Toyota Camry 2025 chốt cọc ra mắt VIệt Nam với 3 phiên bản

Dự kiến, Toyota Camry 2025 mới sẽ được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản, gồm 2.0Q, 2.5HEV Mid và 2.5HEV Luxury. Tên gọi chính xác của các phiên bản có thể sẽ được thay đổi khi ra mắt. Khác với xe đang bán tại các thị trường khác, Toyota Camry 2025 tại Việt Nam chỉ có nội thất màu đen, đi cùng 5 màu ngoại thất là trắng, đen, đỏ, bạc và ghi xám. Toyota Camry thế hệ thứ 9 ra mắt lần đầu vào tháng 11/2023 tại thị trường Mỹ. Xe sở hữu ngoại hình trẻ trung và hiện đại hơn hẳn so với thế hệ cũ nhờ được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của Toyota. Khu vực đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn pha hình cá mập đầu búa, lấy cảm hứng từ “người anh em” Prius. Về nội thất, khoang cabin của Toyota Camry 2025 được nâng cấp đáng kể so với thế hệ trước. Xe có các trang bị tiêu chuẩn như: đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình thông tin giải trí 8 inch, điều hòa tự động hai vùng độc lập, sạc điện thoại không dây,... Mẫu sedan ăn khách của Toyota cũng được trang bị gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense 3.0. Hệ thống này bao gồm các tính năng hiện đại như cảnh báo tiền va chạm giúp phát hiện phương tiện và người đi bộ, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ chệch làn đường, hỗ trợ biển báo giao thông, đèn pha tự động, giám sát điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau Theo thông tin từ tư vấn bán hàng, Toyota Camry 2025 tại Việt Nam dự kiến có 2 tùy chọn động cơ là 2.0L xăng và hệ truyền động hybrid. Điều này có chút khác biệt so với xe bán tại Mỹ khi ở xứ sở cờ hoa, xe có 2 tùy chọn hệ truyền động hybrid với công suất lần lượt là 225 mã lực và 232 mã lực. Đi kèm là hệ dẫn động cầu trước hoặc dẫn động bốn bánh (AWD). Hiện giá xe Toyota Camry 2025 vẫn chưa được tiết lộ. Phiên bản tiền nhiệm đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 1,105 - 1,495 tỷ đồng. Video: Xem chi tiết Toyota Camry 2025 thế hệ mới.

