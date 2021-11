Toyota Avanza 2022 giá rẻ từ 328 triệu đồng, "đấu" Mitsubishi Xpander

Hôm nay, ngày 10/11/2021, hãng Toyota đã chính thức giới thiệu thế hệ mới của mẫu MPV giá rẻ Avanza tại thị trường Indonesia. Tương tự thế hệ cũ, Toyota Avanza 2022 mới tại Indonesia cũng có bản thường và bản thể thao Veloz. Trong đó, Toyota Avanza 2022 bản thường mới là xe sẽ về Việt Nam trong tương lai. Sau đây, xin mời các bạn xem hình ảnh và thông tin chi tiết của xe mới ra mắt Đông Nam Á. Đúng như tin đồn từ trước đó, mẫu xe MPV Toyota Avanza 2022 được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Daihatsu New Global Architecture (DNGA) giống người anh em Raize. Sự thay đổi từ khung gầm hình thang cũ sang loại liền khối mới khiến mẫu MPV này được trang bị hệ thống treo MacPherson phía trước và thanh xoắn đằng sau thay vì hệ thống treo cầu sau cứng. Quan trọng hơn, với khung gầm DNGA mới, Toyota Avanza 2022 còn chuyển sang dùng hệ dẫn động cầu trước thay vì cầu sau như cũ. Đây là mẫu xe Toyota Avanza đầu tiên được trang bị hệ dẫn động cầu trước. Không chỉ thay đổi hệ thống treo và hệ dẫn động, Toyota Avanza 2022 còn tăng kích thước so với thế hệ cũ. Cụ thể, mẫu MPV cỡ nhỏ này sở hữu chiều dài 4.395 mm (tăng 205 mm) và chiều rộng 1.730 mm (tăng 70 mm). Tùy thuộc vào phiên bản, xe sẽ có chiều cao 1.665 mm (giảm 30 mm) hoặc 1.700 mm (tăng 5 mm). Riêng chiều dài cơ sở của Toyota Avanza 2022 tăng 95 mm lên 2.750 mm. Trên thực tế, thiết kế ngoại thất của Toyota Avanza 2022 đã không còn là bí mật vì những hình ảnh rò rỉ lan truyền trên mạng trong suốt thời gian qua. Ở thế hệ mới, Toyota Avanza được đánh giá là đã thay đổi mạnh trong thiết kế nhờ lưới tản nhiệt với 2 nan nằm ngang và cụm đèn pha LED mượt mà. Nằm bên dưới lưới tản nhiệt là hốc gió trung tâm hình lục giác cỡ lớn với thiết kế 6 nan nằm ngang mới. Ở hai bên hốc gió trung tâm là đèn sương mù hình tròn, được đặt trong hốc góc cạnh. Bên sườn, Toyota Avanza 2022 có thêm đường gân sắc sảo, kéo dài từ đèn pha về đèn hậu, chạy qua 2 tay nắm cửa. Trong khi đó, hốc bánh nổi bật khiến mẫu xe này trông như SUV nếu nhìn ngang sườn. Một phần của cột D được sơn màu đen, tạo hiệu ứng "nóc lơ lửng" hợp thời cho Toyota Avanza thế hệ thứ hai. Tùy vào phiên bản, xe sẽ dùng vành hợp kim 15 inch hoặc 16 inch. Ở phía sau, Avanza 2022 có thêm cụm đèn hậu thanh mảnh hơn trước và kéo dài về phía logo Toyota ở giữa cửa cốp. Bên cạnh đó là chắn bùn sau góc cạnh hơn và 2 đèn phản quang nằm ngang. Tương tự ngoại thất, nội thất của Toyota Avanza 2022 cũng được làm mới đáng kể so với trước. Bước vào bên trong mẫu MPV này, chúng ta sẽ thấy vô lăng mới, tích hợp phím chức năng ở bản cao cấp. Đằng sau vô lăng là bảng đồng hồ có màn hình màu đa thông tin 4,2 inch, sẽ hiển thị hình ảnh xe khi khởi động máy. Tiếp đến là màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 9 inch, nằm độc lập trên mặt táp-lô và ngay bên trên cửa gió điều hòa. Ở bản cấp thấp, xe chỉ được trang bị màn hình cảm ứng 7 inch. Bên dưới xuất hiện màn hình mới của hệ thống điều hòa. Ngoài ra, Toyota Avanza 2022 còn có những trang bị nội thất đáng chú ý khác như nút bấm khởi động máy, mở cửa không cần chìa khóa, ghế bọc nỉ và cổng USB. Tại thị trường Indonesia, Toyota Avanza 2022 sẽ có 2 tùy chọn động cơ như trước. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, DOHC, hút khí tự nhiên, dung tích 1.3L với công suất tối đa 98 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 121 Nm tại tua máy 4.200 vòng/phút. Động cơ này đồng hành với hộp số sàn 5 cấp. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L với công suất tối đa 106 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 137 Nm tại tua máy 4.200 vòng/phút. Động cơ này có thể đi với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số biến thiên vô cấp CVT mới, thay cho loại tự động 4 cấp cũ Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của Toyota Avanza 2022 chính là gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense. Chỉ có ở bản cao cấp nhất, gói công nghệ này bao gồm hệ thống ngăn va chạm sớm, cảnh báo chệch làn đường phía trước, hỗ trợ chuyển làn đường, tránh đạp nhầm chân ga, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và phát hiện điểm mù. Bên cạnh đó, bản cao cấp nhất của Toyota Avanza 2022 tại Indonesia còn có 6 túi khí và hệ thống T Intouch, cung cấp các dịch vụ kết nối như tìm kiếm vị trí xe, thiết lập ranh giới địa lý ảo (geofencing), báo lịch bảo dưỡng hoặc gọi cấp cứu. Tại thị trường Indonesia, Toyota Avanza 2022 được chia thành 4 bản trang bị, bao gồm 1.3E tiêu chuẩn, 1.5G, 1.5E và 1.5G CVT TSS.Giá xe Toyota Avanza 2022 mới sẽ dao động từ 206,2 - 264,4 triệu Rupiah (khoảng 328 - 420 triệu đồng). Video: Giới thiệu xe MPV Toyota Avanza 2022 thế hệ mới.

