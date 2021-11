Toyota Aygo X 2022 - bé nhỏ hơn Raize nhưng trang bị lại “xịn sò”

Vào tối hôm 4/11 vừa qua, hãng Toyota đã vén màn mẫu SUV đô thị Raize mới tại thị trường Việt Nam. Trong khi đó, ở trời Âu, thương hiệu "thiện lành" lại ra mắt mẫu SUV hạng A mới khác là T oyota Aygo X 2022 mới. Là một trong số ít những hãng xe vẫn còn đầu tư vào phân khúc xe hạng A, Toyota cho rằng khách hàng châu Âu sẽ thích thú với "SUV đô thị cỡ nhỏ". Đó là lý do vì sao Toyota chuyển mẫu xe Aygo từ hatchback thành SUV hạng A và thêm chữ "X" vào tên. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ GA-B tương tự Yaris và Yaris Cross, Toyota Aygo X 2022 giá rẻ sở hữu kích thước khá nhỏ, bao gồm chiều dài 3.700 mm, chiều rộng 1.740 mm, chiều cao 1.525 mm cùng chiều dài cơ sở 2.430 mm. Bên cạnh đó là trọng lượng dao động từ 940 - 1.015 kg, tùy phiên bản. So với Toyota Raize, Aygo X 2022 ngắn hơn 295 mm, rộng hơn 120 mm, thấp hơn 170 mm và chiều dài cơ sở giảm 95 mm. Tuy nhiên, so với thế hệ cũ, Toyota Aygo X 2022 đã dài hơn 235 mm, rộng hơn 125 mm và cao hơn 65 mm, mang đến không gian rộng rãi hơn cho hành khách ngồi trên ghế sau cũng như khoang hành lý. Trong khi đó, bán kính quay đầu của xe vẫn được giữ ở mức 4,7 m như cũ. Theo hãng Toyota, mẫu SUV "bé hạt tiêu" này có thể tích khoang hành lý là 231 lít nếu ghế sau dựng lên. Nghe có vẻ ít nhưng thể tích khoang hành lý của xe trên thực tế đã tăng 63 lít so với thế hệ cũ. Nếu ghế sau gập xuống, thể tích khoang hành lý sẽ tăng lên 829 lít. Toyota Aygo X 2022 thực chất là phiên bản thương mại của mẫu xe concept Aygo X Prologue từng trình làng vào hồi tháng 3 năm nay. Tương tự phiên bản concept, Toyota Aygo X 2022 cũng được thiết kế theo phong cách lạ mắt và độc đáo. Trên đầu xe, Toyota Aygo X 2022 được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác khá lớn và nằm thấp bên dưới. Ở hai bên lưới tản nhiệt này là cặp đèn sương mù trước hình tròn. Phía trên xuất hiện cụm đèn pha LED, được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày. Bên sườn, Toyota Aygo X 2022 sở hữu nẹp xung quanh thân xe màu đen nhằm tăng vẻ hầm hố. Tuy chỉ là xe hạng A nhưng tân binh nhà Toyota lại được trang bị vành la-zăng có đường kính lớn nhất là 18 inch. Ngoài ra, xe còn dùng mui nỉ có thể mở ra, đóng vào. Đằng sau Toyota Aygo X 2022 xuất hiện đèn hậu nằm dọc, kéo dài lên đến cánh gió mui và tấm ốp gầm giả bên dưới cản va. Ngay cả đèn phản quang của xe cũng được thiết kế nằm dọc giống đèn hậu. Ở phiên bản giới hạn Limited, xe được sơn màu xanh nhám cá tính hơn. Bên cạnh đó là một số chi tiết sơn màu cam tương phản như ở cản trước, vành la-zăng, sườn xe và tấm ốp gầm giả phía sau. Trên cột C còn có dòng chữ "Aygo X Limited". Bước vào bên trong Toyota Aygo X 2022, người lái được chào đón bằng không gian nội thất trẻ trung hơn với những chi tiết "tông xuyệt tông" với ngoại thất như ở vô lăng, bệ cần số, xung quanh màn hình thông tin giải trí, mặt cửa và họa tiết ở ghế. Màn hình trung tâm của mẫu SUV hạng A này là loại cảm ứng 9 inch, phục vụ hệ thống thông tin giải trí Toyota Smart Connect đồng thời hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Ngoài ra, xe còn có tính năng cập nhật phần mềm qua WiFi và hệ thống định vị dựa trên đám mây. Những tính năng đáng chú ý khác của Toyota Aygo X 2022 bao gồm vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, màn hình nhỏ trong bảng đồng hồ, hệ thống đèn viền nội thất Ambient Lighting, sạc điện thoại thông minh không dây, hệ thống âm thanh JBL 4 loa với âm ly 300 W và loa trầm 200 mm trong cốp sau. Tại thị trường châu Âu, Toyota Aygo X 2022 chỉ có đúng 1 loại động cơ là máy xăng 3 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.0L, tạo ra công suất tối đa 71 mã lực và mô-men xoắn cực đại 93 Nm. Động cơ đồng hành với hộp số sàn 5 cấp hoặc CVT cũng như hệ dẫn động cầu trước. Là xe đô thị nên Toyota Aygo X 2022 đương nhiên không có thế mạnh về tốc độ. Mẫu xe này cần 15,6 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h và chỉ sở hữu tốc độ tối đa 158 km/h ở phiên bản số sàn. Hai con số tương ứng ở phiên bản CVT là 15,5 giây và 151 km/h. Bù lại, Toyota Aygo X 2022 chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 4,7 lít/100 km ở bản số sàn và 4,9 lít/100 km ở bản CVT. Tuy chỉ là xe giá rẻ nhưng Toyota Aygo X 2022 vẫn có gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense, bao gồm hệ thống cảnh báo va chạm sớm, có thể phát hiện người đi bộ vào ban ngày/ban đêm và người đạp xe vào ban ngày, hỗ trợ giảm thiểu va chạm, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng thông minh, hỗ trợ bám làn đường cũng như hỗ trợ đánh lái khẩn cấp. Dự kiến, Toyota Aygo X 2022 sẽ chính thức có mặt trên thị trường châu Âu vào năm sau. Hiện giá xe Toyota Aygo X 2022 vẫn chưa được công bố. Video: Giới thiệu mẫu xe Toyota Aygo X 2022 thế hệ mới.

