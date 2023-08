Top 10 ôtô bán chạy nhất tháng 7/2023, Toyota Vios "lặn mất tăm"

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng toàn thị trường trong tháng 7/2023 đã có sự tăng trưởng trở lại. Đáng chú ý, top 10 ôtô bán chạy nhất trong tháng 7 lại có sự thay đổi bất ngờ khi nhiều mẫu xe vốn có thứ hạng thấp đã vượt lên ở nhóm dẫn đầu, còn mẫu xe từng đứng đầu bảng trong tháng 6/2023 lại “bốc hơi” không dấu vết. 1. Mitsubishi Xpander

Số lượng xe bán ra bất ngờ tăng vọt gấp đôi so với tháng 6/2023, Mitsubishi Xpander thành công ngồi lên vị trí đầu danh sách 10 xe bán chạy nhất tháng 7/2023. Cụ thể, doanh số tháng 7 của Mitsubishi Xpander tăng tới 102% (1.283 chiếc) so với tháng 6 đạt 2.586 xe , bỏ xa các đối thủ. Doanh số luỹ kế của Xpander 7 tháng đầu năm 2023 đạt 10.568 chiếc, cũng là mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. 2. Mazda CX-5

Mẫu xe thứ hai trong top xe bán chạy tháng 7/2023 là Mazda CX-5 với doanh số đạt 1.665 chiếc, tăng 34%. Kết quả này của Mazda CX-5 đã khiến “á quân” của tháng 6 là Ford Ranger phải lui xuống vị trí thứ 5 của bảng xếp hạng. Tính gộp 7 tháng đầu năm, đã có tổng cộng 7.088 chiếc Mazda CX-5 được bán ra. 3. Hyundai Accent

Hyundai Accent là một trong số ít những mẫu xe ghi nhận sự sụt giảm về doanh số nhưng vẫn giữ được vị trí của mình trong bảng xếp hạng. So với tháng 6/2023, doanh số của Hyundai Accent đã giảm gần 11%, tương ứng 1.539 chiếc. Cộng dồn 7 tháng đầu năm 2023, đã có 8.827 chiếc Hyundai Accent được bán ra thị trường, dẫn đầu phân khúc sedan cỡ B. 4. VinFast VF e34

Nếu tháng trước VinFast VF e34 chỉ đứng vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng thì tới tháng 7/2023 chiếc xe điện của thương hiệu Việt đã có một bước nhảy vọt. Cụ thể, số lượng xe điện VinFast VF e34 được bán ra trong tháng vừa qua đã tăng tới 17%, lên 1.181 chiếc. Cộng dồn 7 tháng đầu năm, VinFast đã bán ra 6.253 chiếc VF e34. 5. Ford Ranger

“Ông vua bán tải” tháng 7/2023 đã ghi nhận sự tụt giảm mạnh về doanh số, khiến xe “rớt đài” tới 3 bậc. Cụ thể, trong tháng vừa qua, Ford Ranger đạt doanh số 1.175 chiếc, giảm khá mạnh tới 26% (1.585 chiếc) so với tháng 6. Tổng kết 7 tháng đầu năm 2023, Ford Ranger bán ra 8.775 xe. 6. Toyota Corolla Cross

Dù tháng 6 hoàn toàn vắng mặt trong bảng xếp hạng nhưng với doanh số 1.125 chiếc được bán ra, tăng tới 88%, Toyota Corolla Cross thành công góp mặt trong bảng xếp hạng top xe bán chạy nhất tháng 7. Tổng cộng 7 tháng đầu năm, Toyota Corolla Cross bán được 7.466 chiếc. 7. KIA Sonet

Tương tự Toyota Corolla Cross, KIA Sonet cũng bất ngờ trở lại với top 10 ở vị trí thứ 7. Kết thúc tháng 7/2023, KIA Sonet đạt doanh số 1.030 chiếc, tăng nhẹ 7% so với tháng trước (960 xe). Lũy kế 7 tháng đầu năm 2023, KIA Sonet bán ra 5.466 chiếc. 8. VinFast VF5 Plus

Đây là lần đầu tiên VinFast VF5 Plus góp mặt trong bảng xếp hạng những mẫu xe bán chạy nhất tháng. Theo đó, đã có tổng cộng 1.000 chiếc VinFast VF5 Plus được bán ra trong tháng 7/2023, tăng 64% (609 xe) so với tháng trước. Cộng dồn trong 7 tháng đầu năm, “tân binh” nhà VinFast bán ra tổng số 5.466 chiếc. 9. KIA Seltos

Tháng 7/2023, KIA Seltos vẫn thành công ở lại vị trí thứ 9 của bảng xếp hạng những mẫu xe bán chạy nhất tháng. Cụ thể, mẫu crossover cỡ B của KIA đạt doanh số 905 chiếc, tăng 11% (tương ứng 803 chiếc) so với tháng 6. Tổng cộng trong nửa đầu năm 2023, Seltos bán ra được 4.209 chiếc. 10. Ford Everet

So với tháng 6/2023, doanh số của Ford Everet tăng lến tới 66% (tương ứng 513 chiếc). Nhờ đó, chiếc SUV của thương hiệu Mỹ thành công góp mặt trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng. Trong 7 tháng đầu năm, đã có 5.262 xe Ford Everest được bán ra trên thị trường ôtô Việt. Video: Điểm danh loạt xe sắp ra mắt thị trường Việt tháng 7/2023.

