Toyota 4Runner 2024 chốt lịch ra mắt, sẵn sàng "đè bẹp" Jeep Wrangler

Mẫu xe SUV Toyota 4Runner thế hệ thứ 5 đã ra mắt từ năm 2009 và mặc dù đã nhận được nhiều phiên bản nâng cấp trong suốt gần 14 năm qua nhưng nhìn chung, thiết kế và trang bị của xe đã lạc hậu so với nhiều đối thủ trong cùng phân khúc. Nhằm duy trì sức hút ở thị trường Mỹ, mới đây Toyota đã hé lộ 4Runner thế hệ tiếp theo sẽ ra mắt vào khoảng giữa năm sau. Toyota 4Runner 2024 mới được xây dựng dựa trên kiến trúc khung gầm dạng bậc thang TNGA-F, tương tự nhiều mẫu xe cùng thương hiệu như Tacoma, Sequoia, Land Cruiser 2024 hay Lexus GX. Theo thông tin rò rỉ do một người dùng đăng tải trên diễn đàn 4Runner6G, Toyota 4Runner thế hệ mới sẽ không còn tùy chọn máy V6, thay vào đó, xe được trang bị động cơ 4 xi-lanh 2.4 lít tương tự Tacoma. Tacoma 2024 sử dụng động cơ xăng 2.4 I4 tăng áp tiêu chuẩn, sản sinh công suất 228 mã lực trên bản SR và 278 mã lực ở các phiên bản cao cấp hơn. Đi kèm với khối động cơ trên là hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 8 cấp. Bên cạnh đó, hãng xe Nhật Bản cũng bổ sung thêm lựa chọn động cơ hybrid i-Force Max mới, công suất 326 mã lực, mô-men xoắn cực đại 630 Nm, sử dụng hộp số 8 AT. Không chỉ giống Tacoma về khung gầm và động cơ, ngoại hình của Toyota 4Runner cũng được phát triển dựa trên mẫu xe bán tải cùng "nhà". Các bản đồ họa do 4Runner6G đăng tải cho thấy mẫu SUV này sẽ có thiết kế hầm hố và thể thao với mặt ca lăng hình lục giác, cụm đèn pha được làm nhỏ lại và cản trước hầm hố. Toyota 4Runner 2024 nâng cấp sẽ chính thức ra mắt vào tháng 5 và được đưa vào sản xuất từ tháng 7/2024. Đây là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của Toyota tại thị trường Mỹ với doanh số đạt hơn 120.000 xe vào năm ngoái. Mặc dù đó là một con số hợp lý do 4Runner đã thay đổi rất ít trong những năm qua, nhưng so với năm 2021, doanh số của xe đã sụt giảm khá mạnh. Video: Hé lộ mẫu xe SUV Toyota 4Runner 2024 mới.

Mẫu xe SUV Toyota 4Runner thế hệ thứ 5 đã ra mắt từ năm 2009 và mặc dù đã nhận được nhiều phiên bản nâng cấp trong suốt gần 14 năm qua nhưng nhìn chung, thiết kế và trang bị của xe đã lạc hậu so với nhiều đối thủ trong cùng phân khúc. Nhằm duy trì sức hút ở thị trường Mỹ, mới đây Toyota đã hé lộ 4Runner thế hệ tiếp theo sẽ ra mắt vào khoảng giữa năm sau. Toyota 4Runner 2024 mới được xây dựng dựa trên kiến trúc khung gầm dạng bậc thang TNGA-F, tương tự nhiều mẫu xe cùng thương hiệu như Tacoma, Sequoia, Land Cruiser 2024 hay Lexus GX. Theo thông tin rò rỉ do một người dùng đăng tải trên diễn đàn 4Runner6G, Toyota 4Runner thế hệ mới sẽ không còn tùy chọn máy V6, thay vào đó, xe được trang bị động cơ 4 xi-lanh 2.4 lít tương tự Tacoma. Tacoma 2024 sử dụng động cơ xăng 2.4 I4 tăng áp tiêu chuẩn, sản sinh công suất 228 mã lực trên bản SR và 278 mã lực ở các phiên bản cao cấp hơn. Đi kèm với khối động cơ trên là hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 8 cấp. Bên cạnh đó, hãng xe Nhật Bản cũng bổ sung thêm lựa chọn động cơ hybrid i-Force Max mới, công suất 326 mã lực, mô-men xoắn cực đại 630 Nm, sử dụng hộp số 8 AT. Không chỉ giống Tacoma về khung gầm và động cơ, ngoại hình của Toyota 4Runner cũng được phát triển dựa trên mẫu xe bán tải cùng "nhà". Các bản đồ họa do 4Runner6G đăng tải cho thấy mẫu SUV này sẽ có thiết kế hầm hố và thể thao với mặt ca lăng hình lục giác, cụm đèn pha được làm nhỏ lại và cản trước hầm hố. T oyota 4Runner 2024 nâng cấp sẽ chính thức ra mắt vào tháng 5 và được đưa vào sản xuất từ tháng 7/2024. Đây là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của Toyota tại thị trường Mỹ với doanh số đạt hơn 120.000 xe vào năm ngoái. Mặc dù đó là một con số hợp lý do 4Runner đã thay đổi rất ít trong những năm qua, nhưng so với năm 2021, doanh số của xe đã sụt giảm khá mạnh. Video: Hé lộ mẫu xe SUV Toyota 4Runner 2024 mới.