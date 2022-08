Tiago NRG XT 2022 siêu rẻ chỉ 189 triệu đồng, "đấu" Kia Morning

Mới đây, Tata Motors – nhà sản xuất ôtô hàng đầu Ấn Độ đã cho ra mắt Tiago NRG XT 2022 siêu rẻ. Trên thực tế, đây là phiên bản thể thao của Tiago tiêu chuẩn. Đáng chú ý, Tiago là mẫu xe được xếp hạng an toàn 4 sao trong các cuộc thử nghiệm của Global NCAP. Trong khi đó, các đối thủ như Maruti Swift (Suzuki Swift) và Hyundai Grand i10 Nios đều chỉ được xếp hạng an toàn 2 sao. Tiago NRG XT 2022 mới có kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 3.793 mm x 1.655 mm x 1.587 mm, chiều dài cơ sở 2.400 mm và khoảng sáng gầm xe 180 mm. So với Tiago tiêu chuẩn, phiên bản này dài hơn 47mm, rộng hơn 18mm và cao hơn 52mm. Ngoại hình của Tiago NRG XT 2022 thể thao và trẻ trung hơn với các điểm nhấn màu đen trên cản trước, ốp thân dưới quanh xe, gương chiếu hậu, mái màu đen vô cực với đường ray trên nóc. Trên biến thể này, xe được trang bị bộ mâm kích thước 14 inch 2 tông màu. Bên trong cabin, ngoài các trang bị có sẵn trên mẫu xe hiện tại Tiago NRG XT 2022 được bổ sung thêm hệ thống thông tin giải trí với màn hình 3,5 inch do Harman cung cấp, các nút điều khiển gắn trên tay lái, đèn sương mù phía trước, ghế lái có thể điều chỉnh độ cao, nội thất màu đen than,... Nếu chi thêm 30.000 Rs (khoảng 8,8 triệu đồng) khách hàng sẽ được nhận thêm gói Rhythm tùy chọn cho biến thể động cơ xăng Tiago XT. Gói nâng cấp này bao gồm các tính năng như hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 7 inch, camera phía sau và 4 loa tweeter. Về an toàn, Tiago NRG XT 2022 được trang bị hai túi khí cho hàng ghế trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống cảnh báo thắt dây an toàn, hệ thống hỗ trợ đỗ xe,… Về truyền động, Tiago NRG XT 2022 được trang bị động cơ xăng Revotron 1.2L, sản sinh công suất 84 mã lực và momen xoắn cực đại 113 Nm, tại 3.300 vòng/phút. Khối động cơ này đi kèm tuỳ chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc AMT 5 cấp. Mức giá xe Tiago NRG XT 2022 tại Ấn Độ từ 6,42 lakhs Rs (khoảng 189 triệu đồng). Xe có 5 tuỳ màu sơn ngoại thất, gồm: Midnight Plum, Opal White, Daytona Grey, Arizona Blue và Flame Red. Video: Giới thiệu chi tiết Tiago NRG XT 2022 siêu rẻ.

Mới đây, Tata Motors – nhà sản xuất ôtô hàng đầu Ấn Độ đã cho ra mắt Tiago NRG XT 2022 siêu rẻ. Trên thực tế, đây là phiên bản thể thao của Tiago tiêu chuẩn. Đáng chú ý, Tiago là mẫu xe được xếp hạng an toàn 4 sao trong các cuộc thử nghiệm của Global NCAP. Trong khi đó, các đối thủ như Maruti Swift (Suzuki Swift) và Hyundai Grand i10 Nios đều chỉ được xếp hạng an toàn 2 sao. Tiago NRG XT 2022 mới có kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 3.793 mm x 1.655 mm x 1.587 mm, chiều dài cơ sở 2.400 mm và khoảng sáng gầm xe 180 mm. So với Tiago tiêu chuẩn, phiên bản này dài hơn 47mm, rộng hơn 18mm và cao hơn 52mm. Ngoại hình của Tiago NRG XT 2022 thể thao và trẻ trung hơn với các điểm nhấn màu đen trên cản trước, ốp thân dưới quanh xe, gương chiếu hậu, mái màu đen vô cực với đường ray trên nóc. Trên biến thể này, xe được trang bị bộ mâm kích thước 14 inch 2 tông màu. Bên trong cabin, ngoài các trang bị có sẵn trên mẫu xe hiện tại Tiago NRG XT 2022 được bổ sung thêm hệ thống thông tin giải trí với màn hình 3,5 inch do Harman cung cấp, các nút điều khiển gắn trên tay lái, đèn sương mù phía trước, ghế lái có thể điều chỉnh độ cao, nội thất màu đen than,... Nếu chi thêm 30.000 Rs (khoảng 8,8 triệu đồng) khách hàng sẽ được nhận thêm gói Rhythm tùy chọn cho biến thể động cơ xăng Tiago XT. Gói nâng cấp này bao gồm các tính năng như hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 7 inch, camera phía sau và 4 loa tweeter. Về an toàn, Tiago NRG XT 2022 được trang bị hai túi khí cho hàng ghế trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống cảnh báo thắt dây an toàn, hệ thống hỗ trợ đỗ xe,… Về truyền động, Tiago NRG XT 2022 được trang bị động cơ xăng Revotron 1.2L, sản sinh công suất 84 mã lực và momen xoắn cực đại 113 Nm, tại 3.300 vòng/phút. Khối động cơ này đi kèm tuỳ chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc AMT 5 cấp. Mức giá xe Tiago NRG XT 2022 tại Ấn Độ từ 6,42 lakhs Rs (khoảng 189 triệu đồng). Xe có 5 tuỳ màu sơn ngoại thất, gồm: Midnight Plum, Opal White, Daytona Grey, Arizona Blue và Flame Red. Video: Giới thiệu chi tiết Tiago NRG XT 2022 siêu rẻ.