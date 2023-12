Toyota Yaris Cross vươn lên mạnh mẽ, nhưng vẫn thua Hyundai Creta

Thị trường ôtô Việt Nam đang tiến vào giai đoạn tăng tốc vì nhu cầu mua sắm cuối năm lớn. Điều này giúp không ít mẫu xe tăng trưởng mạnh trong tháng 11/2023. Các mẫu xe thuộc phân khúc SUV cỡ B cũng không phải là ngoại lệ, đặc biệt là sự cạnh tranh mạnh mẽ của hai mẫu xe Toyota Yaris Cross và Hyundai Creta. Hyundai Creta: 1.218 xe

Trong tháng 11/2023, doanh số của Hyundai Creta đã giảm nhẹ 1,3% xuống còn 1.218 xe. Tuy nhiên, mẫu xe Hàn Quốc này vẫn duy trì được vị thế bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ B, tương tự tháng 10/2023. Đồng thời, Hyundai Creta cũng tiếp tục lọt vào danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 11, đứng thứ 6 toàn thị trường. Cộng dồn trong 11 tháng đầu năm nay, Hyundai Creta đã đạt doanh số 8.766 xe. Với con số này, Hyundai Creta có tiềm năng vượt qua Toyota Corolla Cross để trở thành SUV cỡ B bán chạy nhất Việt Nam năm 2023. Sự thành công của Hyundai Creta là sự kết hợp giữa nhiều yếu tố như thiết kế trẻ trung, thời trang, giá bán hợp lý và trang bị đầy đủ. Toyota Yaris Cross: 1.092 xe

Nói đến mẫu xe tăng trưởng ấn tượng nhất thị trường Việt Nam trong tháng vừa qua, không thể không nhắc tới Toyota Yaris Cross. Trong tháng 11/2023, mẫu xe này đã bán ra 1.092 chiếc, tăng trưởng đến 364,6% so với tháng liền trước. Thành công rực rỡ này giúp tân binh nhà Toyota vươn lên vị trí thứ 2 trong phân khúc và vượt qua cả Kia Seltos. Có được kết quả này một phần là nhờ chương trình giảm giá Toyota Yaris Cross. Trong tháng 11/2023, mẫu SUV cỡ B này tiếp tục được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ với giá trị không vượt quá 73 triệu đồng cho phiên bản máy xăng và 86 triệu đồng cho phiên bản hybrid. Ngoài ra, khách hàng mua Toyota Yaris Cross còn được tặng thêm 2 năm bảo hiểm thân vỏ gói vàng trị giá 23,3 triệu đồng. Như vậy, tổng giá trị ưu đãi của mẫu xe này lên đến 100 triệu đồng. Kia Seltos: 1.054 xe Sự vươn lên mạnh mẽ của Toyota Yaris Cross đã đẩy Kia Seltos xuống vị trí thứ 3 trong phân khúc. Mẫu xe Hàn Quốc này đạt doanh số 1.054 xe trong tháng 11/2023, giảm 3,39%. Tương tự Hyundai Creta, Kia Seltos cũng là mẫu xe được đánh giá tốt về mặt thiết kế, giá bán và sở hữu trang bị đủ dùng. Xe được trang bị đèn pha LED, vành 17 inch, bảng đồng hồ 7 inch, ghế chỉnh điện, màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch, điều hòa tự động và hệ thống âm thanh 6 loa. Honda HR-V: 443 xe Trái ngược với 2 đối thủ Hàn Quốc, Honda HR-V lại tăng trưởng dương trong tháng 11/2023 vừa qua. Cụ thể, doanh số của mẫu xe Nhật Bản này đạt 443, tăng 21,3%. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này vẫn không đủ để mẫu xe nhà Honda cải thiện thứ hạng trong phân khúc. Honda HR-V là mẫu xe có giá bán khá cao trong phân khúc, dao động từ 699 - 871 triệu đồng. Điều này cũng khiến xe khó có thể đột phá về mặt doanh số. Bù lại, Honda HR-V sở hữu thiết kế khá đẹp mắt, trang bị tiện nghi và an toàn hiện đại... Toyota Corolla Cross: 355 xe Trong giai đoạn đầu năm 2023, Toyota Corolla Cross thường xuyên bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ B. Tuy nhiên, trong vài tháng trở lại đây, mẫu xe này liên tục đánh mất vị thế số 1 phân khúc vào tay các đối thủ Hàn Quốc. Thậm chí, Toyota Corolla Cross còn có doanh số thấp hơn cả Honda HR-V với 355 xe bán ra. So với tháng liền trước, mẫu xe này vẫn tăng trưởng 11,9%. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, Toyota Corolla Cross đạt doanh số 10.062 xe, đứng đầu toàn phân khúc. Cũng như Honda HR-V và người anh em Toyota Yaris Cross, Toyota Corolla Cross không có lợi thế về mặt giá bán khi dao động từ 760 - 955 triệu đồng. Mazda CX-30: 229 xe

Tháng 11/2023 tiếp tục đánh dấu sự tăng trưởng của Mazda CX-30. Mẫu xe này đạt doanh số 229 xe, tăng 10%. Thế nhưng, doanh số của mẫu xe nhà Mazda vẫn khá khiêm tốn nên chưa thể thay đổi thứ hạng trong phân khúc. Cách đây không lâu, Mazda CX-30 đã được điều chỉnh giá bán lên mức dao động từ 689 - 729 triệu đồng. So với giá bán trước đó, xe đắt hơn 25 triệu đồng trong khi thiết kế và trang bị không đổi. Mazda CX-3: 91 xe

Tương tự những tháng trước đó, Mazda CX-3 tiếp tục là mẫu xe có doanh số thấp nhất phân khúc. Mẫu xe này sở hữu doanh số 91 xe trong tháng 11 vừa qua, giảm 9%. Mazda CX-3 mới đây đã được bổ sung bản tiêu chuẩn 1.5 AT với giá chỉ 524 triệu đồng. 3 bản còn lại của xe tăng giá 8 - 10 triệu đồng lên mức từ 559 - 644 triệu đồng. Với bản tiêu chuẩn mới, Mazda CX-3 trở thành mẫu SUV cỡ B có giá niêm yết thấp nhất Việt Nam. Tuy nhiên, điều này cũng không thể giúp xóa bỏ nhược điểm lớn của Mazda CX-3 là nội thất chật chội. Video: 5 lí do để mua Toyota Yaris Cross thay vì Mazda CX-5.

