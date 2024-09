BYD M6 2025 - MPV điện từ 615 triệu đồng sắp về Việt Nam?

BYD M6 2025 mới tại Thái Lan có giá thấp hơn rất nhiều so với ở Indonesia. Tại Thái Lan, M6 phiên bản Dynamic có giá khởi điểm 829.900 baht (615 triệu đồng), trong khi phiên bản Extended với pin lớn hơn có giá 929.900 baht (689 triệu đồng). 2 phiên bản của MPV điện BYD M6 đều được trang bị một động cơ điện phía trước duy nhất. Bản Dynamic mạnh 163 mã lực, mô-men xoắn 310 Nm. Đối với bản Extended, M6 sẽ có động cơ tương tự như Atto 3, tạo ra công suất 204 mã lực, tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 8,6 giây. BYD M6 đều được trang bị pin Blade lithium iron phosphate (LFP) của BYD. Công suất 55,4 kWh trên bản Dynamic cung cấp phạm vi hoạt động 420 km theo tiêu chuẩn NEDC, trong khi dung lượng 71,8 kWh lớn hơn của bản Extended có thể di chuyển tới 530 km trong một lần sạc. Về sạc pin, M6 có thể chấp nhận sạc nhanh DC lên đến 85 kW hoặc lên đến 115 kW cho Extended mất 40 phút để sạc pin từ 10 đến 80%. Trong khi đó, sạc AC được giới hạn ở mức 7 kW. Về mặt thiết kế, M6 đã được hiện đại hóa hoàn toàn. Phần đầu xe với một thanh màu bạc có chiều rộng tối đa chứa chữ BYD nối liền cặp đèn pha LED. Cản trước góc cạnh với viền chrome. Đuôi xe có đèn hậufull LED đẹp mắt tích hợp dải chrome mỏng hơn, tinh tế hơn, logo BYD đơn giản thay vì dòng chữ “Build Your Dreams” rườm rà trên bản cũ. Vẻ ngoài cao cấp hơn đã được tăng cường nhờ một dải chrome xung quanh thân xe và mâm xe hợp kim nan chữ Y 17 inch trang bị tiêu chuẩn. Bên trong, những thay đổi nhỏ hơn nhưng không kém phần quan trọng. Bảng điều khiển trung tâm được thiết kế lại, dòng chữ “Build Your Dreams” có phông chữ hiện đại hơn, bảng điều khiển ốp giả gỗ. Màn hình trung tâm có thể xoay đã được tăng kích thước từ 10,1 lên 12,8 inch – cùng kích thước với Dolphin và hỗ trợ kết nối Apple CarPlay. Các trang bị đáng chú ý khác của mẫu BYD M6 này có thể kể đến như: chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm, thẻ chìa khóa NFC, điều hòa tự động, gương chiếu hậu tự động chống chói, Cruise Control, ghế bọc giả da, chức năng (V2L), hệ thống camera 360 độ và 6 loa Bản Extended bổ sung thêm thanh giá nóc, cửa sổ trời toàn cảnh, ghế trước thông gió+chỉnh điện, sạc không dây Qi và cửa sau đóng/mở điện. Về mặt an toàn, BYD M6 đi kèm với 6 túi khí, hệ thống kiểm soát độ ổn định thân xe và cảnh báo mở cửa. Không giống như ở Indonesia, BYD M6 tại Thái Lan được trang bị tiêu chuẩn một số tính năng hỗ trợ người lái như phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ cảnh báo làn đường. Hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp, giám sát điểm mù, phương tiện cắt ngang phía sau với phanh tự động và cảnh báo mở cửa dành riêng cho bản Extended. Hiện, các đại lý BYD tại Việt Nam cho biết, mẫu MPV M6 của hãng xe điện Trung Quốc đã được lên kế hoạch bán tại Việt Nam và sẽ sớm về nước để chiếm ưu thế trong phân khúc MPV đang “hot” tại Việt Nam thời gian gần đây. Video: Giới thiệu BYD M6 2025 - MPV điện của Trung Quốc.

