 mã lực và 168 Nm trên cầu sau, tạo ra công suất tổng cộng 349 mã lực. Mức tiêu thụ xăng trung bình của hệ truyền động này là 15,7 km/lít (6,36 lít/100 km). So với thiết kế ngoại thất, nội thất của mẫu xe này được đánh giá cao hơn. Bên trong xe có những trang bị như vô lăng 3 chấu, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch, hệ thống định vị dựa trên đám mây, nâng cấp phần mềm qua WiFi hay tính năng trợ lý ảo với câu lệnh "Hey, Toyota". Ở bản cao cấp, Toyota Crown Crossover 2023 tại Nhật Bản có thêm ghế trước bọc da/sưởi ấm/làm mát, sưởi ghế sau, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama cố định và hệ thống âm thanh JBL 11 loa. Cuối cùng là những trang bị an toàn nằm trong gói công nghệ chủ động Toyota Safety Sense như đèn pha tự động, hệ thống kiểm soát hành trình dùng radar, hỗ trợ nhận biết biển báo giao thông, ngăn va chạm sớm tích hợp phát hiện người đi bộ, cảnh báo chệch làn đường đi kèm hỗ trợ đánh lái, hỗ trợ bám làn đường, cảnh báo còn hành khách trên ghế sau, phát hiện điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi.Giá xe Toyota Crown Crossover 2023 tại Nhật Bản dao động từ 4,35 - 6,4 triệu Yên (khoảng 717 triệu đến 1,05 tỷ đồng). Sau Crossover, dòng Toyota Crown thế hệ mới sẽ tiếp tục được bổ sung 3 thành viên nữa là Sport, Sedan and Estate. Khác với thế hệ cũ, Toyota Crown mới sẽ không chỉ giới hạn ở Nhật Bản mà còn được bán tại 40 thị trường trên toàn thế giới. Video: Giới thiệu loạt xe Toyota Crown 2023 thế hệ mới.

