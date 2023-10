Top 3 mẫu sedan "giá mềm" bán chạy nhất Việt Nam hiện nay

Xét trong quý III/2023 vưa qua, Hyundai Accent hiện đang là mẫu sedan cỡ B ăn khách nhất trong phân khúc xe giá rẻ. Từ đầu năm đến nay, Accent là mẫu xe sedan duy nhất giữ vững phong độ với mức doanh số hơn 1.000 xe mỗi tháng. Hyundai Accent

Mẫu sedan hạng B tại Việt Nam của thương hiệu Hyundai đã liên tiếp dẫn đầu Top xe sedan giá rẻ trong vòng 3 tháng trở lại đây. Đặc biệt, tính từ đầu năm đến nay Hyundai Accent là mẫu xe sedan duy nhất trong phân khúc giữ được mức doanh số hơn 1.000 xe mỗi tháng. Và đây cũng là mẫu sedan hiếm hoi thường xuyên góp mặt trong bảng xếp hạng top 10 xe bán chạy nhất thị trường. Tính riêng trong tháng 9/2023, Hyundai đã bán ra được tổng cộng 1.711 chiếc Accent, tăng 71% so với tháng liền kề trước đó (1.002 xe). Cộng dồn 9 tháng của năm 2023, mẫu xe sedan cỡ B của Hyundai vẫn dẫn đầu phân khúc với doanh số 11.540 xe. Tính riêng quý III/2023, doanh số của Hyundai Accent đạt 4.088 xe. Hyundai Accent sở hữu cho mình lợi thế về giá bán. Hơn nữa, trong năm 2023, Accent cũng liên tục được giảm giá tại đại lý, kèm theo ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ, giúp cho mẫu xe này sở hữu mức giá lăn bánh hấp dẫn hơn những đối thủ khác. Toyota Vios

Xếp sau Hyundai Accent là mẫu sedan “quốc dân” của nhà Toyota, Vios. Sau 2 tháng 7 và 8 liên tục ghi nhận doanh số ở mức “dậm chân tại chỗ” thì tháng 9 vừa qua Toyota Vios đã có một bước nhảy vọt bất ngờ. Cụ thể, doanh số tháng 9 của Toyota Vios đạt 1.496 xe, tăng trưởng 520% so với tháng 8 (288 xe). Nhờ đó, kết quả kinh doanh trong quý III/2023 của Vios đạt 2.055 xe, chỉ xếp sau Hyundai Accent trong phân khúc sedan giá rẻ. Luỹ kế 9 tháng của năm 2023, doanh số của Toyota Vios đạt 7.480 xe và giành lại vị trí thứ 2 trong Top những chiếc xe sedan bán chạy nhất thị trường từ tay Honda City. Tại thị trường Việt Nam, Toyota Vios vẫn được xem là một mẫu sedan "tượng đài". Điểm nổi bật nhất của Vios vẫn là khả năng vận hành ổn định, ít hỏng vặt, giá trị sử dụng và giá trị bán lại cao là những điểm được người tiêu dùng ưa chuộng. Honda City

Mẫu sedan bán chạy thứ 3 trên thị trường hiện nay là Honda City. Sau 2 tháng 7 và 8 bị Mazda3 “vượt mặt” thì tới tháng 9 vừa qua City đã trở lại, tuy kết quả không quá ấn tượng nhưng cũng đủ để mẫu xe này giành lại chỗ đứng. Theo đó, trong tháng 9 đã có tổng cộng 719 chiếc Honda City được bán ra, tăng trưởng 85% so với tháng 8. Nhờ đó, mẫu xe của Honda lại quay về với vị trí thứ 3 trong danh sách các mẫu sedan bán chạy nhất thị trường hiện nay. Tuy nhiên, xét trong quý III/2023 doanh số bán hàng của Honda City lại kém hơn Mazda3 145 xe, chỉ đạt 1.653 xe. Lũy kế tính từ đầu năm đến hết tháng 9/2023 có tổng cộng 6.756 chiếc Honda City được bàn giao đến khách hàng. Video: Chọn mua mẫu xe sedan cỡ B nào tại Việt Nam?

