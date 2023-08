Tank 300 2024 từ 647 triệu đồng - SUV Trung Quốc đậm chất Jeep Mỹ

Tank 300 2024 mới đã chính thức ra mắt, đây là một chiếc SUV nhỏ gọn mang thương hiệu Tank, đã chính thức ra mắt, đây là 1 phiên bản sửa đổi nhẹ so với các mẫu xe đang bán ra thị trường. Chúng tôi được biết, chiếc xe SUV địa hình Tank 300 2024 mới ra mắt tổng cộng 3 cấu hình, với mức giá rẻ nhất là từ 199.800 nhân dân tệ, khoảng 647 triệu đồng và cao nhất đến 226.800 nhân dân tệ, tương đương 735 triệu đồng. Là một mô hình sửa đổi, mẫu xe SUV Tank 300 2024 vẫn tuân theo toàn bộ phong cách thiết kế của mô hình cũ nhưng điều chỉnh lại 1 số các chi tiết. Cụ thể, mặt trước của xe sử dụng lưới tản nhiệt có xu hướng bo tròn và hình chữ nhật, được bổ sung đèn pha hình tròn, cản trước màu đen mờ. Tiếp đến là việc ốp bánh xe trước và sau của Tank 300 2024 tại Trung Quốc cũng được sơn đen nhám, khiến chiếc xe mới trông rất hầm hố. Đồng thời, mặt trước gần như thẳng đứng với những đường gân nổi phía trên nắp động cơ càng làm tăng cảm giác mạnh mẽ cho xe. Nhìn từ phía sau, thân xe Tank 300 2024 vuông vắn được kết hợp với bánh xe nhô cao phía trước và phía sau cùng lốp dự phòng cỡ lớn bên ngoài, tạo hiệu ứng thị giác rất dữ dằn. Đồng thời, cốp sau mở ngang và tay nắm cửa dọc bên trái càng làm nổi bật phong cách cá tính của xe. Tank 300 2024 hiện đang là mẫu SUV địa hình "phong cách hầm hố" được ưa chuộng, bên cạnh đó, cũng có một số lượng lớn chủ xe sau khi mua sẽ tân trang lại xe, nhờ đó, giúp Tank 300 2024 tạo thành một văn hóa chơi xe khá độc đáo. Mở cửa bước vào trong khoang lái, chiếc xe Tank 300 2024 vẫn tiếp tục sử dụng toàn bộ phong cách thiết kế hiện có. Cụ thể, ý tưởng thiết kế tổng thể của xe đi theo phong cách off-road hầm hố với các đường nét vuông vắn diện tích lớn kết hợp với các đường vát tròn, bên cạnh đó là các cửa gió điều hòa và núm chức năng hình tròn kết hợp với đường chỉ khâu hình thoi vuông vắn. Đồng thời, Tank 300 2024 còn được trang bị màn hình kép 12,3 inch, làm tăng thêm cảm giác công nghệ cho chiếc xe. Điều đáng nói là chức năng điều hòa không khí sử dụng nút bấm vật lý, thao tác thuận tiện hơn và cũng có lợi cho việc lái xe an toàn. Về cấu hình, xe mới Tank 300 2024 sẽ được trang bị sạc nhanh không dây cho điện thoại di động 50W, còi bắt ốc, điều khiển xe từ xa trong thành phố (khởi động từ xa, định vị xe, cảnh báo bất thường trên xe, sưởi vô lăng, đóng cửa sổ từ xa, điều khiển sưởi ghế). , tìm xe từ xa, v.v.), xe nguyên bản ETC, v.v. Theo tuyên bố chính thức, Tank 300 2024 có hiệu suất nhiệt của động cơ đạt 38% và mô-men xoắn tải tối đa của hộp số là 750 Nm. Ngoài ra, xe còn được trang bị thân xe không chịu lực và hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian với khóa vi sai trước sau. Có thể thấy kể từ khi ra mắt chiếc xe Tank 300 không chỉ “hướng đến” những người chơi off-road, bởi vẻ ngoài tinh tế và nội thất còn đáp ứng được nhu cầu cơ bản của người dùng, vì thế, 1 số khách hàng chọn mua các mẫu xe SUV đô thị như Lynk & Co 01, Honda CR-V... cũng đưa Tank 300 vào sự lựa chọn. Khi nói đến từ off-road, mọi người sẽ hình dung nó là thú vị, mạo hiểm, khó chăm sóc, không được tiện nghi và sang trọng, nhưng với sự ra mắt của Tank 300, nó đã cho chúng ta thấy rằng xe còn có tính đến sự thoải mái, sang trọng và khả năng vượt địa hình. Và điều này đã làm cho mẫu xe Tank 300 năm 2024 ra mắt lần này, đã được điều chỉnh trước phản hồi của thị trường, hệ thống động lực đã được nâng cấp kịp thời, giúp cải thiện đáng kể hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu của xe. Với sự ra mắt của Tank 300 vào năm 2024, Great Wall Motors đặt vào đó sự kỳ vọng để hãng xe này có thể trở thành động lực mới cho sự phát triển chung của tập đoàn từ nhận diện, doanh số đến độ phủ sóng. Video: Xem chi tiết Tank 300 2024 mới tại Trung Quốc.

