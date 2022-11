"Tóm gọn" Acura MDX A-Spec 2022 độc nhất Việt Nam tại Hà Nội

Theo như tìm hiểu, đây là chiếc Acura MDX 2022 mới thứ hai được đưa về Việt nam nhưng là chiếc đầu tiên thuộc phiên bản A-Spec với nhiều chi tiết khác biệt so với phiên bản thông thường. Cả hai chiếc Acura MDX tại Việt Nam thông qua một doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân. Acura MDX 2022 mới có phong cách thiết kế tương tự TLX 2021. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt ngũ giác cỡ lớn, tạo hình như một viên kim cương cỡ lớn, kết hợp hài hoà với hệ thống đèn pha JewelEye LED thanh mảnh đặc trưng của thương hiệu Acura. Nhìn ngang hông, mẫu SUV hạng sang Acura MDX 2022 đậm chất thể thao với các đường gân dập nổi sắc nét. Những điểm nhấn thiết kế nổi bật khác bao gồm cửa sổ thứ 3 mới, các chi tiết ngoại thất với thiết kế tối ưu hoá đẹp mắt và chau chuốt hơn trước đây. Acura MDX A-Spec 2022 được phát triển trên nền tảng mới với chiều dài 5.039 mm, rộng 1.999 mm, chiều cao hơn 1.704 mm và chiều dài cơ sở 2.890 mm. Số đo này so với đời cũ dài hơn 56 mm, rộng hơn 25 mm, trục cơ sở lớn hơn 71 mm. Nhờ đó, không gian trong xe cũng rộng rãi hơn. So với các biến thể khác, MDX A-Spec có điểm khác biệt nằm ở màu sơn ngoại thất bạc Metallic và màu xám-đen trong nội thất. Tiếp đến là các đường viền màu đen ở ngoại thất thay cho mạ crôm thông thường, nhằm tăng thêm vẻ thể thao cho chiếc SUV hạng sang. Gương chiếu hậu của xe được phối với màu đen và bộ mâm 20 inch 5 chấu kép màu xám là trang bị mặc định. Phần đuôi xe thể thao hơn với đèn hậu LED Chicane, hệ thống ống xả đơn đặt đối xứng 2 bên. Bên trong cabin, Acura MDX 2022 bản A-Spec có hệ thống ghế ngồi thể thao bọc da Milano đục lỗ, bảng táp-lô ốp gỗ mun, vô-lăng đáy phẳng có logo, lẫy chuyển số và bàn đạp kim loại... Còn lại các trang bị giống bản thường, bao gồm: cụm đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống thông tin giải trí 12,3 inch, cửa sổ trời toàn cảnh, đèn nền nội thất LED 27 màu, cần số nút bấm, âm thanh cao cấp 16 loa Els Studio 3D, hệ thống điều hoà 3 vùng độc lập có tính năng kiểm soát khí hậu liên kết GP. Chưa hết, chiếc SUV hạng sang còn có tính năng CabinTalk, giúp việc nói chuyện giữa các hàng ghế dễ dàng hơn. Xe có 7 chỗ ngồi, và ghế giữa của hàng ghế thứ hai có thể tháo rời để biến thành hàng ghế thương gia. Ghế lái chỉnh điện và có khả năng nhớ 3 vị trí. Bên dưới màn hình thông tin giải trí lớn nhất của xe từng được trang bị cho Acura là núm điều chỉnh khí hậu và hệ thống động lực tích hợp để chuyển đổi giữa các chế độ lái Snow, Comfort, Normal và Sport. Công nghệ Drive-by-wire cũng cho thấy các nút được sử dụng để chọn P, R, N và D/S. Acura MDX A-Spec 2022 có đầy đủ mọi trang bị an toàn cần thiết nhất cho một chiếc xe hơi. Và ngày nay các trang bị đó vẫn còn giữ nguyên được giá trị và chức năng của mình. Cụ thể, xe có các công nghệ an toàn như: cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo chệch làn đường, phanh tự động, các túi khí, chức năng kiểm soát lực kéo, ổn định thân xe. Tất cả các biến thể của MDX 2022 đều sử dụng động cơ V6 3.5L đi kèm với hộp số tự động 10 cấp. Động cơ này cho công suất 290 mã lực và mô-men xoắn 362 Nm, kết hợp với hộp số tự động 10 cấp. Hệ thống dẫn động bốn bánh siêu xử lý (SH-AWD) của Acura là mặc định trên 2 bản cao cấp. Mức giá xe Acura MDX 2022 tại Việt Nam hiện vẫn là 1 ẩn số. Video: Giới thiệu SUV hạng sang chạy điện Acura MDX 2022.

