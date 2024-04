Toyota Corolla Altis bất ngờ lọt top ôtô ế nhất Việt Nam tháng 3/2024

Trải qua giai đoạn ảm đạm sau Tết Âm lịch, thị trường ôtô Việt Nam đang có những tín hiệu "ấm" dần ở tháng kinh doang thứ 3 của năm 2024. Điều này phần nào được thể hiện thông qua Top ôtô ế nhất Việt Nam tháng 3/2024 khi đa phần các mẫu xe góp mặt đều ghi nhận kết quả bán hàng tăng theo tháng và không có mẫu xe nào "trắng" doanh số. Trong đó, cặp đôi Suzuki Ciaz và Honda Civic Type R dẫn đầu top khi cùng đạt doanh số 1 xe. Dẫu vậy, kết quả này cũng đã ghi nhận sự tăng trưởng so với tháng liền trước. Nguyên nhân khiến mẫu xe nhà Suzuki luôn bền bỉ trong top bán chậm là do thiếu tính cạnh tranh so với các đối thủ cùng nhóm, từ thiết kế cho đến trang bị gần như chưa đáp ứng được nhu cầu người dùng. Với Civic Type R, giá bán cao (2,399 tỷ đồng) cùng mục tiêu khách hàng hướng tới là giới chơi xe thể thao nên cũng bị hạn chế về doanh số. Vị trí thứ ba gọi tên Isuzu mu-X với 10 xe chốt đơn thành công. Dù doanh số tăng trưởng tới 66,6% theo tháng nhưng mu-X vẫn chưa thể thoát khỏi kịch bản bán ế. Giá xe Isuzu mu-X hiện đang có mức khởi điểm thấp nhất nhóm (910 triệu đồng), song thiết kế có phần kém nịnh mắt hơn các đối thủ. Đứng liền sau mu-X là mẫu xe sedan cỡ D - Honda Accord và Toyota Alphard khi lượng xe rời đại lý trong tháng cùng đạt 11 chiếc. Trong đó, nếu doanh số bán xe Accord giảm nhẹ 1 chiếc so với tháng liền trước thì Alphard lại ghi nhận tăng trưởng khá ấn tượng, tới 120% theo tháng. Toyota Land Cruiser giữ vững phong độ với 19 xe được khách hàng Việt lựa chọn, đúng bằng kết quả kinh doanh của tháng 2/2024. Dù sở hữu thế mạnh vượt trội về khả năng vận hành cũng như trang bị an toàn và tính tiện nghi nhưng Land Cruiser không phải là lựa chọn của số đông khách Việt do nương ở mức giá lăn bánh gần 5 tỷ đồng. Bốn vị trí cuối cùng đều là những mẫu xe gầm thấp cỡ B, C với KIA K5 đạt 24 xe, KIA Soluto bán ra 32 xe, Suzuki Swift đạt kết quả 32 xe. Đáng chú ý là mẫu xe sedan "thiện lành" Toyota Corolla Altis lọt top bán ế với doanh số chỉ đạt 37 xe. Corolla Altis là cái tên gây bất ngờ nhất khi hiếm hoi lọt top. Sự vươn lên mạnh mẽ của xe gầm cao tầm giá 600 triệu đồng đã tạo nên sức ép lớn cho nhóm xe gầm thấp, đặc biệt là phân khúc sedan cỡ C và D. Bởi, với cùng khoảng giá 600 triệu đồng, những chiếc xe gầm cao với thiết kế thể thao, năng động đang nhận được sự quan tâm lớn từ phía người tiêu dùng. Dự đoán, cục diện của Top 10 ôtô bán ế nhất thị trường Việt Nam trong tháng tới sẽ không có nhiều biến động, khi các mẫu xe Nhật Bản và sedan bình dân vẫn sẽ tiếp tục chiếm sóng. Video: Đánh giá Toyota Corolla Altis 2022 tại Việt Nam.

