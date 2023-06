Toyota bZ5X - SUV điện 3 hàng ghế sắn sàng "đấu" Kia EV9

"Gã khổng lồ" Toyota - nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới tính về doanh số - mới đây đã tuyên bố sẽ bắt đầu sản xuất một mẫu SUV điện cỡ lớn mới tại Mỹ từ năm 2025. Hiện hãng Toyota chưa công bố tên gọi chính thức của mẫu SUV điện này. Tuy nhiên, rất có thể mẫu xe sẽ có tên BZ5X và thuộc dòng ôtô điện Beyond Zero (BZ) của Toyota. Vào năm 2020, hãng đã đăng ký bản quyền thương hiệu cho cái tên Toyota bZ5X chạy điện ở thị trường châu Âu. Dự đoán, tân binh của thương hiệu Toyota sẽ được phát triển dựa trên mẫu xe concept BZ Large SUV từng trình làng vào cuối năm 2021. Thông tin về mẫu SUV thuần điện mới của Toyota chưa được hé lộ nhiều. Hãng Toyota chỉ miêu tả mẫu xe này là "SUV 3 hàng ghế". Nhiều khả năng mẫu SUV điện mới của Toyota sẽ được trang bị nội thất từ 6 - 8 chỗ ngồi và sở hữu ngoại hình không thay đổi nhiều so với BZ Large SUV. Mẫu xe này có vẻ sở hữu kích thước tương đương với Toyota Grand Highlander 2024 trong khi ngoại hình lại được áp dụng ngôn ngữ thiết kế giống bZ4X. Cụ thể, Toyota BZ Large SUV được trang bị lưới tản nhiệt đóng kín, cụm đèn pha hẹp và sắc sảo, nẹp mạ crôm nằm vắt ngang đầu xe, nắp ca-pô phối 2 màu, hốc gió trung tâm hình lục giác, khe gió nằm dọc ở hai góc cản trước cũng như tấm ốp gầm màu tối tạo cảm giác khỏe khoắn. Nằm bên trong hốc bánh vuông vức của xe là bộ vành hợp kim đa chấu cỡ lớn. Bên cạnh đó là tay nắm cửa ẩn và camera kỹ thuật số thay cho gương chiếu hậu truyền thống, hứa hẹn giảm hệ số lực cản không khí cho xe. Mẫu SUV điện mới của Toyota sẽ được lắp ráp ở nhà máy tại bang Kentucky, Mỹ. Trong khi đó, pin của xe lại được sản xuất tại nhà máy mới ở bang Bắc Carolina để đủ điều kiện nhận tín dụng thuế của chính phủ Mỹ. Không riêng gì Toyota, một số hãng xe khác hiện cũng chuẩn bị bán SUV điện 3 hàng ghế tại thị trường Mỹ như VinFast với VF9, Kia với EV9 và Hyundai với Ioniq 7. Vào hồi đầu tháng 5/2023, hãng Ford cũng đã xác nhận sẽ ra mắt SUV thuần điện 3 hàng ghế mới. Theo ông Jim Farley, CEO của Ford, thị trường SUV điện 2 hàng ghế sẽ sớm bão hòa. Ông Farley ước tính đến năm 2025, sẽ có khoảng 45 mẫu SUV điện 2 hàng ghế được bán ở thị trường Mỹ. Vào cuối năm 2021, hãng Toyota đã vén màn hàng loạt mẫu xe concept chạy điện mới. Với nỗ lực trung hòa carbon, Toyota đã đặt mục tiêu tung ra 30 mẫu ô tô điện mới, phủ tất cả các phân khúc, trước thời điểm năm 2030 kết thúc. Video: Video: Xem trước SUV điện 3 hàng ghế Toyota bZ5X.

"Gã khổng lồ" Toyota - nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới tính về doanh số - mới đây đã tuyên bố sẽ bắt đầu sản xuất một mẫu SUV điện cỡ lớn mới tại Mỹ từ năm 2025. Hiện hãng Toyota chưa công bố tên gọi chính thức của mẫu SUV điện này. Tuy nhiên, rất có thể mẫu xe sẽ có tên BZ5X và thuộc dòng ôtô điện Beyond Zero (BZ) của Toyota. Vào năm 2020, hãng đã đăng ký bản quyền thương hiệu cho cái tên Toyota bZ5X chạy điện ở thị trường châu Âu. Dự đoán, tân binh của thương hiệu Toyota sẽ được phát triển dựa trên mẫu xe concept BZ Large SUV từng trình làng vào cuối năm 2021. Thông tin về mẫu SUV thuần điện mới của Toyota chưa được hé lộ nhiều. Hãng Toyota chỉ miêu tả mẫu xe này là "SUV 3 hàng ghế". Nhiều khả năng mẫu SUV điện mới của Toyota sẽ được trang bị nội thất từ 6 - 8 chỗ ngồi và sở hữu ngoại hình không thay đổi nhiều so với BZ Large SUV. Mẫu xe này có vẻ sở hữu kích thước tương đương với Toyota Grand Highlander 2024 trong khi ngoại hình lại được áp dụng ngôn ngữ thiết kế giống bZ4X. Cụ thể, Toyota BZ Large SUV được trang bị lưới tản nhiệt đóng kín, cụm đèn pha hẹp và sắc sảo, nẹp mạ crôm nằm vắt ngang đầu xe, nắp ca-pô phối 2 màu, hốc gió trung tâm hình lục giác, khe gió nằm dọc ở hai góc cản trước cũng như tấm ốp gầm màu tối tạo cảm giác khỏe khoắn. Nằm bên trong hốc bánh vuông vức của xe là bộ vành hợp kim đa chấu cỡ lớn. Bên cạnh đó là tay nắm cửa ẩn và camera kỹ thuật số thay cho gương chiếu hậu truyền thống, hứa hẹn giảm hệ số lực cản không khí cho xe. Mẫu SUV điện mới của Toyota sẽ được lắp ráp ở nhà máy tại bang Kentucky, Mỹ. Trong khi đó, pin của xe lại được sản xuất tại nhà máy mới ở bang Bắc Carolina để đủ điều kiện nhận tín dụng thuế của chính phủ Mỹ. Không riêng gì Toyota, một số hãng xe khác hiện cũng chuẩn bị bán SUV điện 3 hàng ghế tại thị trường Mỹ như VinFast với VF9, Kia với EV9 và Hyundai với Ioniq 7. Vào hồi đầu tháng 5/2023, hãng Ford cũng đã xác nhận sẽ ra mắt SUV thuần điện 3 hàng ghế mới. Theo ông Jim Farley, CEO của Ford, thị trường SUV điện 2 hàng ghế sẽ sớm bão hòa. Ông Farley ước tính đến năm 2025, sẽ có khoảng 45 mẫu SUV điện 2 hàng ghế được bán ở thị trường Mỹ. Vào cuối năm 2021, hãng Toyota đã vén màn hàng loạt mẫu xe concept chạy điện mới. Với nỗ lực trung hòa carbon, Toyota đã đặt mục tiêu tung ra 30 mẫu ô tô điện mới, phủ tất cả các phân khúc, trước thời điểm năm 2030 kết thúc. Video: Video: Xem trước SUV điện 3 hàng ghế Toyota bZ5X.