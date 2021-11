Toyota bZ4X hoàn toàn mới lăn bánh được 450 km/lần xạc

Tiền tố ‘bZ’ trong tên gọi của Toyota bZ4X 2022 mới gợi nhắc đến chiến lược điện khí hóa “Beyond Zero” của hãng xe Nhật Bản. Theo kế hoạch, Toyota sẽ tung ra ít nhất 15 mẫu xe chạy điện vào năm 2025, trong đó có 7 chiếc cũng sử dụng tiền tố “bZ” trong tên gọi của mình. Cụ thể mẫu Toyota bZ4X hoàn toàn mới sẽ mở đầu cho đợt ra mắt của 15 mẫu xe điện trong chiến lược “Beyond Zero”, Toyota bZ4X sẽ là sản phẩm đầu tiên sử dụng nền tảng xe điện e-TNGA mới được phát triển với sự hợp tác cùng Subaru. Nền tảng này cũng từng được giới thiệu trên mẫu SUV điện Subaru Forester, dự kiến ra mắt thị trường châu Âu vào tháng 12 sắp tới. Một số đặc điểm nổi bật của nền tảng e-TNGA là phần mũi xe ngắn và trục cơ sở dài, được tuyên bố là mang đến “khoang cabin rộng rãi và thông thoáng”. Toyota còn cho biết rằng khoảng để chân ở hàng ghế sau Toyota bZ4X thậm chí có thể so sánh với mẫu sedan đầu bảng LS của Lexus. Do đó, có thể thấy nền tảng này tập trung chủ yếu về sự thoải mái, thông thoáng và rộng rãi. Toyota bZ4X sở hữu nhiều dấu hiệu thiết kế gợi nhắc đến RAV4 như kiểu dáng góc cạnh, đường viền vòm bánh xe màu đen và phần mái tương phản. Tuy nhiên, bZ4X vẫn có những nét đặc trưng riêng như thiết kế mặt ca-lăng hoàn toàn mới, vạch ra một ngôn ngữ thiết kế riêng biệt cho những chiếc xe điện đeo huy hiệu bZ. Thay thế cho bộ lưới tản nhiệt trên xe động cơ đốt trong truyền thống là một khe hẹp chứa các cảm biến phục vụ cho hệ thống hỗ trợ người lái và tính năng tự hành. Mặt ca-lăng được “điêu khắc” bằng những đường nét táo bạo, kết hợp cùng cụm đèn pha sắc sảo và thanh mảnh mang đến một cái nhìn mới mẻ hơn. Khoang cabin của Toyota bZ4X chạy điện được thiết kế tập trung vào người lái, mang lại cảm giác kết nối trực tiếp với con đường phía trước và các thông tin vận hành của chiếc xe. Bảng điều khiển được đặt thấp nhằm cải thiện khả năng hiển thị và giảm thiểu sự phân tâm cho người lái. Màn hình trung tâm lớn cùng bảng điều khiển trung tâm rộng có cách bố trí giống như bản concept từng được giới thiệu. Toyota bZ4X sẽ cung cấp 2 biến thể với cấu hình hệ truyền động khác nhau. Biến thể tiêu chuẩn được trang bị một mô-tơ điện mạng 201 mã lực và 264 Nm cùng hệ dẫn động cầu trước, tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 8,4 giây. Trong khi đó, biến thể cao cấp sở hữu thiết lập hai mô-tơ điện cùng hệ dẫn động 4 bánh do Subaru phát triển, tăng công suất tối đa lên con số 214 mã lực và 336 Nm momen xoắn, chỉ mất 7,7 giây để đạt vận tốc 100 km/h. Năng lượng đến mô-tơ điện được cung cấp bởi bộ pin 71,4 kWh hứa hẹn phạm vi hoạt động tối đa 450 km trong một lần sạc, theo quy trình kiểm tra WLTP của châu Âu. Toyota bZ4X có thể sạc với công suất tối đa 150 kW, đồng nghĩa với việc thời gian sạc từ 0 - 80% là khoảng 30 phút. Là một phần của chiến lược “Beyond Zero”, Toyota đặt mục tiêu bZ4X cùng tất cả các mẫu xe khác trong dòng sản phẩm có thể đạt được mức độ trung hòa carbon (carbon neutral), bao gồm cả chuỗi cung ứng và hoạt động sản xuất. Cho đến nay, Toyota đã bán được hơn 17 triệu xe điện, tương đương với mức cắt giảm 140 triệu tấn CO2 thải ra môi trường. Video: Giới thiệu Toyota bZ4X 2022 chạy điện hoàn toàn mới.

Tiền tố ‘bZ’ trong tên gọi của Toyota bZ4X 2022 mới gợi nhắc đến chiến lược điện khí hóa “Beyond Zero” của hãng xe Nhật Bản. Theo kế hoạch, Toyota sẽ tung ra ít nhất 15 mẫu xe chạy điện vào năm 2025, trong đó có 7 chiếc cũng sử dụng tiền tố “bZ” trong tên gọi của mình. Cụ thể mẫu Toyota bZ4X hoàn toàn mới sẽ mở đầu cho đợt ra mắt của 15 mẫu xe điện trong chiến lược “Beyond Zero”, Toyota bZ4X sẽ là sản phẩm đầu tiên sử dụng nền tảng xe điện e-TNGA mới được phát triển với sự hợp tác cùng Subaru. Nền tảng này cũng từng được giới thiệu trên mẫu SUV điện Subaru Forester, dự kiến ra mắt thị trường châu Âu vào tháng 12 sắp tới. Một số đặc điểm nổi bật của nền tảng e-TNGA là phần mũi xe ngắn và trục cơ sở dài, được tuyên bố là mang đến “khoang cabin rộng rãi và thông thoáng”. Toyota còn cho biết rằng khoảng để chân ở hàng ghế sau Toyota bZ4X thậm chí có thể so sánh với mẫu sedan đầu bảng LS của Lexus. Do đó, có thể thấy nền tảng này tập trung chủ yếu về sự thoải mái, thông thoáng và rộng rãi. Toyota bZ4X sở hữu nhiều dấu hiệu thiết kế gợi nhắc đến RAV4 như kiểu dáng góc cạnh, đường viền vòm bánh xe màu đen và phần mái tương phản. Tuy nhiên, bZ4X vẫn có những nét đặc trưng riêng như thiết kế mặt ca-lăng hoàn toàn mới, vạch ra một ngôn ngữ thiết kế riêng biệt cho những chiếc xe điện đeo huy hiệu bZ. Thay thế cho bộ lưới tản nhiệt trên xe động cơ đốt trong truyền thống là một khe hẹp chứa các cảm biến phục vụ cho hệ thống hỗ trợ người lái và tính năng tự hành. Mặt ca-lăng được “điêu khắc” bằng những đường nét táo bạo, kết hợp cùng cụm đèn pha sắc sảo và thanh mảnh mang đến một cái nhìn mới mẻ hơn. Khoang cabin của Toyota bZ4X chạy điện được thiết kế tập trung vào người lái, mang lại cảm giác kết nối trực tiếp với con đường phía trước và các thông tin vận hành của chiếc xe. Bảng điều khiển được đặt thấp nhằm cải thiện khả năng hiển thị và giảm thiểu sự phân tâm cho người lái. Màn hình trung tâm lớn cùng bảng điều khiển trung tâm rộng có cách bố trí giống như bản concept từng được giới thiệu. Toyota bZ4X sẽ cung cấp 2 biến thể với cấu hình hệ truyền động khác nhau. Biến thể tiêu chuẩn được trang bị một mô-tơ điện mạng 201 mã lực và 264 Nm cùng hệ dẫn động cầu trước, tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 8,4 giây. Trong khi đó, biến thể cao cấp sở hữu thiết lập hai mô-tơ điện cùng hệ dẫn động 4 bánh do Subaru phát triển, tăng công suất tối đa lên con số 214 mã lực và 336 Nm momen xoắn, chỉ mất 7,7 giây để đạt vận tốc 100 km/h. Năng lượng đến mô-tơ điện được cung cấp bởi bộ pin 71,4 kWh hứa hẹn phạm vi hoạt động tối đa 450 km trong một lần sạc, theo quy trình kiểm tra WLTP của châu Âu. Toyota bZ4X có thể sạc với công suất tối đa 150 kW, đồng nghĩa với việc thời gian sạc từ 0 - 80% là khoảng 30 phút. Là một phần của chiến lược “Beyond Zero”, Toyota đặt mục tiêu bZ4X cùng tất cả các mẫu xe khác trong dòng sản phẩm có thể đạt được mức độ trung hòa carbon (carbon neutral), bao gồm cả chuỗi cung ứng và hoạt động sản xuất. Cho đến nay, Toyota đã bán được hơn 17 triệu xe điện, tương đương với mức cắt giảm 140 triệu tấn CO2 thải ra môi trường. Video: Giới thiệu Toyota bZ4X 2022 chạy điện hoàn toàn mới.