Toyota Camry hybrid 2025 từ 1,4 tỷ đồng tại Đông Nam Á

Tại Triển lãm ô tô quốc tế Kuala Lumpur (KLIMS) 2024, Toyota Camry 2025 thế hệ mới đã chính thức ra mắt ở thị trường Malaysia. Mẫu sedan cỡ D sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với chỉ một phiên bản duy nhất 2.5 HEV. Phiên bản Toyota Camry HEV 2025 mới sử dụng động cơ 4 xi-lanh Dynamic Force A25A-FXS 2.5 L, cho công suất 186 PS/221 Nm, kết hợp mô tơ điện có công suất 136 PS/208 Nm. Tổng công suất 230 PS. Toyota Camry hoàn toàn mới sử dụng nền tảng khung gầm toàn cầu TNGA. Xe có kích thước D x R x C lần lượt 4.920 x 1.840 x 1.455 (mm), dài hơn so với con số 4.885 của Camry cũ. Chiều dài cơ sở 2.825 mm. Khoảng sáng gầm 135 mm. Dung tích khoang hành lý phía sau 500 lít. Dung tích bình xăng 50 lít. Điểm ấn tượng nhất của Toyota Camry 2025 chính là ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới, với dải đèn LED ban ngày kiểu Hammerhead. Trong khi cản trước mở rộng tạo nét trẻ trung và phá cách so với trước. Đèn pha và đèn hậu LED kết hợp la-zăng hợp kim 18 inch. Khoang nội thất Toyota Camry 2025 trang bị nhiều tiện nghi cao cấp như mui kính toàn cảnh Panoramic, ghế sau chỉnh điện ngả lưng góc 8 độ, điều hòa tự động 3 vùng, màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch tích hợp Apple CarPlay và Android Auto không dây, hệ thống âm thanh JBL®6 Premium Surround Sound System, điều khiển giọng nói “Hey Toyota”. Ghế lái có thể điều chỉnh điện 8 hướng và thắt lưng 2 hướng, và nhớ ghế 2 kiểu. Về mặt an toàn, xe có 7 túi khí, màn hình quan sát toàn cảnh và Toyota Safety Sense 3.0, sử dụng cả camera và cảm biến radar. Bao gồm AEB, ACC, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ theo dõi làn đường, hỗ trợ biển báo đường bộ, đèn pha tự động, hỗ trợ thoát hiểm an toàn, màn hình giám sát điểm mù. Camera hành trình phía trước và phía sau. Tại Malaysia, mức giá xe Toyota Camry HEV 2025 từ RM 248,800 (tương đương 1,4 tỷ đồng). Tại Việt Nam, Toyota Camry 2025 đã ra mắt chính thức từ tháng 10/2024 với 3 phiên bản: 1 máy xăng và 2 bản Hybrid với giá bán từ 1,2 - 1,53 tỷ đồng. Video: Đánh giá Toyota Camry 2025 thế hệ mới tại Việt Nam.

