Toyota Camry 2022 biển “lộc phát” Hà thành giảm hơn 500 triệu tìm khách

Vào hồi tháng 7 năm nay, một chiếc Toyota Camry 2022 biển lộc phát đã thu hút sự chú ý khi được rao bán với giá hơn 3 tỷ đồng. Sở dĩ chiếc sedan phổ thông này có giá cao đến vậy là vì xe được lắp biển số 30H-688.88. Tuy nhiên, sau 5 tháng nằm ở showroom chờ khách, chiếc Toyota Camry 2022 biển đẹp này vẫn chưa tìm thấy người mua. Đến nay, chiếc xe tiếp tục được rao bán nhưng giá đã hạ xuống còn 2,5 tỷ đồng. Như vậy, so với thời điểm ban đầu, xe đã rẻ hơn 500 triệu đồng nhằm tìm chủ mới. Chiếc Toyota Camry 2022 này thuộc bản 2.5HV cao cấp nhất. Giá niêm yết của Toyota Camry 2.5HV 2022 tại Việt Nam là 1,46 tỷ đồng. Như vậy, so với giá niêm yết, chiếc xe này sau khi đã hạ giá vẫn đắt hơn 1 tỷ đồng. Theo người rao bán, chiếc Toyota Camry Hybrid 2022 này vẫn còn mới 100%, chưa từng qua sử dụng. Thậm chí, nội thất của xe còn chưa bóc ni-lông. Trong quan niệm của người Việt Nam, biển số của chiếc Toyota Camry Hybrid 2022 này vừa dễ nhớ vừa mang ý nghĩa "lộc phát". Theo phong thủy, số 6 tượng trưng cho sự giàu sang, sinh lợi và suôn sẻ, mang đến tài lộc. Trong khi đó, số 8 tượng trưng cho sự thịnh vượng, phát đạt, giàu sang, sung túc. Do đó, dân chơi biển số rất thích 2 con số này và sẵn sàng chi nhiều tiền hơn để sở hữu. Ở phiên bản Hybrid, Toyota Camry 2022 vốn dùng động cơ tiết kiệm xăng hơn. Theo đó, xe được trang bị hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L, cho công suất tối đa 178 mã lực và mô-men xoắn cực đại 221 Nm. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện mạnh 120 mã lực/202 Nm, cụm pin Ni-MH nằm bên dưới ghế sau và hộp số tự động e-CVT. Theo công bố của nhà sản xuất, xe chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 4,4 lít/100 km. Ngoài điểm nhấn về động cơ, Toyota Camry Hybrid 2022 còn được trang bị khá tiện nghi và đầy đủ với ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện 10 hướng/nhớ vị trí, ghế phụ lái chỉnh điện 8 hướng, cửa sổ trời, rèm che nắng chỉnh điện, điều hòa tự động độc lập 3 vùng, màn hình cảm ứng 9 inch đặt nổi, kết nối điện thoại thông minh, màn hình hiển thị thông tin kính lái và hệ thống âm thanh JBL 9 loa. Thêm vào đó là gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense tiêu chuẩn, bao gồm những tính năng như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình chủ động và đèn chiếu xa tự động. Chưa hết, xe còn có 7 túi khí, hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hệ thống cảnh báo điểm mù và camera 360 độ. Tại Việt Nam, Toyota Camry luôn là một trong những mẫu sedan hạng trung được ưa chuộng nhất nhờ thương hiệu có tiếng, động cơ bền bỉ, thiết kế lịch sự, nội thất rộng rãi và trang bị đầy đủ. Video: Đánh giá mẫu xe sedan Toyota Camry 2022 tại Việt Nam.

