Toyota Camry 2021 nâng cấp trang bị và thiết kế, có cả AWD

Camry đã và đang là dòng xe bán chạy hàng đầu trong phân khúc sedan hạng D cỡ trung ở nhiều thị trường, trong đó có thị trường lớn là Bắc Mỹ. Bước sang tuổi 37, tất cả các phiên bản Toyota Camry 2021 mới cũng được bổ sung thêm màn hình đa phương tiện mới có kích thước 7 inch hoặc 9 inch, trang bị tiêu chuẩn gói an toàn Toyota Safety Sense 2.5+. Tương tự phiên bản trước đó, mẫu xe sedan Toyota Camry 2021 có nhiều phiên bản như: LE và XLE thiên hướng sang trọng, trong khi hai phiên bản SE và XSE thiên hướng thể thao với sự khác biệt chính nằm ở phần đầu xe. Trong đó, phần đầu Camry 2021 phiên bản LE và XLE được thiết kế lại với mặt ca lăng cỡ lớn, đặt thấp mang phong cách của “đàn anh” Avalon, đi kèm với mâm hợp kim 17 inch mới (LE) và 18 inch (XLE). Trong khi hai phiên bản SE và XSE thể thao được thiết kế phần đầu xe táo bạo hơn với nan lưới tản nhiệt kiểu tổ ong và hốc gió lớn 2 bên làm điểm nhấn. Nội thất Camry 2021 được trang bị màn hình giải trí kích thước 7 và 9 inch tích hợp Amazon Alexa, Android Auto và Apple CarPlay. Giống như của Toyota RAV4 thế hệ mới, màn hình kết hợp điều kiển âm thanh và định vị. Trang bị 9 loa JBL 800 watt trên phiên bản cao cấp. Ở phiên bản hàng đầu XLE và XSE, Camry 2021 có màn hình hiển thị trên kính lái Head-Up Display (HUD) màu 10 inch. Bên cạnh bảng điều khiển trung tâm và cụm thông tin giải trí được nâng cấp nhẹ. Nội thất Camry 2021 vẫn tập trung vào sự thoải mái, các ghế ngồi được tinh chỉnh thiết kế lại với đường chỉ khâu tinh tế. Riêng phiên bản XLE sẽ có ghế ngồi kiểu xương cá sang trọng. Ghế trước có trang bị thông gió làm mát trên hai phiên bản XLE và XSE,... Đáng chú ý, gói trang bị an toàn Safety Sense 2.5+ mới là tiêu chuẩn trên Camry 2021 bao gồm: hệ thống cảnh báo và can thiệp trước va chạm (Pre-collision System) với tính năng phát hiện người đi bộ, và có thể phát hiện cả phương tiện ở phía trước, thậm chí là nhận diện người đi bộ trong điều kiện ánh sáng yếu. Hệ thống cảnh báo và can thiệp trước va chạm mới trên Camry 2021 cũng có thể phát hiện các phương tiện hoặc người đi bộ khi xe rẽ trái ở ngã tư, theo đó xe sẽ phát ra âm thanh/ hình ảnh để cảnh báo, và kích hoạt phanh tự động (trong một số điều kiện nhất định). Ngoài ra, các chức năng bổ sung trong gói an toàn Safety Sense 2.5+ này còn bao gồm: kiểm soát hành trình sử dụng radar chủ động ở mọi dải tốc độ, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ tìm làn đường, đèn pha tự động cường độ cao thay đổi góc chiếu linh hoạt, hỗ trợ nhận hiện biển báo đường bộ, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo điểm mù, nhắc người lái kiểm tra hàng ghế sau trước khi rời xe. Bên cạnh 10 túi khí tiêu chuẩn, ổn định xe nâng cao, kiểm soát lực kéo,... Các phiên bản và động cơ của Toyota Camry 2021: 3 phiên bản máy V6: XLE, XSE và TRD; 5 phiên bản máy 4cyl 2.5L; cầu trước (FWD): LE, XLE, SE, SE Nightshade, XSE; 5 phiên bản máy 4cyl 2.5L; dẫn động bốn bánh (AWD): LE, XLE, SE, SE Nightshade, XSE. 4 phiên bản máy 4cyl 2.5L Hybrid: LE, XLE, SE, XSE (mới). Cụ thể, phiên bản động cơ 4cyl dung tích 2.5L Dynamic Force tiêu chuẩn sẽ công suất 203 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250Nm; và hiệu suất cao hơn 206 mã lực và và mô-men xoắn cực đại 252Nm trên phiên bản XSE. Phiên bản hàng đầu sử dụng động cơ V6 3.5L cho công suất 301 mã lực 6.600 vòng/ phút và mô-men xoắn cực đại 362Nm từ 4.700 vòng/ phút. Cả hai phiên bản động cơ 2.5L và 3.5L đều sử dụng kết hợp với hộp số tự động 8 cấp Direct Shift (8AT). Ở phiên bản Hybrid, xe động cơ 4cyl 2.5L kết hợp với một mô tơ điện cho công suất tối đa 208 mã lực, riêng phiên bản Hybrid sẽ sử dụng kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp (E-CVT). Hệ dẫn động cầu trước (FWD) sẽ là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản, tuy nhiên khách hàng có thể chọn hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) với gói trang bị “Cold Weather” để tăng cường khả năng vận hành và độ bám đường cho xe. Toyota cho biết, tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh (AWD) dự kiến sẽ chiếm khoảng 15% doanh số bán ra của Camry 2021. Đáng chú ý, Camry AWD hiện tại là phiên bản chỉ bán riêng ở thị trường Bắc Mỹ, khi hệ dẫn động AWD trên Camry được phát triển ở Mỹ và được lắp ráp nhà máy Toyota Kentucky. Toyota cho biết việc thiết lập hệ truyền động AWD sẽ không ảnh hưởng đến không gian nội thất bên trong xe. Hệ dẫn động AWD chỉ tăng trong lượng xe thêm khoảng 165 lbs (tương đương với 75 kg) so với phiên bản cầu trước (FWD). Giá xe Toyota Camry 2021 chưa công bố chính thức.

