Toyota Camry C35 phong cách "chất chơi" từ 1,4 tỷ đồng

Chiếc xe Toyota Camry mới mang tên “C35” này là một sản phẩm của hãng độ Tomsracing (TOM'S) của Nhật Bản, khi xe được tuỳ chỉnh và vô nhiều “đồ chơi” từ hãng. Đáng lưu ý, bản độ Camry “C35” này dựa trên Camry Mỹ lắp máy V6 3.5L N/A. Hãng TOM'S không can thiệp vào phần cứng của động cơ V6 3.5L có công suất 296 mã lực và mô-men xoắn 362 Nm đi cùng với hộp số tự động tám cấp (8AT) và hệ dẫn động cầu trước (FWD). Về cơ bản, TOM'S đã trang bị lọc gió “SUPERRAMⅡ” mới cho xe, và cảm biến chân ga (Throttle controller) “L.T.S.Ⅲ” cho phép người lái điều chỉnh độ nhạy của chân ga. Ngoài ra, xe còn có hệ thống ống xả TOM'S Barrel mới với ống xả hình thang lấy cảm hứng từ xe Lexus, điều chỉnh hệ thống treo cứng hơn, cũng như hạ thấp chiều cao của xe. Mặc dù sức mạnh “zin”, nhưng ngoại hình của chiếc Toyota Camry độ C35 mới này đã được thay đổi bao gồm: bộ bodylips cho xe bao gồm ở cản trước, ốp hông và bộ khuếch tán khí động học ở phía sau. “Dàn chân” cũng được thay đổi với bộ mâm nhôm 19 inch “TH01“ mới. Tùy chỉnh lại hệ thống phanh với kẹp phanh nguyên bản được giữ nguyên, nhưng má phanh được thay đổi. Nội thất xe được TOM'S thay thế vô lăng thể thao làm bằng sợi carbon, nút PushStart của TOM'S, thảm lót sàn và đèn welcome trang trí. Phần cản trước được tạo hình mới và chia hốc khoan hút gió thành 3 khu rõ rệt, còn ở chiếc xe nguyên bản phần này sẽ được kéo dài về hai bên. Lưới tản nhiệt cũng được thay đổi để phù hợp với bộ bodykit trước.

Ngoài ra, xe còn được thay đổi hệ thống ống xả TOM'S Barrel mới với ống xả hình thang lấy cảm hứng từ xe Lexus, điều chỉnh hệ thống treo cứng hơn, cũng như hạ thấp chiều cao của xe. Bên trong khoang nội thất xe được TOM'S thay đổi một số chi tiết như: thay thế vô lăng thể thao làm bằng sợi carbon, nút khởi động nhanh của TOM'S, thảm lót sàn và đèn welcome trang trí. Những chi tiết xe dù khá đơn giản nhưng cũng là những điểm nhất cho tổng thể khoan nội thất của xe. Tại Nhật Bản, giá xe Toyota Camry C35 bán ra khoảng 6.500.000 yên (tương đương 1,4 tỷ đồng). Xe dự kiến sẽ được công bố vào ngày 27/7 sắp tới. Hiện mẫu xe ở Việt Nam đang được nhập khẩu và phân phối chính hãng với hai tùy chọn động cơ 2.0L và 2.5L. Qua bản nâng cấp này, khách hàng Việt Nam sẽ có thêm những ý tưởng về độ và nâng cấp chính chiếc Camry thế hệ mới mà mình đang sở hữu.

Video: Có nên mua Camry 2.5Q 2019 tại Việt Nam không?

