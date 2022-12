Tesla Model Y kích thước và giá bán ngang VinFast VF8 của Việt Nam

Ngày 7/12/2022 vừa qua, hãng Tesla đã tổ chức sự kiện ra mắt thị trường Thái Lan với 2 mẫu ôtô điện là Model 3 và Model Y. Nếu như Model 3 thuộc phân khúc sedan hạng trung thì Tesla Model Y 2022 mới lại là SUV cỡ D, tương tự VinFast VF8 tại Việt Nam. Tương tự người anh em Model 3, Tesla Model Y tại thị trường Thái Lan cũng có 3 phiên bản là RWD, Long Range và Performance. Giá xe Tesla Model Y cho 3 phiên bản là 1,959 triệu Baht (khoảng 1,33 tỷ đồng), 2,259 triệu Baht (1,53 tỷ đồng) và 2,509 triệu Baht (1,7 tỷ đồng). Như vậy, mẫu xe này có giá bán khá tương đồng với VinFast VF8 bản Plus tại Việt Nam (1,309 tỷ đồng nếu thuê pin và 1,639 tỷ đồng kèm cả pin). Model Y là mẫu SUV thuần điện thứ hai của thương hiệu Tesla, sau Model X. So với Model X, Tesla Model Y có kích thước nhỏ hơn và giá bán cũng rẻ hơn, giúp khách hàng dễ tiếp cận hơn. Cụ thể, mẫu xe này sở hữu chiều dài 4.751 mm, chiều rộng 1.921 mm, chiều cao 1.624 mm, chiều dài cơ sở 2.890 mm và khoảng sáng gầm từ 157 - 172 mm. Không chỉ giá bán mà ngay cả kích thước của Tesla Model Y cũng ngang ngửa với VinFast VF8. Cũng như những mẫu xe cùng thương hiệu Tesla khác, Model Y sở hữu phong cách thiết kế ngoại thất tối giản, tập trung vào hiệu suất khí động lực học. Xe không được trang bị lưới tản nhiệt vì là ôtô điện. Thay vào đó, xe có đèn pha LED toàn phần, đèn sương mù, tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe, nóc bằng kính, camera xung quanh xe, nóc dốc về phía sau và đèn hậu LED. Kích thước của vành la-zăng trên Tesla Model Y sẽ thay đổi theo phiên bản. Cụ thể, bản RWD tiêu chuẩn dùng vành Gemini có đường kính 19 inch tiêu chuẩn hoặc vành Induction 20 inch tùy chọn. Bản Long Range sẽ chỉ dùng vành Induction 20 inch trong khi bản Performance đi kèm mâm Uberturbine 21 inch. Bên cạnh đó, bản Performance còn có thêm phanh hiệu suất cao, cánh gió đuôi bằng sợi carbon và hệ thống treo hạ thấp gầm. Vì là xe SUV nên Tesla Model Y có khoang hành lý phía sau khá rộng với thể tích 971 lít. Nếu ghế sau gập xuống, con số này sẽ tăng lên 2.158 lít. Ngoài ra, xe còn có thêm ngăn chứa đồ 117 lít bên dưới nắp ca-pô. Bên trong Model Y, hãng Tesla cũng bố trí màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn với kích thước 15 inch. Người lái có thể chỉnh mọi tính năng của xe thông qua màn hình này. Do đó, mẫu ô tô điện này không có các nút bấm cơ học thông thường. Bên cạnh đó là vô lăng 3 chấu với 2 nút để chỉnh phần lớn các chức năng của xe, 2 sạc điện thoại thông minh không dây, bệ tì tay trung tâm dành cho hàng ghế sau, tích hợp hộc đựng cốc và hệ thống âm thanh 14 loa, đi kèm loa trầm cũng như 2 ampli. Phía sau vô lăng của Tesla Model Y không có bảng đồng hồ. Tuy nhiên, khách hàng Thái Lan có thể chi thêm tiền để lắp bảng đồng hồ cho xe. Bản Performance sẽ có thêm bàn đạp phanh và bàn đạp ga bằng nhôm. Đương nhiên, Tesla Model Y cũng không thể thiếu công nghệ hỗ trợ lái bán tự động Autopilot nổi tiếng. Công nghệ này mang đến những tính năng như tự động lái trên một số cung đường nhất định, tự động chuyển làn đường, tự động đỗ xe, gọi xe đến chỗ người lái, nhận biết đèn tín hiệu và biển báo giao thông cho Tesla Model Y. Tesla Model Y dành cho thị trường Thái Lan là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy tại Trung Quốc. Xe được bảo hành 4 năm hoặc 80.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Trong khi đó, pin và hệ truyền động của xe được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km ở bản RWD và 192.000 km ở 2 bản còn lại. Tại Thái Lan, Tesla Model Y sẽ là đối thủ của BMW X3, Mercedes-Benz GLC, Volvo XC60 và Toyota bZ4X. Video: So sánh chi tiết VinFast VF8 (VF e35) với Tesla Model Y.

