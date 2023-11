Toyota 4Runner 2025 nâng cấp toàn diện, dùng chung động cơ Tacoma

Mẫu SUV cỡ lớn Toyota 4Runner thế hệ thứ 5 đã ra mắt từ năm 2010 và mặc dù đã nhận được nhiều phiên bản nâng cấp trong suốt 13 năm qua nhưng nhìn chung, thiết kế và trang bị của mẫu SUV này đã lạc hậu so với nhiều đối thủ trong cùng phân khúc. Nhằm duy trì sức hút của dòng tên này, mới đây Toyota 4Runner thế hệ mới được hé lộ sẽ ra mắt trong năm 2024 và bán ra thị trường từ 2025. Được giới thiệu lần đầu vào năm 1984, 4Runner luôn duy trì sức hút mạnh mẽ qua nhiều thế hệ và đóng vị trí quan trọng trong dải sản phẩm của Toyota. Ở thế hệ mới, mẫu SUV cỡ lớn này sẽ được cung cấp với nhiều phiên bản, từ SR tiêu chuẩn, TRD Sport thể thao cho đến Limited cao cấp nhất. Trong khi đó, 4Runner TRD Pro là phiên bản dành riêng cho những khách hàng ưa thích sự hầm hố. Phiên bản Toyota 4Runner TRD Pro 2025 mới sẽ có những chi tiết được mượn từ mẫu bán tải Tacoma, chẳng hạn như tấm ốp bảo vệ gầm xe, lốp địa hình 33 inch và các phụ kiện off-road khác. Thiết kế mới của 4Runner vẫn còn là một bí ẩn. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết mẫu SUV này sẽ có thiết kế vuông vức giống với Tacoma. Các bản đồ họa do Motor1 đăng tải cho thấy mẫu SUV này sở hữu mặt ca lăng hình lục giác, cụm đèn pha được làm nhỏ lại và cản trước hầm hố. Giống như Land Cruiser Prado 2024, phần cột C của 4Runner được đặt thẳng đứng, khiến cho toàn bộ phần đuôi xe trở nên vuông vức hơn. Nội thất của 4Runner cũng sẽ được nâng cấp toàn diện với màn hình lớn hơn, Apple CarPlay và Android Auto, sạc không dây… Các tùy chọn động cơ của 4Runner nhiều khả năng sẽ tương tự Tacoma vì cả hai mẫu xe này luôn có sự liên quan chặt chẽ với nhau. Điều đó có nghĩa là mẫu SUV mới có thể được trang bị động cơ 4 xi-lanh tăng áp có công suất từ 228 đến 278 mã lực. Theo thông tin rò rỉ do một người dùng đăng tải trên diễn đàn 4Runner6G, Toyota 4Runner 2025 mới sẽ không còn tùy chọn máy V6. Ngoài ra, 4Runner cũng có thể sở hữu hệ truyền động hybrid i-Force Max, bao gồm động cơ xăng bốn xi-lanh kết hợp với hai mô-tơ điện, cho công suất 316 mã lực. Nhiều khả năng, hãng xe Nhật Bản vẫn cung cấp tùy chọn hộp số sàn trên mẫu SUV này để chiều lòng những khách hàng ưa thích cảm giác lái thể thao. Mức giá xe Toyota 4Runner 2023 hiện đang có mức bán khởi điểm là 41.850 USD (1,02 tỷ đồng) và thế hệ mới chắc chắn sẽ có mức giá cao hơn con số trên. 4Runner vẫn là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của Toyota tại thị trường Mỹ với doanh số đạt hơn 120.000 xe vào năm 2022. Mặc dù đây vẫn là một con số đáng ngưỡng mộ nhưng so với năm 2021, doanh số của xe đã sụt giảm khá mạnh. Video: Hé lộ Toyota 4Runner 2025 nâng cấp toàn diện.

