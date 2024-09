SYM Priti 125 giá 29.5 triệu tại Việt Nam, đối thủ Honda Vision

SYM Priti 125 tại Việt Nam là mẫu xe tay ga mang lối thiết kế khác biệt so với phần lớn các mẫu tay ga đang bán ra trên thị trường. Xe có kích thước tổng thể 1780 x 630 x 1060 mm, nhỏ hơn hẳn so với các dòng xe tay ga thông thường trên thị trường (đơn cử Honda Vision có kích thước là 1.925mm x 686mm x 1.126mm). Cùng với khối lượng chỉ 99kg và chiều cao yên 725mm, SYM Priti 125 2024 mới đem tới sự lựa chọn phù hợp với những người có thể trạng nhỏ bé đặc biệt là phái nữ. Xe ga mới nhà SYM sở hữu những đường nét thiết kế bo cong mềm mại với cụm đèn pha được đặt ở trung tâm mặt nạ trước, trong khi đó đèn xi nhan được đặt ngay bên cạnh. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên xe bao gồm cả đèn chiếu hậu và xi nhan sau đều sử dụng công nghệ LED hiện đại. Priti 125 được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần hiển thị đầy đủ các thông số lái xe. Đồng thời, mẫu tay ga mới nhà SYM cũng được trang bị chìa khóa thông minh smartkey đưa tới những trải nghiệm sử dụng hiện đại cho người sử dụng. Xe cũng sở hữu cốp chứa đồ rộng 22,5 lít phía dưới yên đem tới nhiều tiện lợi cho người sử dụng khi di chuyển với xe máy. SYM Priti 125 cũng được trang bị hệ thống giảm xóc trước ống lồng kèm theo giảm xóc sau lò xo. Mẫu tay ga nhà SYM cũng được tích hợp bộ phanh đĩa cho bánh trước, kèm tang trống cho bánh sau có sử dụng công nghệ phanh kết hợp CBS để tăng cường sự an toàn trong vận hành. Về sức mạnh, SYM Priti 125 được trang bị khối động cơ xy lanh đơn dung tích xy lanh 125cc. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa là 7,1 kW/ 7000 vòng/ phút và mômen xoắn cực đại là 10,4 Nm/ 5500 vòng/ phút. SYM cho biết hãng áp dụng công nghệ ENMIS mới với việc sử dụng hệ thống đánh lửa bằng bugi kép và phun xăng điện tử EFI đảm bảo cho xe có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt. Mức giá xe SYM Priti 125 tại Việt Nam là 29,5 triệu đồng. Đây là mức giá bán khá cạnh tranh so với mức dung tích xy lanh và các trang bị mà xe được tích hợp. Dự kiến đây sẽ là đối thủ khá đáng gờm dành cho Honda Vision, Yamaha Janus... Video: SYM Priti 125 ra mắt phiên bản nâng cấp.

