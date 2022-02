Ford Ranger Raptor 2022 trình làng, thêm động cơ xăng V6 3.0L

Đúng như kế hoạch, vào ngày 22/2/2022 hãng xe Ford đã chính thức vén màn thế hệ mới của dòng xe bán tải hiệu suất cao Ranger Raptor. Tương tự Ranger thế hệ mới, Ford Ranger Raptor 2022 mới cũng được trình làng tại thị trường Úc đầu tiên. Là sản phẩm do bộ phận Ford Performance phát triển, mẫu xe bán tải Ford Ranger Raptor 2022 được định vị như phiên bản cao cấp nhất của dòng xe bán tải cỡ trung Ranger. Có thể nói, đây là mẫu xe bán tải kết hợp giữa hiệu suất vận hành và khả năng off-road. Ranger Raptor là một trong ba mẫu xe mang thương hiệu Raptor của hãng Ford, bên cạnh Bronco Raptor và F-150 Raptor. Do đó, mẫu xe này cũng chia sẻ một số chi tiết thiết kế với 2 người anh em Ford Bronco Raptor và F-150 Raptor mới. Ngoài ra, mẫu xe này còn có thiết kế ngoại thất hầm hố hơn hẳn Ford Ranger 2022. Trên đầu xe, Ranger Raptor 2022 được trang bị lưới tản nhiệt với dòng chữ "Ford" cỡ lớn ở giữa. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha Matrix LED hình chữ "C", được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày, giống Ford Ranger thế hệ mới. Tiếp đến là nắp ca-pô tích hợp khe gió, cản va dành riêng cho Ford Ranger Raptor 2022, đi kèm tấm ốp màu bạc, bệ bước chân bên sườn bằng nhôm và logo "Raptor". Ngoài ra, gầm xe còn được bảo vệ bằng tấm ốp cỡ lớn hơn bên dưới cản trước, làm bằng thép cường độ cao dày 58 mm. Tấm ốp này còn bảo vệ cả động cơ và hộp số phụ của xe. Cuối cùng là móc kéo ở cả hai đầu xe, phòng trường hợp cần cứu hộ. Bước vào bên trong Ford Ranger Raptor 2022, người lái sẽ tiếp tục thấy những thay đổi so với Ranger thông thường. Cụ thể, mẫu xe bán tải hiệu suất cao này được trang bị ghế thể thao, lấy cảm hứng từ máy bay chiến đấu, chỉ khâu màu đỏ, vô lăng bọc da cao cấp, có tính năng sưởi và tích hợp lẫy chuyển số cũng như hệ thống đèn viền. Ngoài ra, Ford Ranger Raptor 2022 còn có những trang bị tiêu chuẩn như đèn pha Matrix LED, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 12,4 inch, màn hình cảm ứng 12 inch, phục vụ hệ thống thông tin giải trí SYNC4 và hệ thống âm thanh B&O 10 loa. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Ford Ranger Raptor 2022 là 2 loại động cơ, tùy thị trường phân phối. Đầu tiên là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp kép, dung tích 2.0L như cũ. Thứ hai là động cơ xăng EcoBoost V6, tăng áp kép, dung tích 3.0L với hiệu suất vận hành cải thiện đáng kể. Động cơ V6 ở Ford Ranger Raptor 2022 dành cho châu Âu tạo ra công suất tối đa 284 mã lực và mô-men xoắn cực đại 491 Nm. Trong khi đó, ở thị trường Úc, động cơ này cho sức mạnh lên đến 392 mã lực và 583 Nm. Nguyên nhân có sự chênh lệch này là do tiêu chuẩn khí thải ở từng thị trường. Sức mạnh động cơ được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh 4WD. Hệ thống 4WD này đi kèm hộp số phụ 2 cấp, khóa vi sai điện tử trên cả 2 cầu và có thể chuyển sang chế độ dẫn động cầu sau. Người điều khiển Ford Ranger Raptor 2022 có thể chọn 1 trong 7 chế độ lái, bao gồm Normal, Sport, Slippery, Rock Crawl, Mud/Ruts, Sand và Baja. Chưa hết, Ford Ranger Raptor 2022 còn có hệ thống xả kép với van chủ động, mang đến 4 chế độ âm thanh là Quiet (dùng cho khởi động buổi sáng sớm), Normal (dùng hàng ngày), Sport (to hơn) và Baja (chạy off-road)... Thêm vào đó là hệ thống Trail Control đã từng ra mắt trên Ford F-150 Raptor thế hệ cũ và tương đương với hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng nhưng dùng để chạy off-road. Với hệ thống này, người lái có thể cài đặt tốc độ dưới 32 km/h rồi tập trung điều khiển, việc tăng tốc và phanh cứ để xe tự lo. Để cải thiện khả năng off-road, Ford Ranger Raptor 2022 còn có hệ thống treo hạng nặng, bao gồm tay đòn cao/thấp mới, làm bằng nhôm, và giảm xóc chủ động FOX Live Valve 63 mm do bộ phận Ford Performance hiệu chỉnh. Thêm vào đó là hệ thống treo liên kết Watt phía sau. Hành trình của hệ thống treo được tăng lên 290 mm ở phía trước và 250 mm ở đằng sau. Đáng tiếc là hiện giá xe Ford Ranger Raptor 2022 vẫn chưa được công bố. Chỉ biết rằng, xe sẽ có mặt tại đại lý châu Âu vào mùa hè năm nay. Đến năm 2023, xe mới cập bến thị trường Mỹ. Video: Bán atir "hàng hot" Ford Ranger Raptor 2022 trình làng.

