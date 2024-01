Thuê ôtô điện VinFast chơi Tết có gì hay, giá cả bao nhiêu?

Khi sạc xe điện VinFast tại trạm sạc, khách hàng phải thanh toán 484 đồng trên mỗi km.

Tuy nhiên, khi đã nắm bắt rõ nhu cầu của mình, việc trải nghiệm xe điện sẽ rất thú vị. Ví dụ, không cần ra cây xăng khi hết nhiên liệu, với người dùng xe điện có thể sạc pin ngay tại nhà. Với quãng đường di chuyển từ Hà Nội về Thanh Hóa chỉ 166 km, anh Hưng hoàn toàn có thể yên tâm trải nghiệm chiếc xe VinFast VF5 Plus về đến tận cửa mà không lo hết pin giữa đường.

Xe điện chi phí vận hành cũng rẻ hơn xe xăng khá nhiều, vì thế, nhu cầu thuê xe điện trong dịp Tết đang nóng dần lên. Với quãng đường hơn 500 km từ Đắk Lắk về Đà Nẵng, gia đình chị Vy đang tính thuê 1 chiếc xe VinFast VF9 Plus để trải nghiệm du lịch trong 5 ngày Tết. VF9 Plus có kích thước lớn, nội thất cũng rất đẹp, và quan trọng đây là dòng xe điện cao cấp nhất hiện nay của VinFast. Vì thế, năm nay gia đình chị Vy muốn thuê xe này thay vì 1 chiếc xe 7 chỗ.

Giá thuê xe điện VinFast ra sao?

Nhu cầu thuê xe điện tăng cao cũng là lúc VinFast tung ra chương trình cho thuê xe điện tự lái, cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường thuê xe tự lái hiện nay. Khá thú vị là chương trình không gói gọn trong một vài mẫu xe, mà nhiều dòng xe của thương hiệu này đang bán trên thị trường hiện nay đều được mang ra cho thuê, từ VF5 đến VF9.

Gói thuê cũng rất linh động như theo ngày, theo tháng, theo năm và quan trọng có gói thuê xe 10 ngày dịp Tết Nguyên đán tới đây.

Cụ thể, theo tìm hiểu của chúng tôi, giá thuê xe điện VinFast theo ngày đối với từng mẫu xe như sau: VF5 Plus là 720.000 đồng; VF 34 là 1,05 triệu đồng; VF8 Eco là 1,5 triệu; VF8 Plus là 1,67 triệu; VF9 Eco là 2,33 triệu; và cuối cùng là VF9 Plus có giá 2,55 triệu đồng.

Gói theo tháng từ 1-12 tháng giá cụ thể như sau: VinFast VF5 Plus là 14,33 triệu đồng; VF 34 là 18,73 triệu đồng; VF8 Eco là 30,634 triệu; VF8 Plus là 34,17 triệu; VF9 Eco giá 46,172 triệu; và VF9 Plus giá thuê tháng là 50,6 triệu đồng.

Gói thuê Tết Nguyên đán 10 ngày từ 6/2 đến 15/2/2024 giá như sau: VinFast VF5 Plus là 11,96 triệu đồng; VF 34 là 17,33 triệu đồng; VF8 Eco giá 19,5 triệu; VF8 Plus là 21,710 triệu; VF9 Eco giá 31,460 triệu; và VF9 Plus giá 34,43 triệu đồng.