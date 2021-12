Top ôtô "nồi đồng cối đá" nhất thế giới - Toyota Land Cruiser dẫn đầu

Danh sách Top ôtô nồi đồng cối đá nhất thế giới được chọn lọc dựa trên chất lượng của xe sau khi chạy quãng đường khoảng 300.000 dặm (480.000 km) ở nhiều điều kiện đường xá, thời tiết khác nhau. 1. Toyota Land Cruiser

Mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser chính là chiếc xe được Top Gear "xướng tên" đầu tiên, mẫu "SUV Never Die" được đánh giá là có thể dễ dàng đi được hành trình gần 500.000 km mà không cần phải đại tu máy móc. Đó chính là lý do chủ đạo khiến Land Cruiser luôn trong tình trạng "cháy hàng" dù ở thế hệ nào, chứ không riêng gì thế hệ mới nhất. Tại Việt Nam, Land Cruiser rất được ưa chuộng, phiên bản 2022 của Land Cruiser đang được bán chính hãng với giá niêm yết hơn 4 tỷ đồng nhưng nhiều người sẵn sàng chi thêm 500 triệu đồng để có thể được nhận xe sớm. 2. Toyota Hilux

Dù không có doanh số tốt như đối thủ Ford Ranger nhưng Toyota Hilux lại luôn được khen ngợi vì khả năng trèo đèo lội suối ấn tượng và sự bền bỉ vượt thời gian. Top Gear đã vinh danh Toyota Hilux với danh hiệu "The Indestructible Hilux" (không thể phá hủy). Toyota Hilux tại Việt Nam hiện nay là bản nâng cấp giữa vòng đời ra mắt người tiêu dùng trong nước vào tháng 8/2020. Giá xe Toyota Hilux nằm trong khoảng 628 - 913 triệu đồng cho 4 phiên bản. 3. Lexus LS400

Lexus LS400 ra đời vào năm 1989, đây cũng chính là mẫu model đầu tay của hãng khi thương hiệu Lexus lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường. Ngay từ khi xuất hiện, Lexus LS 400 (1990-1994) đã được ghi tên vào top 5 loại xe tốt nhất thế giới. Lexus LS400 được trang bị động cơ V8, và cũng dễ dàng đạt được quãng đường 300 nghìn dặm mà không cần sửa chữa nhiều. Hiện nay, LS400 là dòng xe cổ được nhiều người tìm mua với mục đích sưu tầm. 4. Ford Crown Victoria

Đây là một trong những mẫu xe làm nên tên tuổi của thương hiệu Ford. Sự bền bỉ của Ford Crown Victoria đã giúp mẫu xe này thường được sử dụng làm xe taxi và xe tuần tra của cảnh sát. Trong suốt những năm vừa qua, Ford Crown Victoria đã gắn liền với dịch vụ taxi tại nhiều thành phố lớn. Thậm chí, có chiếc Ford Crown Victoria đã phục vụ rất nhiều lượt khách với quãng đường 300.000 dặm mà chẳng mấy khi hỏng hóc 5. Mazda MX-5

Là một mẫu xe bền bỉ và đáng tin cậy, Mazda MX-5 chứng minh sức hấp dẫn khó cưỡng của mình khi trở thành mẫu xe mui trần bán chạy nhất thế giới, hiện tại, doanh số của Mazda MX-5 trên thị trường toàn cầu đã lên tới hàng triệu chiếc. Có một số chiếc Mazda MX-5 có chỉ số trên công-tơ-mét tới mốc 500.000 dặm (khonar 80.467 km) nên MX-5 dễ dàng vượt qua tiêu chí đánh giá của Top Gear để lọt vào danh sách này. Xe có giá bán dao động từ Mazda MX-5 2022 có giá bán dao động từ 26.190 USD – 32.165 USD (khoảng 600 - 737 triệu đồng). 6. Mercedes-Benz W123

Ra đời vào thập niên 70, Mercedes-Benz W123 gây ấn tượng với chất lượng vượt trội so với những chiếc xe hơi ở thời điểm đó. W123 đã vượt qua mẫu xe Mercedes-Benz W114 thành chiếc Mercedes thành công nhất, bán được 2,7 triệu chiếc trước khi được Mercedes-Benz W124 thay thế sau năm 1985. Sự bền bỉ của Mercedes-Benz W123 được chứng minh thông qua việc nhiều thanh niên trẻ vào những năm 90 chọn mua W123 cũ để đi du lịch khắp châu Phi trong vài tháng rồi bán lại chiếc xe khi về nhà. 7. Toyota Corolla

Tiếp tục là một cái tên đến từ Toyota, Corolla có thiết kế đơn giản nhưng lại siêu bền bỉ - bởi vì đây chính là phương châm sản xuất của hãng xe Nhật Bản. Bạn có thể yên tâm sử dụng Toyota Corolla mỗi ngày mà không lo về việc hỏng vặt. 8. Peugeot 504

Được dùng làm xe taxi ở châu Phi, nơi có điều kiện đường xá và thời tiết vô cùng khắc nghiệt, Peugeot 504 dễ dàng ghi danh trong "Top những chiếc xe bền nhất thế giới." Peugeot 504 là một mẫu sedan quan trọng của hãng xe Pháp, xe được sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 1968 đến 1983. 9. Honda Accord

Không chỉ có chất lượng sản xuất tốt, Honda Accord bản số sàn còn được các chuyên gia đánh giá là một trong những mẫu xe có hệ thống chuyển số tốt nhất thế giới. Hiện tại, có không ít người tìm mua Accord cũ để sử dụng vì dù đã trải qua hàng chục năm lăn bánh thì xe vẫn chạy rất tốt, ít phải sửa chữa. 10. Volvo P1800

Cuối cùng, Volvo P1800 là mẫu xe rất đặc biệt khi được tôn vinh nhờ chính khách hàng của mình. Cụ thể, vị khách có tên Irv Gordon đã sử dụng P1800 để đi làm mỗi ngày với quãng đường 200 km. Kết quả là, chiếc xe đã nhanh chóng cán mốc 40.230 km mà không cần sửa chữa, rồi tiếp tục đạt mốc 80.467 km, 1,6 triệu km, và đạt mốc 3 triệu dặm (khoảng 4,8 triệu km) - tương đương với 120 vòng quanh trái đất. Video: Top 15 xe ôtô danh tiếng sống thọ nhất hành tinh.

