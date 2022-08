Toyota bZ3 - sedan điện kích thước như Camry "hiện nguyên hình"

Theo kế hoạch được công bố vào hồi cuối năm ngoái, từ nay đến năm 20230, Toyota và Lexus sẽ tung ra thị trưởng tổng cộng 30 mẫu ôtô điện mới. Một trong số đó sẽ có một mẫu sedan thuần điện mang tên Toyota bZ3 2023 mới. Ban đầu, khi chạy thử trên đường phố Trung Quốc, mẫu xe này được cho là mang tên Toyota bZ5. Tuy nhiên, đến nay, qua thông tin được đăng lên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, tên gọi chính thức của mẫu xe này lại là sedan điện Toyota bZ3. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ e-TNGA dành cho ô tô điện, bZ3 có kích thước như Toyota Camry. Cụ thể, xe sở hữu chiều dài 4.725 mm, chiều rộng 1.835 mm, chiều cao 1.475 mm và chiều dài cơ sở 2.880 mm. Không chỉ tên gọi và kích thước, trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc còn có những hình ảnh đầu tiên của Toyota bZ3. Qua đó, có thể thấy đây chính là phiên bản thương mại của mẫu xe concept bZ SDN đã được hãng Toyota hé lộ trong sự kiện vào cuối năm ngoái. Đồng thời, bZ3 cũng chia sẻ một số chi tiết thiết kế với đàn anh bZ4X - mẫu ôtô điện đầu tiên của hãng Toyota. Cụ thể, Toyota bZ3 mang trên mình thiết kế đi trước thời đại với những đường gân sắc sảo xuất hiện khắp nơi. Mẫu sedan thuần điện này còn có cụm đèn pha LED mượt mà và dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang trên đầu xe. Vì là ô tô điện nên Toyota bZ3 không có lưới tản nhiệt mà chỉ đi kèm hốc gió trung tâm khá rộng trên cản trước. Tương tự nhiều mẫu ô tô điện khác, Toyota bZ3 cũng được trang bị vành la-zăng có thiết kế khí động lực học và tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe nhằm giảm hệ số lực cản không khí. Để không ảnh hưởng đến phạm vi di chuyển, thiết kế khí động lực học vốn rất quan trọng với ôtô điện. Vành la-zăng của mẫu xe này sẽ có đường kính dao động từ 16 - 18 inch. Trong khi đó, ở phía sau xe xuất hiện cụm đèn hậu nằm vắt ngang đuôi xe, tương tự dải đèn LED định vị ban ngày. Khu vực phía sau của xe cũng được thiết kế theo phong cách không gian 3 chiều như sườn xe. Hiện chưa có hình ảnh chụp nội thất của mẫu sedan thuần điện này Tuy nhiên, qua hình ảnh chụp bên sườn, có thể thấy Toyota bZ3 sở hữu ghế trước phối 2 màu tương phản và có thiết kế thể thao, ôm lấy thân người ngồi. Ngoài ra, trên đỉnh kính lái còn gắn thẻ thu phí tự động không dừng ETC. Trên gương chiếu hậu và đầu xe của Toyota bZ3 đều có camera, điều này chứng tỏ xe sẽ được trang bị nhiều tính năng an toàn chủ động. Sẽ không ngạc nhiên nếu xe đi kèm gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense. Được biết, Toyota bZ3 là mẫu sedan dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Đồng thời, mẫu xe này sẽ dùng pin lithium-sắt-photphat (LiFePO4) do công ty con Fudi Industrial của hãng xe Trung Quốc BYD sản xuất. Cụm pin này đồng hành với mô-tơ điện nằm trên cầu sau, tạo ra công suất tối đa 135 kW (khoảng 183 mã lực) và 180 kW (244 mã lực). Dù dùng mô-tơ điện nào, xe cũng chỉ có vận tốc tối đa 160 km/h. Dự kiến, Toyota bZ3 hoàn toàn mới sẽ chính thức trình làng trong triển lãm Ô tô Quảng Châu 2022 diễn ra vào tháng 11 năm nay. Video: Toyota bZ3 - sedan điện kích thước như Camry sắp ra mắt.

Theo kế hoạch được công bố vào hồi cuối năm ngoái, từ nay đến năm 20230, Toyota và Lexus sẽ tung ra thị trưởng tổng cộng 30 mẫu ôtô điện mới. Một trong số đó sẽ có một mẫu sedan thuần điện mang tên Toyota bZ3 2023 mới. Ban đầu, khi chạy thử trên đường phố Trung Quốc, mẫu xe này được cho là mang tên Toyota bZ5. Tuy nhiên, đến nay, qua thông tin được đăng lên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, tên gọi chính thức của mẫu xe này lại là sedan điện Toyota bZ3. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ e-TNGA dành cho ô tô điện, bZ3 có kích thước như Toyota Camry. Cụ thể, xe sở hữu chiều dài 4.725 mm, chiều rộng 1.835 mm, chiều cao 1.475 mm và chiều dài cơ sở 2.880 mm. Không chỉ tên gọi và kích thước, trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc còn có những hình ảnh đầu tiên của Toyota bZ3. Qua đó, có thể thấy đây chính là phiên bản thương mại của mẫu xe concept bZ SDN đã được hãng Toyota hé lộ trong sự kiện vào cuối năm ngoái. Đồng thời, bZ3 cũng chia sẻ một số chi tiết thiết kế với đàn anh bZ4X - mẫu ôtô điện đầu tiên của hãng Toyota. Cụ thể, Toyota bZ3 mang trên mình thiết kế đi trước thời đại với những đường gân sắc sảo xuất hiện khắp nơi. Mẫu sedan thuần điện này còn có cụm đèn pha LED mượt mà và dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang trên đầu xe. Vì là ô tô điện nên Toyota bZ3 không có lưới tản nhiệt mà chỉ đi kèm hốc gió trung tâm khá rộng trên cản trước. Tương tự nhiều mẫu ô tô điện khác, Toyota bZ3 cũng được trang bị vành la-zăng có thiết kế khí động lực học và tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe nhằm giảm hệ số lực cản không khí. Để không ảnh hưởng đến phạm vi di chuyển, thiết kế khí động lực học vốn rất quan trọng với ôtô điện. Vành la-zăng của mẫu xe này sẽ có đường kính dao động từ 16 - 18 inch. Trong khi đó, ở phía sau xe xuất hiện cụm đèn hậu nằm vắt ngang đuôi xe, tương tự dải đèn LED định vị ban ngày. Khu vực phía sau của xe cũng được thiết kế theo phong cách không gian 3 chiều như sườn xe. Hiện chưa có hình ảnh chụp nội thất của mẫu sedan thuần điện này Tuy nhiên, qua hình ảnh chụp bên sườn, có thể thấy Toyota bZ3 sở hữu ghế trước phối 2 màu tương phản và có thiết kế thể thao, ôm lấy thân người ngồi. Ngoài ra, trên đỉnh kính lái còn gắn thẻ thu phí tự động không dừng ETC. Trên gương chiếu hậu và đầu xe của Toyota bZ3 đều có camera, điều này chứng tỏ xe sẽ được trang bị nhiều tính năng an toàn chủ động. Sẽ không ngạc nhiên nếu xe đi kèm gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense. Được biết, Toyota bZ3 là mẫu sedan dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Đồng thời, mẫu xe này sẽ dùng pin lithium-sắt-photphat (LiFePO4) do công ty con Fudi Industrial của hãng xe Trung Quốc BYD sản xuất. Cụm pin này đồng hành với mô-tơ điện nằm trên cầu sau, tạo ra công suất tối đa 135 kW (khoảng 183 mã lực) và 180 kW (244 mã lực). Dù dùng mô-tơ điện nào, xe cũng chỉ có vận tốc tối đa 160 km/h. Dự kiến, Toyota bZ3 hoàn toàn mới sẽ chính thức trình làng trong triển lãm Ô tô Quảng Châu 2022 diễn ra vào tháng 11 năm nay. Video: Toyota bZ3 - sedan điện kích thước như Camry sắp ra mắt.