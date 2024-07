Tiêu huỷ Lamborghini, Mercedes-Benz tiền tỷ nhập lậu ở Quảng Bình

Vào ngày 4/8/2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, cùng với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Bình) để bắt vụ vận chuyển 2 chiếc ôtô là Lamborghini Murcielago và Mercedes-Benz G-Class có dấu hiệu nhập lậu Trong đó, 1 xe có ngoại hình giống với dòng xe SUV hạng sang Mercedes-Benz G-Class và xe còn lại đặc biệt hơn, khi có kiểu dáng của siêu xe Lamborghini Murcielago LP640-4 hàng hiếm. Sau gần 4 năm tạm giữ 2 chiếc xe nhập lậu này để điều tra, cuối cùng, lực lượng chức năng cũng đã ra quyết định cho số phận của 2 xe ô tô này. Cụ thể, vào hôm qua, ngày 10 tháng 7 năm 2024, Hội đồng tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính tỉnh Quảng Bình đã quyết định tiến hành tiêu hủy hai xe ô tô nhập lậu là Lamborghini Murcielago LP640-4 và Mercedes-Benz G-Class. Việc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính nói trên được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện bảo đảm đúng quy định, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và vệ sinh môi trường. Đáng chú ý là 2 chiếc xe xe này dù có kiểu dáng khá giống với dòng xe Mercedes-Benz G-Class và siêu xe Lamborghini Murcielago LP640-4 nhưng ngoại thất có 1 số điểm bất thường, khác biệt xa so với xe nguyên bản, đặc biệt là chiếc G-Class màu vàng giống như xe "giả cầy", từ kiểu dáng, đèn pha đến cửa kính có hình tam giác khá lạ. Còn về chiếc siêu xe Lamborghini Murcielago LP640-4, xe lại có bậc cửa là Aventador, dòng xe cao hơn, và ra đời sau này, nhưng tổng thể thiết kế cũng như trang bị nội thất, lại rất giống xe thật, đuôi xe bị hư hỏng nặng với các tấm lưới tản nhiệt bị tháo ra hoặc bể, lòi ra các quạt tản nhiệt. Được biết, vào thời điểm kiểm tra, tài xế điều khiển ô tô tải đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của hai chiếc xe kể trên. Trên hệ thống đăng kiểm Việt Nam cũng không có dữ liệu về biển số, số khung và số máy của hai chiếc xe. Video: Tiêu hủy xe Lamborghini và Mercedes nhập lậu ở Quảng Bình.

