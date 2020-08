Toyota Corolla Altis "xả hàng", giảm gần 200 triệu tại Việt Nam

Một đại lý xe Toyota Việt Nam ở TP HCM mới đây đã đăng tin rao bán Corolla Altis 2.0V CVT Sport phiên bản cũ với giá khoảng 760 triệu đồng. Với mức bán ra này, Toyota Corolla Altis giảm giá gần 170 triệu đồng so trên mức giá niêm yết 932 triệu đồng trước đó. Tuy nhiên, số lượng xe còn tồn đọng ở đại lý không nhiều, nếu không nhanh chân có thể khách mua xe mất lượt. Toyota Corolla Altis bản 2.0V CVT Sport cao cấp không phải là phiên bản duy nhất của dòng xe Corolla Altis phiên bản cũ được giảm giá bán, trước đó các phiên bản 1.8L cũng được ghi nhận giảm giá từ 100 – 150 triệu đồng. Với mức giá sau giảm chỉ còn khoảng 760 triệu đồng, làm một chút so sánh, Toyota Corolla Altis bản 2.0V CVT Sport cũ chỉ có giá bán thậm chí còn rẻ hơn mẫu Mazda3 2020 phiên bản 1.5L Premium đang có giá khoảng 789 triệu đồng. Đây là một cơ hội tốt dành cho các khách hàng đang muốn sở hữu xe Corolla Altis, đặc biệt là phiên bản máy 2.0L, khi Toyota Corolla Altis 2020 mới ra mắt đã loại bỏ phiên bản lắp động cơ 2.0L và chỉ phân phối duy nhất phiên bản lắp động cơ 1.8L.Toyota Corolla Altis 2019 giảm giá bán là tin vui cho khách mua xe mới, tuy nhiên đối với những khách hàng đã mua xe trước đó chắc chắn sẽ không cảm thấy vui vẻ vì điều này, khi xe của họ có thể bị “mất giá” một phần sau khi hãng giảm giá sâu cho xe mới. Toyota Corolla Altis sở hữu kích thước tổng thể (DxRxC) lần lượt: 4.620 x 1.775 x 1.460mm, khoảng sáng gầm xe chỉ 130 mm. Phần đầu Corolla Altis 2.0V CVT Sport sở hữu cụm đèn pha bi-LED kết hợp với dải đèn LED ban ngày sắc sảo, đèn pha công nghệ cao cấp như tự động bật tắt, tự động cân bằng góc chiếu. Toyota Corolla Altis 2.0V Sport sử dụng động cơ 4cyl dung tích 2.0L hút khí tự nhiên (3ZR-FE) cho công suất tối đa 143 mã lực và mô-men xoắn cực đại 187 Nm. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT-i. Nhờ đó, xe có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 9,8 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 180 km/h theo công bố của nhà sản xuất. Ngoại thất xe được trang bị bị bộ bodykit thể thao, bao gồm: “dàn chân” lắp bộ mâm thể thao 17 inch có thiết kế đa chấu, ốp cản trước, bộ khuếch tán gió phía sau, đi kèm cánh gió liền thân giúp chiếc sedan hang dáng vẻ thể thao và năng động hơn. Nội thất Altis 2.0V Sport sở hữu nhiều trang bị tiện nghi. Phiên bản cao cấp này có ghế lái chỉnh điện (10 hướng), ghế phụ phía trước chỉnh tay (4 hướng), ghế ngồi được bọc da. Trang bị vô lăng 3 chấu tích hợp lẫy chuyển số và chế độ lái thể thao… Trang bị an toàn trên Toyota Corolla Altis 2.0V Sport bao gồm 7 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hệ thống cân bằng điện tử VSC, hệ thống kiểm soát lực kéo TRC... Video: So sánh Mazda 3 2019 và Toyota Corolla 2020.

