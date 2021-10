Thiếu gia Đà Nẵng đổi Bentley Bentayga 18 tỷ đồng lấy 1 nhánh lan

Câu chuyện một đại gia Đà Nẵng kinh doanh lĩnh vực lan đột biến chi ra hơn 60 tỷ đồng để tậu 1 dàn xe vạn người mê chỉ trong vòng 1 năm trở lại đây đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Thú vị hơn là sau chỉ vài tháng sở hữu siêu xe McLaren 720S Spider hay SUV Bentley Bentayga First Edition siêu sang, đại gia này cùng cậu con trai chỉ mới 16 tuổi đã nhanh chóng rao bán. Khác với hình thức khác như đổi bất động sản hay đơn giản là thu về tiền mặt khi bán xe, đại gia Đà Nẵng cho biết chỉ bán xe để đổi lan đột biến và hiện siêu xe mui trần McLaren 720S Spider cũng như SUV hạng sang Bentley Bentayga First Edition đã tìm thấy người mua mới. Thông tin đại gia Đà Nẵng bán xe để đổi Bentley Bentayga lấy lan đột biến đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, có người cho rằng nhân vật này muốn "lùa gà" nên kết hợp các thành viên chơi lan đột biến khắp cả nước tạo ra cuộc đổi xe đắt tiền để lấy lan đột biến nhằm nâng giá trị và đưa nhiều người vào "tròng" trước khi mất tích. Cũng có người phản bác cho rằng thay vì đổi lấy bất động sản, đại gia chỉ có nhu cầu muốn lấy lan đột biến về chơi. Được biết chiếc SUV siêu sang Bentley Bentayga First Edition chỉ mới ra biển số được vài tháng nhưng nay lại được đại gia lan đột biến Đà Nẵng bán cho 1 người khác theo hình thức đổi hàng hóa. Câu chuyện này ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Theo như chia sẻ của đại gia này, chiếc SUV siêu sang Bentley Bentayga First Edition của mình được nhập từ Mỹ với giá bán 18 tỷ đồng và chi phí ra giấy tờ cũng như biển số đẹp là gần 21 tỷ đồng. Hiện Bentley Bentayga V8 bản First Edition có hơn 15 chiếc được mang về nước theo diện chính hãng và cả tư nhân. Chiếc xe SUV siêu sang Bentley Bentayga First Edition của đại gia lan đột biến ở Đà Nẵng mới bán có ngoại thất sơn màu vàng nhạt và đi kèm mâm 5 chấu đơn cỡ lớn, khác với các xe Bentley Bentayga First Edition còn lại mang mâm đa chấu kép. Xe thuộc bản First Edition nên có 1 số dấu hiệu nhận biết như cờ Liên Hiệp Anh hay dòng chữ First Edition xuất hiện ở ngoại thất và khoang lái xe. Mức giá xe Bentley Bentayga First Edition hiện đang được chào bán tại Việt Nam với mức giá khoảng 18 tỷ đồng, tuỳ vào trang bị kèm theo. Xe Bentley Bentayga First Edition 2021 của đại gia Đà Nẵng được trang bị động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, chỉ sản sinh ra công suất tối đa 542 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm. "Trái tim" này giúp mẫu SUV siêu sang Bentley Bentayga V8 có thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 289 km/h. Video: Bentley Bentayga 1st Edition hạng sang tại Hà Nội.

