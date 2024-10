Toyota Camry 2025 từ 1,09 tỷ tại Thái Lan, ngóng giá về VN

Ngày 10/10/2024 vừa qua, hãng Toyota đã chính thức giới thiệu thế hệ mới của dòng xe Camry tại thị trường Thái Lan. Đây là thị trường Đông Nam Á thứ hai đón nhạn mẫu sedan hạng D này, sau Singapore. Toyota Camry 2025 mới tại thị trường Thái Lan được chia thành 3 phiên bản, bao gồm Smart, Premium và Premium Luxury.Giá xe Toyota Camry 2025 tại Thái Lan dao động từ 1,475 - 1,809 triệu Baht (khoảng 1,09 - 1,33 tỷ đồng). Đúng như dự đoán từ trước đó, Toyota Camry thế hệ mới ở thị trường Thái Lan sở hữu thiết kế ngoại thất tương tự xe đang bán ở Đài Loan, Singapore và Úc. Đồng thời, xe có thiết kế không giống với Camry mới dành cho thị trường Mỹ hay Trung Quốc. Được thiết kế theo phong cách Energetic Beauty, mẫu sedan hạng trung này sở hữu lưới tản nhiệt kiểu cá mập đầu búa (Hammerhead), đèn pha LED projector, dải đèn LED định vị ban ngày và đèn hậu LED toàn phần đều hình chữ "C". Kích thước của mẫu xe sedan Toyota Camry 2025 cũng đã có sự thay đổi với chiều dài x rộng x cao lần lượt 4.920 x 1.840 x 1.445 mm và chiều dài cơ sở 2.825 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 35 mm trong khi các kích thước còn lại giữ nguyên. Tương tự ngoại thất, nội thất cũng được áp dụng phong cách thiết kế Energetic Beauty. Tuy chiều dài cơ sở không thay đổi nhưng nội thất vẫn cho cảm giác rộng rãi, thoáng đãng và thoải mái. Bên cạnh đó là những chất liệu nội thất cao cấp hơn, được thiết kế đơn giản nhưng hiện đại. Ở bản tiêu chuẩn, xe sở hữu những trang bị như đèn pha tự động bật/tắt, kính lái cách âm, vành hợp kim 17 inch, ghế bọc da thật pha da tổng hợp, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ lái chỉnh điện 4 hướng Rèm che nắng chỉnh điện cho hàng ghế sau, bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin đa sắc TFT 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Android Auto/Apple CarPlay không dây, hệ thống âm thanh 6 loa, sạc điện thoại không dây, gương chiếu hậu chống chói tự động, 5 cổng USB Type C và điều hòa tự động 2 vùng độc lập. Với bản tầm trung Premium, xe có thêm vành hợp kim 18 inch, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama với rèm che nắng chỉnh điện, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và lẫy chuyển số sau vô lăng. Trong khi đó, bản Premium Luxury cao cấp nhất được bổ sung gương chiếu hậu ngoại thất nhớ vị trí/tự động điều chỉnh góc khi lùi Vô lăng nhớ vị trí, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, ghế lái tự động lùi lại khi mở cửa, ghế phụ lái chỉnh điện 8 hướng, ghế trước làm mát, ghế sau với lưng ngả chỉnh điện và bệ tì tay tích hợp màn hình cảm ứng, hệ thống âm thanh JBL 9 loa cũng như hệ thống điều hòa tự động 3 vùng. Trang bị an toàn của 3 phiên bản cũng có một số sự khác biệt. Trong đó, bản tiêu chuẩn được trang bị 7 túi khí, camera lùi, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, 4 cảm biến trước, 4 cảm biến sau, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo va chạm khi mở cửa, cảnh báo va chạm khi đỗ xe Cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo tiền va chạm tích hợp phanh tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ở mọi dải tốc độ, tự động giảm tốc khi ôm cua, đèn pha tự động, cảnh báo lệch làn đường và hỗ trợ bám làn đường. Với 2 phiên bản còn lại, xe chỉ có thêm camera 360 độ. Dù ở phiên bản nào, Toyota Camry 2025 tại Thái Lan cũng được trang bị hệ truyền động hybrid thế hệ mới, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L, tạo ra công suất tối đa 186 mã lực và mô-men xoắn cực đại 221 Nm. Động cơ đi với mô-tơ điện mạnh 136 mã lực và 208 Nm, pin lithium-ion 251,6 V, hộp số tự động E-CVT cũng như hệ dẫn động cầu trước. Tổng cộng, xe sở hữu công suất tối đa 227 mã lực, tăng 16 mã lực. Thêm vào đó là 4 chế độ lái, bao gồm EV, Eco, Normal và Sport. Khi mua mẫu xe này, khách hàng Thái Lan có thể chọn các màu sơn ngoại thất như xám Precious Metal, xám xi măng Cement Gray Metallic, trắng ngọc trai Platinum White Pearl và đen Attitude Black Mica. Theo kế hoạch, Toyota Camry 2025 sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 12 năm nay. Dự kiến, trong tháng 10 này, đại lý sẽ bắt đầu nhận cọc cho xe. Theo thông tin từ đại lý, Toyota Camry 2025 ở Việt Nam sẽ bị cắt phiên bản máy xăng 2.5Q và tăng số lượng phiên bản hybrid từ 1 lên 2. Tương tự thế hệ cũ, mẫu xe này cũng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Video: Toyota Camry 2025 thế hệ mới ra mắt thị trường Thái Lan.

