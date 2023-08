Toyota Corolla Cross hybrid từ 462 triệu đồng, "ăn xăng" chỉ 4,5lít/100 km

Vào hồi tháng 4 năm nay, hãng Toyota đã ra mắt Corolla Cross Hybrid phiên bản mới ở thị trường Mỹ. Đến nay, tới lượt Toyota Corolla Cross hybrid 2024 mới ra mắt thị trường Trung Quốc. Điểm nhấn của Toyota Corolla Cross 2024 bản hybrid ở thị trường Trung Quốc chính là động cơ tiết kiệm xăng hơn. Cụ thể, xe được trang bị hệ truyền động hybrid với máy xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 112 kW (khoảng 150 mã lực). Động cơ đi kèm mô-tơ điện mạnh 83 kW (112 mã lực), tạo ra công suất tổng cộng 144 kW (195 mã lực), tăng 6% so với trước, và mô-men xoắn cực đại 196 Nm. Nhờ đó, mẫu SUV cỡ B+ này chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 4,56 lít/100 km theo chu trình thử nghiệm WLTC. Như vậy, Toyota Corolla Cross Hybrid 2024 ở thị trường Trung Quốc dùng động cơ khác với xe đang bán ở Việt Nam. Tại Việt Nam, mẫu xe này dùng hệ truyền động hybrid với máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.8L, cho công suất tối đa 97 mã lực và mô-men xoắn cực đại 142 Nm. Đi kèm với động cơ là hộp số e-CVT và mô-tơ điện có công suất tối đa 72 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 163 Nm. Bên trong, mẫu SUV cỡ B này được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, Baidu CarLife cũng như Huawei HiCar. Bên cạnh đó là tính năng ra lệnh bằng giọng nói, hệ thống định vị dẫn đường và cập nhật phần mềm qua WiFi.1.8HEV ở Việt Nam có công suất 150 mã lực. Để đảm bảo an toàn cho người dùng, xe được trang bị gói công nghệ trợ lái nâng cao T-Pilot. Gói T-Pilot bao gồm 8 công nghệ an toàn chủ động ADAS như hỗ trợ bám làn đường, hỗ trợ lái chủ động, cảnh báo tiền va chạm, hệ thống cảnh báo dừng khẩn cấp, cảnh báo lệch làn đường, đèn pha tự động thích ứng, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và nhận diện biển báo giao thông. Bên cạnh đó, mẫu SUV cỡ B - Corolla Cross hybrid của Toyota ở Trung Quốc còn có hệ thống kết nối viễn thông Toyota Connect và khóa kỹ thuật số, cho phép mở cửa/khóa cửa bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh. Đáng tiếc là thiết kế ngoại thất của xe không có gì thay đổi. Xe vẫn được trang bị lưới tản nhiệt hình thang cỡ lớn, đèn pha LED mượt mà, đèn sương mù nhỏ nằm hai bên hốc gió trung tâm, vành hợp kim 18 inch và đèn hậu LED. Nằm sau cửa cốp là khoang hành lý có thể tích 427 lít. Ghế sau của xe có thể gập 6/4 để tăng thể tích khoang hành lý. Tại thị trường Trung Quốc Corolla Cross Hybrid 2024 có tổng cộng 6 phiên bản, khi mua xe có thể chọn 1 trong 3 màu sắc nội thất là đen, nâu - đen và nâu - xanh ngọc. Mức giá xe Toyota Corolla Cross Hybrid 2024 bán dao động từ 139.800 - 184.800 Nhân dân tệ (khoảng 462 - 610 triệu đồng) tại thị trường tỷ dân. Video: Giới thiệu chi tiết Toyota Corolla Cross hybrid 2024.

