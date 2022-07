Toyota Camry Hybrid 2022 biển "tứ phát" bán hơn 3 tỷ ở Hà Nội

Chiếc Toyota Camry 2022 bản 2.5HV biển số đẹp 30H – 688.88 mang ý nghĩa trong phong thuỷ là “Lộc Phát - Tứ Phát” này đang được chào bán với giá hơn 3 tỷ đồng. Tầm giá này ngang giá những chiếc xe sang như Mercedes-Benz E300 AMG 2022 (3,129 tỷ đồng) hay hơn giá bán của một chiếc Lexus ES 250 F Sport (2,680 tỷ đồng). Như vậy, mức giá xe Toyota Camry 2022 bản 2.5HV đắt gấp đôi mức nguyên bản chính hàng là 1,460 tỷ đồng. Với số đông, chiếc Camry đặc biệt này quả thực đang có một mức giá “trên trời’’, nhưng đối với “đại gia” thích sưu tầm xe biển số đẹp thì đây là một gợi ý hấp dẫn. Trên thực tế, phiên bản 2.5HV cao cấp nhất của mẫu xe sedan Toyota Camry 2022 tại thời điểm này đang khan hàng, khi phiên bản này được đưa về đại lý với số lượng có hạn. Nếu muốn sở hữu Camry 2.5HV 2022, khách hàng sẽ phải chờ đợi nhiều tháng trời mới có xe. Phiên bản cao cấp thêm biển số đẹp, đây là lý do khiến chủ xe tự tin chào bán với mức giá hơn 3 tỷ đồng. Mặc dù giá cao, nhưng chiếc Camry này khả năng sẽ sớm có chủ mới, vì Camry là dòng xe được “nhà giàu” Việt ưa chuộng bởi nhiều lý do như: động cơ bền bỉ, thiết kế đẹp, nội thất rộng rãi đặc biệt là hàng ghế thứ 2 nổi bật trong phân khúc. Đi cùng với thương hiệu xe phổ thông phù hợp với nhiều lối sống của chủ xe. Đặc biệt là những khách hàng không muốn phô trương quá nhiều. Ở hai phiên bản cao cấp nhất này, Camry 2022 sở hữu nhiều options như màn hình cảm ứng 9 inch hỗ trợ đa kết nối, gói an toàn và hỗ trợ lái Toyota Safety Sense 2.0, camera 360 độ, cửa sổ trời, sạc điện thoại không dây. Về động cơ, phiên bản hybrid 2.5HV này sử dụng động cơ 4cyl dung tích 2.5L hút khí tự nhiên (Atkinson), dòng máy Dynamic Force mới. Sử dụng hệ truyền động Hybrid THS II (Toyota Hybrid System II) mới cho công suất tối đa 178 mã lực tại 5.700 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 221Nm tại dải vòng tua máy từ 3.600 - 5.200 vòng/phút. Hoạt động với động cơ điện có công suất 120 mã lực và 202Nm, kết hợp với bộ pin Nickel metal Hydride (Ni-MH) lắp dưới hàng ghế sau, thay vì phía sau xe. Động cơ này sử dụng kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp E-CVT, có chế độ chạy điện (EV Drive). Video: Đánh giá Đánh giá Toyota Camry hybrid tại Việt Nam.

