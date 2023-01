Top 10 xe sang bán chạy nhất tại Mỹ - Lexus RX là vua "doanh số"

Lexus RX: 96.041 xe

Nếu không tính Tesla thì Lexus RX chính là mẫu xe sang bán chạy nhất tại Mỹ trong năm ngoái. Đồng thời, đây cũng là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Lexus ở thị trường Mỹ. Trong năm ngoái, hãng Lexus đã bán được tổng cộng 96.041 chiếc SUV hạng sang RX cho khách hàng Mỹ. Nhờ đó, đại diện đến từ Nhật Bản đã vượt mặt những đối thủ Đức như BMW X5 hay Mercedes-Benz GLE. Trong tổng doanh số của Lexus RX năm 2022 ở thị trường Mỹ, có hơn 17.000 chiếc thuộc phiên bản hybrid. Có vẻ như người tiêu dùng Mỹ vẫn ưa chuộng phiên bản dùng động cơ xăng truyền thống của Lexus RX hơn cả. BMW X5: 82.372 xe

Tương tự đối thủ Lexus RX, X5 cũng là mẫu ôtô bán chạy nhất của thương hiệu BMW ở thị trường Mỹ trong năm ngoái với doanh số 82.372 xe. Ngoài thiết kế thể thao và nam tính, BMW X5 còn chiều lòng khách hàng bằng nhiều phiên bản cũng như tùy chọn động cơ. Đến với mẫu SUV hạng sang này, khách hàng Mỹ có thể lựa chọn từ động cơ 6 xi-lanh cho đến V8 mạnh mẽ hoặc plug-in hybrid (PHEV) tiết kiệm xăng. BMW X3: 65.799 xe

Xếp phía sau X5 là X3 - mẫu SUV hạng sang khác của thương hiệu BMW. So với X5, BMW X3 rẻ hơn và có kích thước nhỏ hơn. Doanh số của BMW X3 tại Mỹ trong năm ngoái cũng khiêm tốn hơn khi đạt 65.799 xe. Cũng như người anh em X5, BMW X3 sở hữu nhiều loại động cơ và phiên bản cho người tiêu dùng lựa chọn. Trong đó, có cả phiên bản M hiệu suất cao với công suất tối đa lên đến 503 mã lực. Nếu không cần xe quá mạnh mẽ, khách hàng Mỹ có thể chọn BMW X3 sDrive30i tiêu chuẩn với động cơ xăng tăng áp, cho công suất tối đa 248 mã lực. Mercedes-Benz GLC-Class: 65.531 xe

Mercedes-Benz GLC-Class chính là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của BMW X3. Trong năm ngoái, mẫu xe mang thương hiệu ngôi sao 3 cánh thua đối thủ đồng hương khi đạt doanh số cộng dồn 65.531 xe ở thị trường Mỹ và đứng thứ 4 trong top 10.Con số này khá ấn tượng vì phiên bản nâng cấp của Mercedes-Benz GLC-Class chuẩn bị được bán ra tại Mỹ trong năm nay.Ở thị trường Mỹ, Mercedes-Benz GLC-Class bản tiêu chuẩn là GLC 300 có giá từ 44.900 USD. Trong khi đó, phiên bản hiệu suất cao là AMG GLC 43 có giá lên đến 60.950 USD. Phiên bản đắt nhất của dòng SUV hạng sang này là AMG GLC 63 với giá 75.950 USD. Mercedes-Benz GLE-Class: 65.050 xe

Cũng như người anh em GLC, Mercedes-Benz GLE-Class chuẩn bị được nâng cấp ở thị trường Mỹ. Thay vì chờ bản nâng cấp, người Mỹ vẫn mua 65.050 chiếc Mercedes-Benz GLE-Class trong năm ngoái. Con số này bao gồm cả Mercedes-Benz GLE-Class thông thường và GLE Coupe. Audi Q5: 62.912 xe

Q5 chính là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu "4 vòng tròn" Audi ở thị trường Mỹ trong năm 2022. Mẫu xe này cũng mang đến nhiều lựa chọn cho khách hàng, từ SQ5 thể thao hơn, Sportback phong cách cho đến plug-in hybrid tiết kiệm xăng. Nhờ đó mà Audi có thể bán gần 63.000 chiếc Q5 cho khách hàng Mỹ trong năm ngoái, thua kém không đáng kể so với 2 đối thủ BMW và Mercedes-Benz. Lexus ES: 55.342 xe

Mẫu xe thứ 2 của Lexus có mặt trong danh sách này là ES. Trong năm ngoái, mẫu sedan hạng sang của thương hiệu Nhật Bản đạt kết quả bán hàng là 55.342 xe. Đây cũng là mẫu xe du lịch hiếm hoi lọt vào top 10 này. Trong khi đó, những mẫu xe còn lại phần lớn đều thuộc phân khúc SUV. Thế mạnh để duy trì sức hút của Lexus ES trước sự cạnh tranh gay gắt từ phân khúc SUV chính là thiết kế đẹp mắt, lịch sự, nội thất tiện nghi, cảm giác lái thoải mái và động cơ khá tiết kiệm xăng nếu ở phiên bản hybrid. Lexus NX: 49.002 xe

NX là mẫu xe Lexus thứ 3 lọt vào top 10 ôtô hạng sang bán chạy nhất tại Mỹ năm 2022 nhờ thành tích 49.002 xe. Tương tự các đối thủ, Lexus NX cũng đa dạng về lựa chọn động cơ, từ máy xăng 4 xi-lanh tăng áp, hybrid truyền thống cho đến plug-in hybrid. Ngoài ra, ở thế hệ mới, mẫu SUV này còn được thiết kế theo phong cách trưởng thành hơn và nhiều công nghệ hơn để có thể sánh ngang với những đối thủ châu Âu. Acura MDX: 46.425 xe

Được nâng cấp toàn diện vào năm 2021, mẫu SUV hạng sang Acura MDX đã có một năm khá thành công tại thị trường Mỹ với 46.425 xe bán ra. Ở thế hệ thứ 4, mẫu SUV hạng sang với nội thất 3 hàng ghế của gia đình Honda có 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng V6, hút khí tự nhiên, dung tích 3.5L ở Acura MDX thông thường. Thứ hai là động cơ xăng V6, tăng áp, dung tích 3.0L dành cho Acura MDX Type S mới. Cadillac Escalade: 40.247 xe

Escalade là mẫu xe duy nhất của thương hiệu nội địa Cadillac lọt vào top 10 này. Đồng thời, đây cũng là mẫu xe sang duy nhất của Mỹ được xướng tên trong top 10, nếu không tính Tesla. So với các mẫu xe kể trên, Cadillac Escalade có kích thước và giá bán đều nhỉnh hơn đáng kể. Bên cạnh đó, Cadillac Escalade cũng là mẫu xe duy nhất trong top 10 này có hệ thống hỗ trợ lái bán tự động và động cơ diesel. Tesla Model 3 và Model Y

Như đã nhắc ở trên, hãng Tesla không nêu rõ doanh số của các mẫu xe ở từng thị trường. Chỉ biết rằng, trong năm 2022, đã có tổng cộng 1.247.146 chiếc Tesla Model 3 và Model Y được bán cho khách hàng toàn cầu. Theo trang Good Car Bad Car, trong năm ngoái, hãng Tesla đã bán được 195.698 chiếc Model 3 cho khách hàng Mỹ. Video: Top xe sang cỡ lơn tốt nhất năm 2022 tại Mỹ.

