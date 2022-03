Tận thấy Ford Ranger Raptor 2022 từ 1,27 tỷ đồng tại Thái Lan

Ford đã chính thức giới thiệu bộ ba Ranger, Ranger Raptor và Everest thế hệ mới với thị trường Thái Lan. Trong đó, Ford Ranger Raptor 2022 mới mạnh mẽ hơn cả với khối động cơ xăng V6, tăng áp kép, dung tích 3.0L hoàn toàn mới. Trái ngược với Ranger Raptor 2022, cặp đôi Ford Ranger cũng như Everest mới tại Thái Lan vẫn dùng 2 động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp đơn và tăng áp kép, dung tích 2.0L cũ. Cụ thể, động cơ của mẫu xe bán tải Ford Ranger Raptor 2022 tạo ra công suất tối đa 397 mã lực tại tua máy 5.650 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 583 Nm tại tua máy 3.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Ngoài ra, phiên bản hiệu suất cao của Ford Ranger 2022 còn có hộp số phụ 2 cấp điều khiển điện tử và khóa vi sai trên cả hai cầu. Người điều khiển Ford Ranger Raptor 2022 có thể chọn 1 trong 7 chế độ lái, bao gồm Normal, Sport, Slippery, Rock Crawl, Mud/Ruts, Sand và Baja. Chưa hết, Ford Ranger Raptor 2022 còn có hệ thống xả kép với van chủ động, mang đến 4 chế độ âm thanh là Quiet (dùng cho khởi động buổi sáng sớm), Normal (dùng hàng ngày), Sport (tiếng to hơn) và Baja (dùng khi chạy off-road). Không chỉ mạnh mẽ, Ford Ranger Raptor 2022 còn có khả năng off-road tốt hơn bản thường nhờ hệ thống treo độc lập phía trước với tay đòn bằng nhôm 2 lớp và giảm xóc FOX Live Valve 2,5 inch. Đằng sau là hệ thống treo dạng lò xo trụ với giảm xóc FOX Live Valve 2,5 inch và liên kết Watt . Hành trình của hệ thống treo được tăng lên 290 mm ở phía trước và 250 mm ở đằng sau. Bên cạnh đó, Ford Ranger Raptor 2022 còn có hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng dùng để chạy off-road mang tên Trail Control. Với hệ thống này, người lái có thể cài đặt tốc độ dưới 32 km/h rồi tập trung điều khiển, việc tăng tốc và phanh cứ để xe tự lo Ngoài khả năng off-road, Ford Ranger Raptor 2022 còn sở hữu thiết kế ngoại thất khác biệt đáng kể so với bản thường. Theo đó, xe được trang bị lưới tản nhiệt với dòng chữ "Ford" cỡ lớn ở giữa. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha Matrix LED hình chữ "C", được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày. Đèn pha của xe có tính năng tự động bật/tắt, chống lóa và chỉnh luồng sáng theo hướng đánh lái. Tiếp đến là cần gạt nước tự động, nắp ca-pô tích hợp khe gió, cản va dành riêng cho Ford Ranger Raptor 2022, đèn sương mù LED, bệ bước chân bên sườn bằng nhôm chống trượt, gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp đèn chờ dẫn đường, vành hợp kim 17 inch, lốp chạy mọi địa hình BFGoodrich KO2 có kích thước T285/70 R17, ốp cua lốp rộng hơn, đèn hậu LED và logo "Raptor" như dấu hiệu nhận biết. Đặc biệt, bên dưới cản trước còn có tấm ốp cỡ lớn làm bằng thép cường độ cao dày 58 mm. Ngoài gầm xe, tấm ốp này còn bảo vệ cả động cơ và hộp số phụ. Cuối cùng là móc kéo ở cả hai đầu xe, phòng trường hợp cần cứu hộ. Tương tự ngoại thất, nội thất của Ford Ranger Raptor 2022 cũng có những chi tiết riêng như ghế thể thao lấy cảm hứng từ máy bay chiến đấu, vô lăng bọc da cao cấp có tính năng sưởi, tích hợp lẫy chuyển số và hệ thống đèn viền. Bên cạnh đó là những điểm nhấn màu đỏ như chỉ khâu, viền cửa gió điều hòa, viền ghế hay logo Raptor ở vô lăng và ghế. Tại thị trường Thái Lan, mẫu xe bán tải này có những trang bị tiêu chuẩn như bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 12,4 inch, 2 ghế trước chỉnh điện 10 hướng, 1 ổ điện 12V, 1 ổ điện 230V, sạc điện thoại thông minh không dây, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, gương chiếu hậu chống chói tích hợp cổng USB và 4 cổng USB. Trong khi đó, tính năng thông tin giải trí của xe bao gồm hệ thống SYNC 4A đi kèm màn hình cảm ứng 12 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, ra lệnh bằng giọng nói, hệ thống định vị và hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 10 loa. Cuối cùng là những trang bị an toàn đầy đủ với 7 túi khí, hệ thống cảnh báo va chạm trước/sau khi đỗ xe, camera lùi, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống ngăn lật xe, hỗ trợ đổ đèo, phanh tay điện tử, hệ thống kiểm soát hành trình, hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp tự động tích hợp phát hiện người đi bộ, cảnh báo va chạm phía trước tích hợp hỗ trợ phanh, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi tích hợp phanh, camera 360 độ, ngăn va chạm khi lùi, hỗ trợ đánh lái tránh va chạm, cảnh báo áp suất lốp và hỗ trợ đỗ xe chủ động. Cũng như Ranger thế hệ mới, Ford Ranger Raptor 2022 đã tăng đáng kể về kích thước. Cụ thể, kích thước của mẫu xe bán tải này bao gồm chiều dài 5.360 mm, chiều rộng 2.028 mm, chiều cao 1.926 mm và chiều dài cơ sở 3.270 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 16 mm, rộng hơn 7 mm, cao hơn 53 mm và chiều dài cơ sở tăng 50 mm. Tại thị trường Thái Lan, giá xe Ford Ranger Raptor 2022 là 1,869 triệu Baht (khoảng 1,27 tỷ đồng). Video: Bán tải Ford Ranger Raptor 2022 ra mắt tại Thái Lan.

