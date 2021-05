Tất tần tật về Kia EV6 2022, từ 1,3 tỷ đồng tại Hàn Quốc

Tại Mỹ, Kia EV6 2022 mới được nhấn mạnh với khả năng vận hành tối đa khoảng 483 km trong một lần sạc đầy, thấp hơn một chút so với con số mà hãng từng công bố trong buổi ra mắt toàn cầu (508 km). Không rõ ở các thị trường khác thì phạm vi hoạt động tối đa của EV6 có khác hay không. Về sức mạnh, phiên bản GT cao cấp nhất được trang bị hai động cơ điện sản sinh công suất tổng hợp 576 mã lực, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian giúp xe có thể tăng tốc từ 0 - 96 km/h trong chưa đầy 3,5 giây. Kia EV6 GT chạy điện còn có 3 biến thể khác ít công suất hơn, bao gồm một bản dẫn động cầu sau 167 mã lực, một bản dẫn động cầu sau tương tự nhưng có pin lớn hơn cho 218 mã lực và bản AWD khác cho 313 mã lực. Kia EV6 First Edition sẽ là phiên bản được tung ra thị trường đầu tiên, với số lượng giới hạn chỉ 1.500 chiếc và có nhiều tùy chọn màu sắc độc đáo. Như thường lệ, First Edition sẽ luôn là bản được trang bị tốt nhất trong một dòng sản phẩm, EV6 First Edition mới đạt tiêu chuẩn với nhiều tính năng hiện đại và cả hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Tuy nhiên, hãng không cho biết liệu EV6 First Edition có mạnh mẽ như GT hay không. Khách hàng có thể đặt mua Kia EV6 First Edition từ ngày 3/6 tới. Theo Kia, EV6 có hệ thống đa sạc được cấp bằng sáng chế đầu tiên trên thế giới, hỗ trợ sạc 400V và 800V, cho phép quá trình sạc từ 10-80% chỉ mất 18 phút. Biến thể EV6 với hệ dẫn động cầu sau và bộ pin tầm xa có khả năng cung cấp phạm vi di chuyển 100 km sau chưa đầy 5 phút sạc. Chiếc xe điện thuần tùy cũng có chức năng Vehicle-to-Load (V2L), có nghĩa là về cơ bản EV6 có thể hoạt động như một pin di động lớn với ổ cắm 110 volt có sẵn, cung cấp năng lượng cho mọi thứ bằng phích cắm tiêu chuẩn. EV6 cũng có thể sạc các xe điện khác với công suất 1,1 kW, đây là mức sạc chậm tương đương với việc sử dụng bộ sạc 110 volt tiêu chuẩn. Tiến vào bên trong, dễ dàng nhận thấy hơi hướng thiết kế tương lai của khoang nội thất Kia EV6 với bảng táp-lô tối giản, cụm công cụ kỹ thuật số 12.0 inch và màn hình cong 12.0 inch hiển thị hệ thống thông tin giải trí. Đáng chú ý, EV6 đạt tiêu chuẩn với 21 hệ thống hỗ trợ người lái và an toàn, cùng nhiều tính năng tiên tiến như màn hình hiển thị trên kính chắn gió HUD được tăng cường tính thực tế. Chia sẻ về EV6, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Kia Bắc Mỹ, Sean Yoon cho biết: "Mẫu xe điện Kia EV6 đánh dấu một kỷ nguyên mới và mang tính chuyển đổi lớn trong mảng điện hóa của Kia. Chiếc crossover sáng tạo này tận dụng nhiều lợi ích từ nền tảng tiên tiến của nó để mang lại sự thú vị và tiện lợi về công nghệ cho chủ sở hữu." Kia EV6 sẽ được bán ra tại thị trường quê nhà Hàn Quốc vào cuối năm nay. Việc giao hàng sẽ bắt đầu từ đầu năm sau. Xe có giá bán dao động từ 1,3 - 1,66 tỷ đồng. Video: Giới thiệu xe điện Kia EV6 hoàn toàn mới.

Tại Mỹ, Kia EV6 2022 mới được nhấn mạnh với khả năng vận hành tối đa khoảng 483 km trong một lần sạc đầy, thấp hơn một chút so với con số mà hãng từng công bố trong buổi ra mắt toàn cầu (508 km). Không rõ ở các thị trường khác thì phạm vi hoạt động tối đa của EV6 có khác hay không. Về sức mạnh, phiên bản GT cao cấp nhất được trang bị hai động cơ điện sản sinh công suất tổng hợp 576 mã lực, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian giúp xe có thể tăng tốc từ 0 - 96 km/h trong chưa đầy 3,5 giây. Kia EV6 GT chạy điện còn có 3 biến thể khác ít công suất hơn, bao gồm một bản dẫn động cầu sau 167 mã lực, một bản dẫn động cầu sau tương tự nhưng có pin lớn hơn cho 218 mã lực và bản AWD khác cho 313 mã lực. Kia EV6 First Edition sẽ là phiên bản được tung ra thị trường đầu tiên, với số lượng giới hạn chỉ 1.500 chiếc và có nhiều tùy chọn màu sắc độc đáo. Như thường lệ, First Edition sẽ luôn là bản được trang bị tốt nhất trong một dòng sản phẩm, EV6 First Edition mới đạt tiêu chuẩn với nhiều tính năng hiện đại và cả hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Tuy nhiên, hãng không cho biết liệu EV6 First Edition có mạnh mẽ như GT hay không. Khách hàng có thể đặt mua Kia EV6 First Edition từ ngày 3/6 tới. Theo Kia, EV6 có hệ thống đa sạc được cấp bằng sáng chế đầu tiên trên thế giới, hỗ trợ sạc 400V và 800V, cho phép quá trình sạc từ 10-80% chỉ mất 18 phút. Biến thể EV6 với hệ dẫn động cầu sau và bộ pin tầm xa có khả năng cung cấp phạm vi di chuyển 100 km sau chưa đầy 5 phút sạc. Chiếc xe điện thuần tùy cũng có chức năng Vehicle-to-Load (V2L), có nghĩa là về cơ bản EV6 có thể hoạt động như một pin di động lớn với ổ cắm 110 volt có sẵn, cung cấp năng lượng cho mọi thứ bằng phích cắm tiêu chuẩn. EV6 cũng có thể sạc các xe điện khác với công suất 1,1 kW, đây là mức sạc chậm tương đương với việc sử dụng bộ sạc 110 volt tiêu chuẩn. Tiến vào bên trong, dễ dàng nhận thấy hơi hướng thiết kế tương lai của khoang nội thất Kia EV6 với bảng táp-lô tối giản, cụm công cụ kỹ thuật số 12.0 inch và màn hình cong 12.0 inch hiển thị hệ thống thông tin giải trí. Đáng chú ý, EV6 đạt tiêu chuẩn với 21 hệ thống hỗ trợ người lái và an toàn, cùng nhiều tính năng tiên tiến như màn hình hiển thị trên kính chắn gió HUD được tăng cường tính thực tế. Chia sẻ về EV6, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Kia Bắc Mỹ, Sean Yoon cho biết: "Mẫu xe điện Kia EV6 đánh dấu một kỷ nguyên mới và mang tính chuyển đổi lớn trong mảng điện hóa của Kia. Chiếc crossover sáng tạo này tận dụng nhiều lợi ích từ nền tảng tiên tiến của nó để mang lại sự thú vị và tiện lợi về công nghệ cho chủ sở hữu." Kia EV6 sẽ được bán ra tại thị trường quê nhà Hàn Quốc vào cuối năm nay. Việc giao hàng sẽ bắt đầu từ đầu năm sau. Xe có giá bán dao động từ 1,3 - 1,66 tỷ đồng. Video: Giới thiệu xe điện Kia EV6 hoàn toàn mới.