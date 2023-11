Ra mắt Suzuki Swift 2024 "ăn xăng như ngửi", chờ về Việt Nam

Suzuki Swift 2024 mới sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.860 x 1.695 x 1.500mm, với chiều dài cơ sở 2.450mm. So với thế hệ trước, Suzuki Swift 2024 thế hệ mới dài hơn 20 mm, cao hơn 5 mm nhưng hẹp hơn tới 40 mm. Nhìn chung, thế hệ mới của mẫu xe hatchback Suzuki Swiftn 2024 vẫn giữ những đường nét cơ bản của thế hệ xe trước đây. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt kiểu tổ ong có kích thước nhỏ hơn một chút. Logo chữ S của Suzuki cũng được chuyển lên trên sát nắp ca-pô. Đèn pha có thiết kế mới, kết hợp với khe gió trên cản trước nhỏ gọn hơn, có thêm chân ốp giả nhôm. Ở thân xe, Suzuki Swift 2024 vẫn giữ kiểu phối hai tông màu với gương cửa, các cột và nóc xe màu đen, nhưng có chi tiết mới là đường gân ở phía trên tay nắm cửa. Ngoài ra, tay nắm cửa sau giờ đây trở lại kiểu truyền thống, thay vì được giấu trên cột C. Ở phía sau xe có cụm đèn hậu LED được thiết kế nhỏ nhắn và vuông vức hơn, đi cùng nền màu đen, đồng màu với cản sau. Về nội thất, khoang cabin của Suzuki Swift mới dường như được bê nguyên từ bản concept sang. Xe vẫn được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và định vị vệ tinh. So với đời cũ, Swift 2024 giờ đây có nút chỉnh điều hòa kiểu lẫy, thay vì núm tròn như trước.Ngoài ra, xe còn sở hữu một số tiện ích khác như: ghế trước sưởi, điều hòa tự động, 2 cổng USB, cảm ứng hỗ trợ đỗ xe trước/sau, lẫy chuyển số vô lăng và camera 360 độ. Đáng chú ý, Suzuki Swift 2024 vẫn được trang bị đầu đọc đĩa CD, nằm ngay phía trên các cổng sạc USB. Về trang bị an toàn, xe sở hữu một số tính năng hỗ trợ lái cơ bản như: phanh khẩn cấp tự động cải tiến, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm ngang phía sau, hỗ trợ giữ làn, Cruise Control thích ứng, phanh lùi tự động, đèn pha tự động và nhận diện biển báo. Cung cấp sức mạnh cho Suzuki Swift 2024 hiện tại là khối động cơ 1.2L 3 xy-lanh xăng đi kèm hộp số CVT chưa được công bố thông số. Hãng xe Nhật Bản hứa hẹn, động cơ mới này sẽ mang lại hiệu suất sử dụng nhiên liệu lẫn khả năng vận hành tốt hơn. Động cơ xăng sẽ đi cùng với một mô-tơ điện tạo thành cơ chế hybrid dạng nhẹ, giúp tiết kiệm nhiên liệu và cải thiện khả năng tăng tốc trong một số tình huống nhất định, không cho phép xe vận hành ở chế độ thuần điện. Hệ dẫn động là cầu trước hoặc AWD. Hiện tại, giá xe Suzuki Swift 2024 vẫn chưa công bố giá chính thức. Hãng chỉ khẳng định sẽ sớm mở bán mẫu xe này tại Nhật Bản. Khả năng cao, sau khi ra mắt tại quê nhà, Swift 2024 sẽ tiếp tục được giới thiệu tại các thị trường khác để làm đối trọng với những mẫu hatchback hạng B đang có trên thị trường hiện nay như Mazda2, Toyota Yaris, Honda Jazz… Video: Ra mắt Suzuki Swift 2024 tại Nhật Bản.

