Top xe ôtô dành cho gia đình Việt dưới 1 tỷ đồng đáng mua nhất

Mitsubishi Xpander

Trong top xe ôtô dưới 1 tỷ đồng tại Việt Nam - mẫu MPV “quốc dân” Mitsubishi Xpander là một trong những cái tên thường được cân nhắc khi chọn mua xe cho gia đình. Bất chấp áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trong phân khúc MPV khi ngày càng có nhiều “tân binh” được trình làng, chiếc xe mang thương hiệu Mitsubishi vẫn duy trì được phong độ, tạo sức hút lớn với người tiêu dùng. Điều này là dễ hiểu bởi Xpander được giới chuyên gia cùng khách hàng đánh giá là lựa chọn an toàn, hàng đầu phân khúc nhờ thiết kế khỏe khoắn, hiện đại. Nội thất tiện nghi, rộng rãi. Động cơ mạnh mẽ, bền bỉ. Về trang bị an toàn, chiếc MPV nhà Mitsubishi có hệ thống an toàn khá đầy đủ với hệ thống phanh ABS, BA, EBD, hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, khởi hành ngang dốc và camera lùi… Cung cấp sức mạnh cho Mitsubishi Xpander là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, DOHC 16 van, dung tích 1.5L, cho phép sản sinh công suất tối đa 105 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 141 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Đi cùng với đó là hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp. Mitsubishi Xpander 2022 mới hiện được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, giá bán của xe dao động từ 555-688 triệu đồng. Mazda CX-5

Với ngoại hình trung tính, nội thất sang trọng, Mazda CX-5 là một trong những mẫu xe dưới 1 tỷ đồng đáng mua nhất trong phân khúc crossover cỡ C tại Việt Nam. Với ưu điểm gầm cao, CX-5 có thể phù hợp với đa dạng mục đích sử dụng, từ đi làm, đi chợ, đưa đón vợ con hàng ngày trong đô thị, cho tới về quê hay lên rừng xuống biển - đi phượt, du lịch cuối tuần ở ngoại ô hoặc những danh lam thắng cảnh khắp nơi. Chưa kể tới việc Mazda vốn là một thương hiệu Nhật Bản, tên tuổi gắn liền với sự bền bỉ, tiết kiệm và tin cậy. Ngoài ra, các mẫu xe hiện tại của Mazda nói chung và CX-5 nói riêng, đều mang thiết kế Kodo với sự uyển chuyển, tinh giản, hiện đại và rất bắt mắt; nhất là đối với nhóm người tiêu dùng trẻ. Nội thất xe sở hữu các trang bị cao cấp như ghế bọc da, cửa sổ trời, bốn cửa kính một chạm. Hàng ghế trước chỉnh điện, ghế lái có chức năng nhớ vị trí. Tiện nghi giải trí trên CX-5 có màn hình cảm ứng 7 inch, tích hợp kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Cụm nút xoay điều khiển Mazda Connect. Hệ thống âm thanh 10 loa Bose. Màn hình kính lái HUD. Gương chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ …. Mazda CX-5 tại Việt Nam có 2 tùy chọn động cơ là SkyActiv 2.0 và 2.5, cho mức công suất lần lượt là 154 và 188 mã lực cùng với 200 và 252 Nm mô-men xoắn. Mazda CX-5 hiện có giá 839 triệu - 1 ,059 tỷ đồng. Toyota Corolla Cross

Cùng với Vios, Corolla Cross là mẫu xe chủ lực doanh số của Toyota tại Việt Nam. Mẫu xe SUV đô thị dưới 1 tỷ đồng này được ưa chuộng bởi động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và không gian nội thất rộng rãi bậc nhất phân khúc xe gầm cao cỡ B. “Mặt tiền” của mẫu xe SUV Toyota Corolla Cross nổi bật với bộ lưới tản nhiệt hình thang cỡ lớn đi kèm đường viền chrome sáng bóng. Cụm đèn pha LED thiết kế sắc nét được đặt liền mạch với lưới tản nhiệt và kéo dài đến tận vòm bánh trước. Toyota Corolla Cross được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ tránh va chạm với phanh tự động, nhận diện biển báo, đèn pha tự động và cảnh báo lệch làn đường. Tại thị trường Việt Nam, Toyota Corolla Cross có 2 phiên bản 1.8 G và 1.8 V được trang bị động cơ xăng 1.8L, đi cùng hộp số biến thiên vô cấp CVT, tạo ra công suất tối đa 138 mã lực tại tua máy 6.400 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 172 Nm tại 4.000 vòng/phút. Còn phiên bản 1.8 HEV được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.8L, tạo công suất tối đa 97 mã lực tại tua máy 5.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 142 Nm tại 3.600 vòng/phút. Đi kèm là hộp số e-CVT và mô-tơ điện có công suất 53 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 163 Nm. Giá xe Toyota Corolla Cross tại Việt Nam từ 755 - 955 triệu đồng. Kia K3

Trong phân khúc sedan cỡ C, Kia K3 có kiểu dáng trẻ trung, hiện đại với những đường nét thiết kế bắt mắt, hợp xu hướng. Cụm đèn pha, lưới tản nhiệt, dải LED định vị và la-zăng của Kia K3 được tạo hình cầu kỳ với nhiều đường cắt tạo khối sắc nhọn. Cùng với đó là một số chi tiết hợp xu hướng như cụm đèn hậu nối liền qua cửa cốp. Về trang bị nội thất, K3 sở hữu màn hình giải trí 10,25 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động 2 vùng, sạc điện thoại không dây, hàng ghế trước chỉnh điện đi kèm sưởi và làm mát, ghế lái nhớ 2 vị trí, đề nổ nút bấm, cửa sổ trời. Mẫu sedan Hàn Quốc cũng được trang bị một danh sách trang bị an toàn khá đầy đủ gồm: Chống bó cứng phanh (ABS), Phân phối lực phanh điện tử (EBD), Cân bằng điện tử (VSC, ESP), Camera lùi… Xe sử dụng động cơ xăng Gamma 1.6 MPI công suất 126 mã lực tại vòng tua máy 6.300 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 155 Nm tại 4.850 vòng/phút. Đi cùng với đó là hộp số sàn hoặc hộp số tự động đều 6 cấp. K3 phân phối ở nước ta với 5 phiên bản, giá từ 619 - 819 triệu đồng. Hyundai Accent

Accent là mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai tại thị trường Việt Nam trong năm 2022. Mẫu sedan cỡ B có thiết kế trẻ trung, không gian nội thất rộng rãi bậc nhất phân khúc đi kèm mức giá dễ tiếp cận. Hyundai Accent có kiểu dáng đầu xe được thiết kế mang đến cảm giác sang trọng trong phân khúc với bộ lưới tản nhiệt cỡ lớn. Nội thất cũng được trang bị đa dạng khi vị trí người lái trên Accent có màn hình tốc độ điện tử, vô lăng tích hợp điều chỉnh ga tự động. Hyundai Accent cũng được trang bị màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Ngoài ra, xe còn sở hữu nhiều tính năng đảm bảo an toàn cho người sử dụng như hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phanh ABS/EBD và hệ thống 6 túi khí... Mức giá xe Hyundai Accent với 4 phiên bản từ 426 - 542 triệu đồng. Hyundai Accent 2022 tại Việt Nam được trang bị động cơ Kappa 1.4L MPI cho công suất tối đa 100 mã lực tại 6.000 vòng/phút cùng Mo-men xoắn cực đại 132Nm tại 4.000 vòng/phút. Đi kèm với đó là 2 lựa chọn hộp số: Hộp số tự động 6 cấp Shiftronic và hộp số sàn 6 cấp. VIdeo: Top xe 7 chỗ đáng mua nhất năm 2022 tại Việt Nam.

