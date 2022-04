Chiếc Toyota Camry 2022 “siêu lướt” tại Sài Gòn, rao bán 1,4 tỷ

Một chiếc Toyota Camry 2022 bản 2.5Q hiện có giá bán niêm yết 1,349 tỷ đồng, lăn bánh sẽ rơi vào khoảng 1,5 tỷ đồng nếu ở khu vực Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, như vậy, nếu mua được chiếc Camry "siêu lướt" trong bài thì người mua cũng sẽ tiết kiệm được một khoản. Toyota Camry 2.5Q tại Việt Nam dùng động cơ 2.5L hút khí tự nhiên sản sinh công suất cực đại 202 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm. Đi kèm là hộp số tự động 8 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu đạt 6,4L/100km trên đường hỗn hợp. Về thiết kế, Toyota Camry 2022 nổi bật với lưới tản nhiệt to rộng, hệ thống đèn full LED tích hợp cùng nhiều tính năng hiện đại và la-zăng 18 inch thể thao, cửa sổ trời và cụm đèn hậu được tinh chỉnh. Phiên bản Camry 2.5Q sở hữu khoang lái chất lượng cao với hàng loạt công nghệ hiện đại hỗ trợ người lái, điều hòa tự động 3 vùng độc lập, hệ thống âm thanh giải trí đỉnh cao với 9 loa JBL, màn hình cảm ứng 9 inch (dạng nổi) kết nối điện thoại thông minh, cửa sổ trời, sạc điện thoại không dây, camera 360 độ và 9 túi khí. Không chỉ vậy, mẫu xe này được trang bị công nghệ an toàn tiên tiến hiện nay của Toyota nhhư hệ thống an toàn toàn cầu Toyota Safety Sense cùng hàng loạt tính năng an toàn khác như Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA), Camera 360, 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe... Toyota Camry đang được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam với 04 màu ngoại thất (Đen 218, Đen 222, Đỏ, Trắng ngọc trai) và 02 màu nội thất (Đen, Be). Mức giá xe Toyota Camry 2022 được phân phối chính hãng từ 1,050 tỷ đồng đến 1,449 tỷ đồng. Video: Đánh giá chi tiết Toyota Camry 2022 tại Việt Nam.

