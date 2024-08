Top 5 mẫu SUV của Mazda được khách hàng tin tưởng nhất

Mazda CX-50

Dù mới chỉ ra mắt từ năm 2023, tuy nhiên mẫu xe SUV Mazda CX-50 đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khách hàng bởi vẻ ngoài bóng bẩy và không gian nội thất hiện đại. Mẫu xe này có tổng cộng 8 phiên bản khác nhau. Cả 8 phiên bản đều được trang bị động cơ bốn xi-lanh 2,5 lít, nhưng bốn phiên bản cao cấp nhất đi kèm với biến thể tăng áp, sản sinh công suất 256 mã lực. Biến thể không tăng áp chỉ sản sinh công suất 187 mã lực. Mazda CX-90

Mẫu xe SUV CX-90 trình làng vào hồi tháng 2/2023 tại Mỹ. Được giới thiệu là mẫu xe cao cấp nhất trong dải sản phẩm của Mazda, CX-90 sở hữu ngoại hình thanh lịch và hàng tá trang bị hiện đại bậc nhất phân khúc. Nội thất Mazda CX-90 mang thiết kế sang trọng, được hoàn thiện bằng các loại vật liệu đắt tiền như da, gỗ và vải. Xe sở hữu đồng hồ lái dạng kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm kích thước lên tới 12,3 inch, cùng với đó là màn hình HUD 10,4 inch. Một số trang bị tiện nghi khác bao gồm ghế trước chỉnh điện 10 hướng/thông hơi, sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, cổng USB Type C, điều hòa tự động 3 vùng, hệ thống đèn viền nội thất nâng cấp và cửa sổ trời toàn cảnh. Xe được trang bị động cơ 6 xi-lanh tăng áp, dung tích 3.3L, sản sinh công suất 284 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm. Đi kèm với đó là hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Mazda CX-30

Trong nhóm SUV-B, Mazda CX-30 nổi bật là mẫu xe sở hữu nhiều trang bị hiện đại nhất. Xe sở hữu màn hình thông tin giải trí có kích thước lên đến 10,25 inch, tích hợp Apple CarPlay không dây và Android Auto có dây. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống âm thanh 12 loa Bose, cửa sổ trời chỉnh điện, HUD, camera 360 độ, sạc không dây và cốp điện. Về an toàn, Mazda CX-30 cũng sở hữu nhiều tính năng hiện đại như cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước (FCTA) kết hợp hỗ trợ phanh (FCBS), hỗ trợ phanh khẩn cấp phía sau (RCBS) và hệ thống giám sát người lái (DMS)… Mazda CX-30 sử dụng động cơ xăng SkyActiv-G 4 xy-lanh 2.0L cho ra công suất 165 mã lực và mo-men xoắn cực đại 213 Nm. Đi kèm là hộp số tự động 6 cấp SkyActiv-Drive. Mazda CX-5

CX-5 luôn nằm trong top những sản phẩm bán chạy nhất của Mazda trong nhiều năm, do đó, không có gì ngạc nhiên khi mẫu SUV-C này lọt top xe đáng tin cậy. Mặc dù không đem lại cảm giác sang trọng như CX-50, Mazda CX-5 vẫn sở hữu nhiều trang bị hiện đại và tiện nghi, đi kèm với một mức giá dễ tiếp cận. Các trang bị an toàn có trên CX-5 bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh, kiểm soát ổn định động với kiểm soát lực kéo, kiểm soát ổn định chống lật và hệ thống hỗ trợ phanh thông minh của Mazda. Mazda CX-70

Sản phẩm đứng đầu trong danh sách mẫu xe SUV Mazda đáng tin cậy nhất theo Topspeed là CX-70. Đây cũng là mẫu xe có giá bán cao nhất dải sản phẩm phổ thông của hãng xe Nhật Bản. Mặc dù việc CX-70 có giá cao hơn CX-90 khiến cho nhiều khách hàng cảm thấy khó hiểu, tuy nhiên, xét về mặt trang bị thì CX-70 không hề thua kém mẫu xe đàn anh, thậm chí còn cao cấp hơn. Về mặt an toàn, xe được tích hợp nhiều hệ thống hỗ trợ người lái bao gồm Kiểm soát hành trình bằng radar Mazda với tính năng Stop&Go; cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường; cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo sự chú ý của người lái xe, hỗ trợ phanh thông minh, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và màn hình quan sát phía sau. Dưới nắp capo là động cơ sáu xi-lanh thẳng hàng 3,3 lít tăng áp sản sinh công suất 280 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Động cơ này đi kèm với hộp số tự động tám cấp và hệ dẫn động bốn bánh tiêu chuẩn. Video: So sánh Mazda CX-90 và Mazda CX-70 hoàn toàn mới.

Mazda CX-50

Dù mới chỉ ra mắt từ năm 2023, tuy nhiên mẫu xe SUV Mazda CX-50 đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khách hàng bởi vẻ ngoài bóng bẩy và không gian nội thất hiện đại. Mẫu xe này có tổng cộng 8 phiên bản khác nhau. Cả 8 phiên bản đều được trang bị động cơ bốn xi-lanh 2,5 lít, nhưng bốn phiên bản cao cấp nhất đi kèm với biến thể tăng áp, sản sinh công suất 256 mã lực. Biến thể không tăng áp chỉ sản sinh công suất 187 mã lực. Mazda CX-90

Mẫu xe SUV CX-90 trình làng vào hồi tháng 2/2023 tại Mỹ. Được giới thiệu là mẫu xe cao cấp nhất trong dải sản phẩm của Mazda, CX-90 sở hữu ngoại hình thanh lịch và hàng tá trang bị hiện đại bậc nhất phân khúc. Nội thất Mazda CX-90 mang thiết kế sang trọng, được hoàn thiện bằng các loại vật liệu đắt tiền như da, gỗ và vải. Xe sở hữu đồng hồ lái dạng kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm kích thước lên tới 12,3 inch, cùng với đó là màn hình HUD 10,4 inch. Một số trang bị tiện nghi khác bao gồm ghế trước chỉnh điện 10 hướng/thông hơi, sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, cổng USB Type C, điều hòa tự động 3 vùng, hệ thống đèn viền nội thất nâng cấp và cửa sổ trời toàn cảnh. Xe được trang bị động cơ 6 xi-lanh tăng áp, dung tích 3.3L, sản sinh công suất 284 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm. Đi kèm với đó là hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Mazda CX-30

Trong nhóm SUV-B, Mazda CX-30 nổi bật là mẫu xe sở hữu nhiều trang bị hiện đại nhất. Xe sở hữu màn hình thông tin giải trí có kích thước lên đến 10,25 inch, tích hợp Apple CarPlay không dây và Android Auto có dây. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống âm thanh 12 loa Bose, cửa sổ trời chỉnh điện, HUD, camera 360 độ, sạc không dây và cốp điện. Về an toàn, Mazda CX-30 cũng sở hữu nhiều tính năng hiện đại như cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước (FCTA) kết hợp hỗ trợ phanh (FCBS), hỗ trợ phanh khẩn cấp phía sau (RCBS) và hệ thống giám sát người lái (DMS)… Mazda CX-30 sử dụng động cơ xăng SkyActiv-G 4 xy-lanh 2.0L cho ra công suất 165 mã lực và mo-men xoắn cực đại 213 Nm. Đi kèm là hộp số tự động 6 cấp SkyActiv-Drive. Mazda CX-5

CX-5 luôn nằm trong top những sản phẩm bán chạy nhất của Mazda trong nhiều năm, do đó, không có gì ngạc nhiên khi mẫu SUV-C này lọt top xe đáng tin cậy. Mặc dù không đem lại cảm giác sang trọng như CX-50, Mazda CX-5 vẫn sở hữu nhiều trang bị hiện đại và tiện nghi, đi kèm với một mức giá dễ tiếp cận. Các trang bị an toàn có trên CX-5 bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh, kiểm soát ổn định động với kiểm soát lực kéo, kiểm soát ổn định chống lật và hệ thống hỗ trợ phanh thông minh của Mazda. Mazda CX-70

Sản phẩm đứng đầu trong danh sách mẫu xe SUV Mazda đáng tin cậy nhất theo Topspeed là CX-70. Đây cũng là mẫu xe có giá bán cao nhất dải sản phẩm phổ thông của hãng xe Nhật Bản. Mặc dù việc CX-70 có giá cao hơn CX-90 khiến cho nhiều khách hàng cảm thấy khó hiểu, tuy nhiên, xét về mặt trang bị thì CX-70 không hề thua kém mẫu xe đàn anh, thậm chí còn cao cấp hơn. Về mặt an toàn, xe được tích hợp nhiều hệ thống hỗ trợ người lái bao gồm Kiểm soát hành trình bằng radar Mazda với tính năng Stop&Go; cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường; cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo sự chú ý của người lái xe, hỗ trợ phanh thông minh, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và màn hình quan sát phía sau. Dưới nắp capo là động cơ sáu xi-lanh thẳng hàng 3,3 lít tăng áp sản sinh công suất 280 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Động cơ này đi kèm với hộp số tự động tám cấp và hệ dẫn động bốn bánh tiêu chuẩn. Video: So sánh Mazda CX-90 và Mazda CX-70 hoàn toàn mới.