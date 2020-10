Top ôtô hạng sang cũ bán chạy nhất trên thị trường

Maserati Quattroporte – 69,8 ngày

Mẫu xe Ý Quattroporte có thời gian xuất hiện trung bình trên thị trường ôtô hạng sang cũ là 69,8 ngày trước khi được bán đi. Mức giá Maserati Quattroporte cũ được rao bán cao nhất là 79.620 USD, cao hơn con số trung bình 72.030 USD của danh sách này. Porsche Panamera – 60,1 ngày

Porsche Panamera là mẫu xe đắt thứ 2 trong danh sách với giá bán trung bình là 88.876 USD trên thị trường xe sang cũ. Chủ xe phải mất khoảng 2 tháng để bán chiếc Panamera đã qua sử dụng của họ. Genesis G90 – 56,7 ngày

Mẫu sedan Genesis G90 là một trong những dòng xe sang cũ giá rẻ nhất trong danh sách này với mức giá bán trung bình là 56.591 USD. Genesis G90 và Tesla Model S là 2 mẫu xe duy nhất trong danh sách có camera chiếu hậu, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm trước và cảnh báo chệch làn đường là trang bị tiêu chuẩn trên tất các các phiên bản. Jaguar XJ – 49,8 ngày

Theo đó, chủ sở hữu Jaguar XJ mất khoảng 49,8 ngày để bán được chiếc xe đã qua sử dụng của mình, cao hơn đôi chút so với khoảng thời gian trung bình 46,9 ngày. Giá xe vào khoảng 52.644 USD. BMW 7-Series – 48,7 ngày

Theo khảo sát của iSeeCars, BMW cũng giống như Audi, đều cung cấp camera đỗ xe như trang bị tiêu chuẩn nhưng một số tùy chọn an toàn khác phải trả thêm tiền. Đây là lý do chính khiến những mẫu BMW 7-Series cũ cần 48,7 ngày để đến tay chủ sở hữu mới, thời gian lâu hơn con số 46,9 ngày trung bình cho toàn danh sách. BMW 6-Series – 48,5 ngày

BMW 6-Series bán nhanh hơn "người anh em" 7-Series đôi chút khi chỉ mất khoảng 48,5 ngày. Đây cũng là mẫu xe sang cũ có giá cả phải chăng nhất trong danh sách khi có mức giá trung bình là 57.797 USD. Mercedes-Benz S-Class – 41,6 ngày

Mẫu xe Đức Mercedes-Benz S-Class là chiếc xe cũ đắt nhất trong danh sách này với mức giá trung bình 89.434 USD trên thị trường. Mercedes-Benz S-Class cần khoảng 41,6 ngày trước khi được bán đi. Audi A8 – 39,8 ngày

Audi A8 đứng ở vị trí thứ 3 trong danh sách với mức giá bán trung bình là 52.687 USD và thời gian trung bình là 39,8 ngày. Audi A7 – 39,7 ngày

So với A8, Audi A7 dễ bán hơn trên thị trường xe cũ, khi chỉ mất 39,7 ngày. Đây cũng là sản phẩm có mức giá trung bình phải chăng, tầm 47.710 USD. Tesla Model S – 35,5 ngày

Như đã giới thiệu trước đó, quán quân của danh sách này chính là Tesla Model S. Xe có giá bán trung bình trên thị trường ô tô cũ là 68.159 USD. Con số này giúp mẫu xe điện trở thành sản phẩm đắt thứ 4 trong phân khúc hạng sang. Mẫu xe chạy điện hoàn toàn của Tesla chỉ mất 35,5 ngày để đến tay chủ mới. Video: Top 5 sedan hạng sang 2020.

