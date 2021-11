Toyota Camry Hybrid 2022 ra mắt Đông Nam Á, từ 1,22 tỷ đồng

Theo thông tin công bố từ cách đây không lâu, phiên bản mới của dòng sedan cỡ trung Toyota Camry sẽ chính thức ra mắt Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan, vào ngày 3/11/2021. Tuy nhiên, trước thời điểm đó, hãng xe Nhật Bản đã bất ngờ vén màn Toyota Camry Hybrid 2022 mới ở thị trường Đông Nam Á khác là Indonesia. Mẫu xe sedan Toyota Camry Hybrid 2022 đã chính thức trình làng tại Indonesia trong sự kiện mang tên Toyota Electrification Day diễn ra vào cuối tuần trước. Bước sang phiên bản 2022, mẫu sedan cỡ D đã được nâng cấp nhẹ về cả thiết kế lẫn trang bị. Tương tự bản Mỹ và châu Âu, Toyota Camry Hybrid 2022 tại Indonesia cũng được bổ sung thiết kế đầu xe mới với hốc gió trung tâm cỡ lớn, tách biệt rõ ràng hơn với cản trước. Hốc gió này đi kèm nan nằm ngang màu đen hoặc xám, kéo dài sang hai bên. Bao quanh hốc gió trung tâm này là đường viền hình chữ C dày dặn và có màu tối. Ngoài ra, nằm hai bên hốc gió trung tâm còn có cặp đèn sương mù trước khá nhỏ. Tiếp đến là lưới tản nhiệt cải tiến nhẹ, nằm phía trên hốc gió trung tâm. Nằm giữa lưới tản nhiệt là logo màu xanh dương của hãng Toyota. Logo này nối liền với 2 nẹp mạ crôm thanh mảnh mới, kéo dài đến đèn pha. Ngoài ra, Toyota Camry Hybrid 2022 tại Indonesia còn được bổ sung bộ vành la-zăng mới với thiết kế phối 2 màu trông thể thao hơn trước. Đằng sau, mẫu xe này đi kèm cụm đèn hậu cải tiến. Nội thất của Toyota Camry Hybrid 2022 chỉ thay đổi ở một số chi tiết như màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 9 inch mới, nằm độc lập trên mặt táp-lô. Bên cạnh đó là những chi tiết ốp gỗ màu tối làm điểm nhấn cho nội thất. Ngoài ra, Camry Hybrid 2022 tại thị trường Indonesia còn được bổ sung hệ thống lọc không khí với NanoE và hệ thống âm thanh JBL tiêu chuẩn mới. Điểm đáng chú ý tiếp theo của Toyota Camry Hybrid 2022 tại thị trường Indonesia chính là hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense 2.0 mới, thay cho loại 1.0 cũ. Gói công nghệ an toàn này hiện bao gồm hệ thống ngăn va chạm sớm, hệ thống kiểm soát hành trình bằng radar với tính năng giảm tốc độ khi ôm cua, hệ thống hỗ trợ bám làn đường và đèn pha tự động. Cuối cùng là tính năng Toyota InTouch mới, cho phép người lái giao tiếp với xe theo thời gian thực. Chẳng những cung cấp thông tin thời gian thực cho người lái, Toyota InTouch còn có thể kết nối với mọi dịch vụ do Toyota Indonesia cung cấp. Tuy được nâng cấp đáng kể nhưng giá xe Toyota Camry Hybrid 2022 tại thị trường Indonesia lại giảm xuống còn 767 triệu Rupiah (khoảng 1,22 tỷ đồng). So với phiên bản cũ, xe rẻ hơn 82,5 triệu Rupiah (131,5 triệu đồng). Video: Chi tiết Toyota Camry Hybrid 2022 thế hệ mới.

