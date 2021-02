Top 10 xe ôtô tốt nhất năm 2021, 8/10 là xe Nhật Bản

Xe nhỏ giá dưới 25.000 USD – Toyota Corolla

Trong top xe ôtô tốt nhất năm 2021, Toyota Corolla vẫn là câu trả lời dễ dàng cho những ai đang có nhu cầu mua một mẫu sedan an toàn nhưng rẻ tiền. Nếu người mua đang tìm kiếm khả năng hiệu suất cao hơn một chút, vậy thì họ có thể lựa chọn bản Apex. Thêm vào đó, hiện tại đang có tin đồn về một biến bản GR hấp dẫn hơn nữa sẽ ra mắt trong tương lai. Crossover cỡ B giá dưới 25.000 USD – Mazda CX-30

Mazda CX-30 mới chỉ ra mắt vào năm 2020, nhưng nó đã nhanh chóng giành được một vị trí trong danh sách những mẫu xe tốt nhất của Consumer Reports. Đối với năm 2021, mẫu crossover này nhận được phiên bản Turbo mạnh hơn. Nó khởi điểm ở giá 29.900 USD, cao hơn phạm vi giá cho giải thưởng của CR, nhưng phiên bản này mang lại cho người mua động cơ tăng áp 4 xi-lanh dung tích 2.5 lít, sản sinh 250 mã lực. Xe hybrid giá 25.000-35.000 USD – Toyota Prius

Ngày nay, thị trường Mỹ có rất nhiều mẫu xe hybrid, nhưng Consumer Reports vẫn xếp hạng Toyota Prius đáng kính là cái tên tốt nhất trong tầm giá của nó. Đối với mẫu năm 2019, Toyota thậm chí còn giới thiệu một phiên bản dẫn động AWD cho những người yêu thích phương tiện này nhưng muốn có thêm một chút lực kéo. Sedan cỡ vừa giá 25.000-35.000 USD – Toyota Camry

Xe sedan cỡ vừa có thể không còn phổ biến như những năm trước, nhưng Camry vẫn là một sản phẩm đỉnh cao trong phân khúc này. Nhà sản xuất xe Nhật Bản cũng cung cấp rất nhiều biến bản khác nhau, như hybrid, phiên bản dẫn động AWD, và TRD thể thao. Đời xe năm 2021 có nhận được chút nâng cấp nhỏ bao gồm các cải tiến đối với công nghệ hỗ trợ an toàn. Crossover cỡ nhỏ giá 25.000-35.000 USD – Subaru Forester

Subaru Forester sẽ trải qua một đợt nâng cấp lớn cho mẫu năm 2022, nhưng Consumer Reports nói rằng mẫu hiện có đã đủ tốt để giành được một vị trí trong danh sách này. Hơn nữa, Forester còn có một biến bản Wilderness vạm vỡ hơn đang được phát triển cho những người mua có ý định đưa chiếc crossover đi off-road. SUV/Wagon giá 35.000-45.000 USD – Subaru Outback

Đây là mẫu Subaru thứ hai trên danh sách. Dù Outback đúng là to lớn hơn một chút so với Forester nhưng vẫn chỉ cung cấp hai hàng ghế. Kiểu dáng của nó phù hợp với một chiếc xe station wagon với hệ thống treo nâng cao hơn là một chiếc SUV truyền thống. Outback cũng sẽ nhận được một bản Wilderness trong tương lai. Crossover cỡ vừa 3 hàng ghế giá 35.000 USD-45.000 USD – Kia Telluride

Kia Telluride là một mẫu xe được đánh giá cao với các giải thưởng cao quý bao gồm “World Car of the Year” và “North American Utility of the Year”. Consumer Reports rõ ràng cũng thích nó đến mức cho vào danh sách xe tốt nhất của năm 2021. Đối với đời xe năm 2021, giá của nó sẽ tăng nhẹ. Xe bán tải cỡ C giá 35.000-45.000 USD – Honda Ridgeline

Honda Ridgeline vừa được nâng cấp cho mẫu năm 2021. Những thay đổi của nó bao gồm một khuôn mặt mới với kiểu dáng vuông vức, dữ tợn hơn trước kia. Hệ dẫn động AWD bây giờ là trang bị tiêu chuẩn cho tất cả các phiên bản của mẫu bán tải Nhật Bản. Crossover cỡ vừa giá 45.000-55.000 USD – Lexus RX

Sự nâng cấp cho mẫu xe năm 2020 đã mang lại cho Lexus RX một dáng vẻ khác biệt một chút, bao gồm bộ đèn pha mới bắt mắt hơn. Tuy nhiên, những thay đổi lớn hơn là nằm ở bên trong, nơi nhà sản xuất đã trang bị màn hình thông tin giải trí kích thước 12,3 inch. Công nghệ an toàn của xe cũng đã được cải thiện. Xe điện giá 45.000-55.000 USD – Tesla Model 3

CR cảm thấy rất ấn tượng với Tesla Model 3, đặc biệt là khả năng gia tốc, xử lý và màn hình cảm ứng khổng lồ của mẫu xe điện hoàn toàn này. Để khiến mẫu xe ấn tượng hơn nữa, nhà sản xuất xe Mỹ vừa giảm giá sàn 1.000 USD. Ngoài ra trong các cập nhật gần đây, nó cũng mới nhận được một cụm pin có dung lượng cao hơn. Video: Top xe tốt nhất 2021 của Consumer Reports.

