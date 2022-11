Suzuki Swift 2024 sắp có bản hybrid, "uống" chỉ 2,5 lít xăng/100km

Trong thời gian qua, hãng Suzuki đã bắt tay vào việc phát triển thế hệ mới của dòng xe hạng B Swift. Theo tin đồn, Suzuki Swift thế hệ mới sẽ chính thức trình làng vào quý I năm 2024. Trước thời điểm đó, Suzuki Swift 2024 mới đã bị bắt gặp chạy thử trên đường phố.



Đồng thời, những tin đồn liên quan đến mẫu xe này cũng bắt đầu rộ lên. Theo tin đồn, Suzuki Swift 2024 sẽ được trang bị hệ truyền động hybrid hoàn toàn mới, bao gồm máy xăng 3 xi-lanh, dung tích 1.2L. Đây là hệ truyền động do hãng Suzuki phát triển cùng đối tác "ruột" Toyota. Điểm nhấn của Suzuki Swift 2024 bản Hybrid mới nằm ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Theo đó, mẫu xe hạng B này được đồn là chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 35 - 40 km/lít (tương đương 2,85 lít/100 km và 2,5 lít/100 km). Với những con số này, Suzuki Swift 2024 hứa hẹn sẽ trở thành mẫu xe tiết kiệm xăng nhất phân khúc ô tô hạng B. Theo một số nguồn tin, Suzuki Swift 2024 sẽ được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Heartect cải tiến để tăng cường độ an toàn. Bên cạnh đó, mẫu xe hạng B này còn được bổ sung thiết kế mới. Qua những hình ảnh chụp trên đường thử, có thể thấy Suzuki Swift thế hệ thứ 4 sở hữu ngoại hình mượt mà hơn trước. Trên đầu xe, Suzuki Swift 2024 hatchback mới được trang bị cụm đèn pha LED mới cỡ lớn hơn, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Thêm vào đó là nóc dốc về phía sau và vành la-zăng mới. Đặc biệt, tay nắm cửa sau của xe còn được chuyển từ cột C xuống cửa. Đằng sau, Suzuki Swift 2024 dự kiến sẽ được bổ sung đèn hậu mới và đèn phản quang chuyển xuống vị trí thấp hơn trên cản sau. Ngoài ra, Swift 2024 dự kiến sẽ tiếp tục có cả phiên bản Sport với thiết kế thể thao hơn.Phiên bản Sport sẽ ra mắt sau Suzuki Swift 2024 bản thường và được đồn sẽ dùng hệ truyền động mild hybrid với động cơ xăng Boosterjet 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.4L, sản sinh công suất tối đa ít nhất 130 mã lực. Tại Việt Nam, Suzuki Swift hiện có doanh số không quá cao. Trong tháng 10/2022 vừa qua, hãng Suzuki chỉ bán được 20 chiếc Swift cho khách hàng Việt Nam. Trong 10 tháng đầu năm nay, mẫu xe hạng B này chỉ đạt doanh số cộng dồn 471 xe, thấp hơn Toyota Yaris (543 xe) và Mazda2 (2.933 xe). Hiện Suzuki Ertiga Hybrid đã bán tại Việt Nam, do đó nếu Swift 2024 phiên bản hybrid mới được bán tại Việt Nam trong tương lai cũng không có gì lạ. Nếu lượng xăng tiêu thụ như trên của Suzuki Swift 2024 là đúng thì mẫu xe này có thể sẽ tăng thêm sức hút tại thị trường Việt Nam. Video: Giới thiệu Suzuki Swift phiên bản Hybrid.

