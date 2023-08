Top 5 mẫu sedan "giá mềm" đắt khách nhất Việt Nam hiện nay

Hyundai Accent

Hyundai Accent là một trong 3 mẫu sedan bán chạy nhất Việt Nam nửa đầu năm 2023. Lũy kế 6 tháng qua, Accent bán được 7.452 xe. Kể từ đầu năm, Hyundai Accent luôn có mặt trong top những mẫu xe bán chạy, thậm chí có những tháng mẫu xe này còn luôn đứng Top 1. Tuy nhiên 3 tháng gần đây, Accent đã đánh mất vị trí dẫn đầu vào tay các đối thủ. Nhưng Accent vẫn là đại diện duy nhất của hãng xe Hàn Quốc góp mặt trong nhóm xe bán chạy nhất thị trường. Hyundai Accent được sản xuất bởi hãng xe hơi Hyundai Motor Company. Mẫu xe sedan này được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1994. Sau đó đã trải qua nhiều lần cập nhật và nâng cấp để giữ được sự cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc xe sedan cỡ nhỏ tại Việt Nam. “Trái tim” của Hyundai Accent là khối động cơ Kappa 1.4L MPI, 4 xy lanh cho công suất tối đa khoảng 100 mã lực tại vòng tua 6000 vòng/phút, momen xoắn cực đại 142Nm tại vòng tua 4000 vòng/phút. Đi kèm với hệ động cơ Kappa là hộp số tự động và hộp số sàn 6 cấp cho cảm giác lái tốt hơn, đi kèm hệ dẫn động cầu trước. Dung tích bình xăng xe là 45 lít. Hyundai Accent hiện được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản, giá niêm yết từ 426 - 542 triệu đồng. Toyota Vios

Toyota Vios luôn là mẫu sedan nhận được nhiều sự quan tâm từ người dùng. Điều đó được thể hiện qua doanh số hàng tháng. Theo đó, doanh số bán hàng của Toyota Vios trong tháng 6/2023 đạt 1.949 xe, tăng trưởng tới 233% so với tháng trước (586 xe). Đây cũng là mức doanh số lớn nhất mà mẫu xe này đạt được trong 6 tháng đã qua của năm 2023. Doanh số tích lũy của Toyota Vios trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt 5.425 xe. Hiện tại, Toyota đã giới thiệu phiên bản nâng cấp mới của Vios với một số nâng cấp ở ngoại thất và trang bị tiện ích. Xe vẫn được phân phối với 3 phiên bản: E MT , E CTV, G CVT, nhưng giá bán đã giảm nhẹ chỉ còn dao động từ 479 - 592 triệu đồng. Với thiết kế đơn giản và giá cả phải chăng, Toyota Vios là một trong những lựa chọn phổ biến trong phân khúc xe sedan cỡ nhỏ. Honda City

Nhắc đến mẫu sedan ăn khách, không thể không nhắc đến Honda City. Đây cũng là mẫu sedan duy nhất của Honda thường xuyên “góp mặt” tại bảng xếp hạng những mẫu xe bán chạy trong tháng. Doanh số lũy kế 6 tháng đầu năm của Honda City đạt 5.194 chiếc. Vào đầu tháng 7 vừa qua, Honda Việt Nam cũng giới thiệu bản nâng cấp của City với thiết kế thể thao, thanh lịch, cùng nhiều thay đổi về tính năng và trang bị an toàn. Cung cấp sức mạnh cho Honda City là khối động cơ 1.5L DOHC i-VTEC, sản sinh công suất cực đại 119 mã lực và momen xoắn cực đại 145 Nm cùng hộp số tự động vô cấp (CVT). Với các tính năng an toàn như hệ thống phanh ABS, hệ thống kiểm soát ổn định điện tử, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, Honda City được đánh giá là một trong những lựa chọn tốt nhất trong phân khúc xe sedan cỡ nhỏ. Xe hiện được phân phối với 3 phiên bản: G, L, RS đi cùng giá bán lần lượt là 559 - 589 - 609 triệu đồng. Mazda3

Mazda3 là mẫu sedan hạng C nổi bật và ăn khách tại thị trường Việt Nam với những ưu điểm về thiết kế, tiện nghi cũng như giá thành. Trong 6 tháng đầu năm 2023, doanh số của mẫu xe này đạt 2.588 chiếc. Từ năm 2022, dòng xe Mazda3 tại Việt Nam đã loại bỏ phiên bản dùng động cơ 2.0L, áp dụng cho cả cả kiểu dáng sedan và hatchback (Sport). Do đó, hiện xe chỉ còn đúng một loại động cơ là máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, công suất tối đa 110 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 146 Nm. Mazda3 được phân phối với 3 phiên bản Deluxe, Luxury và Premium, giá bán dao động từ 699 - 789 triệu đồng. Xe sở hữu thiết kế hiện đại, dáng xe thể thao đi cùng các đường nét sắc sảo. Khoang cabin của xe cũng được trang bị nhiều tiện ích như: hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng, hệ thống âm thanh cao cấp, hệ thống điều hòa tự động, cảm biến lùi và hệ thống giám sát áp suất lốp… Mitsubishi Attrage

Mitsubishi Attrage là một trong những mẫu sedan nhập khẩu hút khách nhất Việt Nam. Có lẽ, giá bán cạnh tranh, thiết kế bắt mắt đã giúp Mitsubishi Attrage đạt doanh số 2.437 xe trong nửa đầu năm 2023. Mitsubishi Attrage đang bán tại Việt Nam là bản facelift trình làng hồi giữa tháng 03/2020 với 2 phiên bản MT và CVT. Gần một năm sau đó, vào ngày 22/02/2021, hãng giới thiệu thêm bản CVT Premium cao cấp, nâng tổng số phiên bản Attrage phân phối ở nước ta lên con số 3. Hiện tại mẫu xe này đang có giá bán 380 - 490 triệu đồng. Mitsubishi Attrage sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, nam tính, hầm hố nhưng vẫn không kém phần cuốn hút. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.305 x 1.670 x 1.515 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.550 mm. Dù mang kích thước có phần nhỏ nhắn hơn các đối thủ nhưng Attrage lại có khoảng sáng gầm cao nhất phân khúc, đạt mức 170 mm. Điều này giúp cho xe di chuyển dễ dàng hơn trong nội đô khi cần leo lề hay băng qua những con đường nhiều ổ gà, sỏi đá, vũng nước ngập. Cung cấp sức mạnh cho Mitsubishi Attrage là khối động cơ 1.2L MIVEC. Sức mạnh này sản sinh công suất tối đa 78 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 100 Nm tại 4.000 vòng/phút. Động cơ đi cùng hộp số sàn 5 cấp (5MT) và hộp số tự động vô cấp CVT. Không những có giá cạnh tranh, Attrage còn được Mitsubishi liên tục áp dụng chính sách ưu đãi hấp dẫn. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp mẫu xe này được nhiều người ưa chuộng. Video: Tổng quan sedan hạng B trong năm 2023 (Nguồn: Xế Cưng).

